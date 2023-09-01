Tử vi 2 ngày cuối tuần (2/9-3/9): 3 con giáp được lòng khách hàng, tài vận hồng phát, vươn lên làm giàu nhanh chóng, đại phú đại quý trong tuần mới

Tâm linh - Tử vi 01/09/2023 23:22

3 con giáp sau có cơ hội phát tài cuối tuần, số mệnh giàu sang phú quý.

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 2/9/2023 hôm nay đem tới nhiều tin vui cho công việc của Mão. Thông qua các mối quan hệ xã hội mà bản mệnh giành được hợp đồng tốt, nắm giữ thông tin quan trọng giúp sự nghiệp thăng tiến. Người làm tự do làm ăn suôn sẻ.

Tài lộc may mắn nên lộc về đầy tay tuổi Mão. Không cần biết người khác nói về bản mệnh như thế nào nhưng mỗi đồng tiền bản mệnh làm ra đều quý giá và chân chính. Nay có cả lộc ăn uống, tiệc tùng, nếu được mời ăn thì con giáp này cứ mạnh dạn đón nhận.

Tình cảm cũng trên đà khởi sắc. Buổi tối hãy ở bên gia đình và trò chuyện với nhau thật vui vẻ đừng mang việc về nhà rồi quát mắng người thân. Con cái cũng hiểu chuyện và thương cha mẹ hơn nhiều, sự nhân từ của bản mệnh là liều thuốc dạy dỗ con cái nên người.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Tử vi 2 ngày cuối tuần (2/9-3/9): 3 con giáp được lòng khách hàng, tài vận hồng phát, vươn lên làm giàu nhanh chóng, đại phú đại quý trong tuần mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần là con giáp phát tài cuối tuần này, trùng với dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Số tiền chảy vào túi có thể giúp bản mệnh thoải mái chi tiêu, tụ tập bạn bè hay tham gia một chuyến du lịch ngắn ngày.

Người làm công ăn lương duy trì được tinh thần hăng hái, tích cực ngay khi mọi người đều muốn nghỉ ngơi. Bản mệnh sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi mọi người đều tìm cách trốn tránh.

Người tuổi Dần không ngại vất vả để rèn luyện bản thân. Nếu tham gia trực hoặc làm việc vào những ngày này tất nhiên bản mệnh sẽ nhận được một khoản lương hậu hĩnh.

Đối với người làm kinh tế, đây là thời điểm bản mệnh làm quen được với một vài đối tác khá triển vọng, đôi bên có nhiều quan điểm chung về vấn đề làm ăn, kinh doanh. Hãy nhanh chóng hợp tác với đối phương để đồng tiền sớm ngày chảy vào túi.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (2/9-3/9): 3 con giáp được lòng khách hàng, tài vận hồng phát, vươn lên làm giàu nhanh chóng, đại phú đại quý trong tuần mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi hôm nay ngày 2/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất làm việc năng suất trong công việc. 

Công việc: Người tuổi Tuất việc gì đến tay của bạn cũng hoàn thành xuất sắc, ai cũng yêu mến, và thích được ở trong đội nhóm của bạn.

Tình cảm: Không thích yêu xa, nên bạn từ chối khá nhiều người.

Tài lộc: Biết bản thân cần nhiều nguồn kinh tế, nên bạn chăm chỉ làm việc.

Sức khỏe: Mệt mỏi có thể làm tinh thần bạn không có sức làm việc.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (2/9-3/9): 3 con giáp được lòng khách hàng, tài vận hồng phát, vươn lên làm giàu nhanh chóng, đại phú đại quý trong tuần mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 2/9/2023 của 12 con giáp: Tuất có vận kim tiền, Mùi tình cảm đổ vỡ, Dần tình duyên viên mãn

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Đúng 2/9/2023, 3 con giáp này có sự biến chuyển mạnh mẽ nhất vào ngày mới, nhưng nhìn chung không gặp điều gì đáng lo ngại.

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