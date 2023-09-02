Tử vi 2 ngày cuối tuần (2/9-3/9): 3 con giáp hái trọn may mắn, chào đón cuộc sống suôn sẻ, đổi vận lên hương, ngày càng giàu có

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (2/9-3/9), tuổi Thìn cơ hội để gặp gỡ người khác giới có cùng quan điểm sống. Có lẽ cũng chính vì thế mà đây cũng là khoảng thời gian để mở rộng thêm các mối quan hệ, bởi có thể bản mệnh sẽ gặp được đối tác tiềm năng.

Tuy nhiên sức khỏe của bản mệnh có phần sa sút so với trước đây. Hãy xem lại cách ăn uống của mình, ăn nhiều quá hay ít quá đều không tốt, tuổi Thìn phải học cách để việc ăn của mình cũng trở nên khoa học hơn.

Trên phương diện tài chính, túi tiền của con giáp này trở nên rủng rỉnh hơn. Có nhiều người được tặng quà, cho tiền, vận may tài chính rộng mở giúp bản mệnh thu hút tiền tài.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 12 con giáp, tuổi Tỵ nổi tiếng là người thân thiện và hiền lành. Chính vì thế, dù thế giới ngoài kia có ganh đua đến mức nào thì người tuổi Tỵ vẫn chẳng hề quan tâm. Họ chỉ nỗ lực hết mình và dùng kinh nghiệm của bản thân để đạt được thành công trong sự nghiệp, cuộc sống.

Mặc dù thành công đến với tuổi Tỵ không dễ dàng nhưng họ không ngừng học hỏi, trau dồi và nâng cấp bản thân để đạt được mục tiêu phía trước. Từ 2/9 đến 3/9, nhờ được thần may mắn chiếu mệnh, người tuổi Tỵ có thể nhận được nhiều trái ngọt, đặc biệt là cơ hội thăng chức tăng lương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 2 ngày cuối tuần (2/9-3/9) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân khá cố chấp trong suy nghĩ, luôn yêu bản thân nhiều hơn.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân dù vướng nhiều rắc rối, nhưng bạn luôn có cách giải quyết thông minh.

Tình cảm: Trải qua thời kì khó khăn, tình cảm của bạn đang trải qua những ngày yêu thương bản thân.

Tài lộc: Tài chính thừa sức mua nhà, mua xe.

Sức khoẻ: Cảm cúm thường do thay đổi thời tiết.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.