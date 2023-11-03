Tử vi 2 ngày cuối tuần (4/11-5/11), Thần Tài điểm mặt gọi tên 3 con giáp trả sạch nợ nần, tiền bạc công danh 'phất lên phơi phới'

Tâm linh - Tử vi 03/11/2023 10:53

Thần Tài điểm mặt gọi tên 3 con giáp trả sạch nợ nần, tiền bạc công danh 'phất lên phơi phới'.

Tuổi Sửu

Tình hình công việc của người tuổi Sửu sẽ không mấy khó khăn, dễ dàng xử lý mọi việc phát sinh trong ngày. Đôi khi gặp phải khó khăn nhưng con giáp này đều vượt ra được một cách ngoạn mục. Thêm vào đó, bạn cũng được quý nhân phù hợp nhờ tính độ lượng và hòa đồng với đồng nghiệp. 

Tình cảm của con giáp may mắn này với “nửa kia” khá tốt, do đó nên nhân cơ hội này để tìm kiếm những hoạt động chung như đi du lịch, đi ăn, đi xem phim,... để tăng sự thấu hiểu giữa hai người. 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (4/11-5/11), Thần Tài điểm mặt gọi tên 3 con giáp trả sạch nợ nần, tiền bạc công danh 'phất lên phơi phới' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

‏Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Tiến độ công việc có sự bứt phá nhanh chóng trong thời gian này. Các mối quan hệ xã giao hài hòa đem lại cho bản mệnh nhiều lợi thế trong quá trình làm việc cũng như tạo ấn tượng với cấp trên, đối tác.‏

Vận trình tình cảm tươi sáng. Đào hoa vượng đem lại cho con giáp này khá nhiều tin vui trong phương diện tình cảm. Chính sự tích cực và cởi mở của tuổi Tý đã giúp bản mệnh chinh phục được trái tim của người bên cạnh.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (4/11-5/11), Thần Tài điểm mặt gọi tên 3 con giáp trả sạch nợ nần, tiền bạc công danh 'phất lên phơi phới' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ có một số cơ hội thay đổi tích cực và khởi sắc trong công việc, những điều này có thể giúp bạn điều chỉnh nhịp điệu và phương pháp làm việc của mình. Tài chính có phần khả quan, bản mệnh bắt đầu xây dựng kế hoạch tiết kiệm cho bản thân

Ngoài ra, chuyện tình cảm không có nhiều biến động, những người còn độc thân vẫn chưa muốn yêu đương, một phần là vì chưa có ai có thể đáp ứng yêu cầu của bạn. Tình yêu đôi lứa vẫn hài hòa, cả hai duy trì sự gắn bó và tin tưởng lẫn nhau. 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (4/11-5/11), Thần Tài điểm mặt gọi tên 3 con giáp trả sạch nợ nần, tiền bạc công danh 'phất lên phơi phới' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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