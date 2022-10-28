Tử vi 2 ngày cuối tuần (29,30/10/2022): 3 con giáp được trời ban nhiều phước lành, hoan hỉ đón vận may, hành sự thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 19:06

Hãy xem trong số 12 con giáp, đó là những con giáp nào nhé.

 Tuổi Thìn

Theo tử vi, 2 ngày cuối tuần (29,30/10/2022), người tuổi Thìn sẽ gặp may mắn trên nhiều phương diện trong cuộc sống. Đặc biệt, đây chính là khoảng thời gian mà con giáp sẽ có sự nghiệp thăng hoa, rộng mở, có nhiều cơ hội mới đang chờ đón tuổi Thìn nắm lấy và gặt hái thành công. Nếu là người trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, con giáp sẽ có bao nhiêu hàng hóa nhập về đều bán sạch, những khoản thu nhập cũng từ đó tăng cao. Với những người làm công ăn lương, bản mệnh được lòng cấp trên, thăng quan tiến chức không ngừng, tiền bạc kiếm nhiều vô kể. Người tuổi Thìn không chỉ may mắn trong công việc tài lộc mà còn vô cùng đào hoa trong tình duyên. Bạn có thể tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình trong thời gian này, người đã có nơi có chốn thì thêm gắn bó viên mãn.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (29,30/10/2022): 3 con giáp được trời ban nhiều phước lành, hoan hỉ đón vận may, hành sự thuận lợi, sự nghiệp hanh thông - Ảnh 1
Theo tử vi, 2 ngày cuối tuần (29,30/10/2022), người tuổi Thìn sẽ gặp may mắn trên nhiều phương diện trong cuộc sống.  Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Theo dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (29,30/10/2022), nhiều khả năng người tuổi Tý sẽ có bước chuyển mình trong công việc, bắt đầu gặp được những may mắn bất ngờ. Trong thời gian tới, tuổi Tý chính là con giáp này sẽ được thần tài gõ cửa, lộc lá đầy nhà. Trên con đường sự công danh sự nghiệp của bạn sẽ ngày càng thăng tiến với nhiều cột mốc đáng nhớ như trúng đậm những bản hợp đồng lớn, thăng lên vị trí cầm quyền, nên tiền bạc lúc nào cũng rỉnh rỉnh thoải mái chi tiêu. Nếu mọi việc suôn sẻ, đến hết năm nay thì tuổi Tý có thể sẽ tích góp được một khối tài sản lớn và sống cuộc đời an nhàn, không lo nghĩ về kinh tế nữa. Chưa kể tình duyên thăng hoa, ông tơ bà nguyệt giúp các Tý gặp ý trung nhân và người này sẽ rất tốt với bạn trong quãng đời còn lại.

Tuổi Dậu

Theo tử vi, 2 ngày cuối tuần (29,30/10/2022), con giáp may mắn sẽ gặp được sự nghiệp hanh thông nhuận, tiền của dồi dào. Tuổi Dậu do tính tình lanh lợi nên đi đâu cũng có người yêu mến, tìm cách giúp đỡ. Đặc biệt trong thời gian sắp tới con đường thành công của bạn sẽ được ơn trên soi sáng, mọi việc đều như được sắp đặt để con giáp may mắn này đến và chinh phục một cách dễ dàng. Ngoài ra, thời gian này tuổi Dậu còn có cơ hội gặp lại cố nhân và cùng người này chạm đến đỉnh vinh quang trong sự nghiệp. Nhìn chung, trong thời gian tới, con giáp may mắn này thu chi thoải mái, cuộc sống giàu sang. Theo dự đoán, nhiều khả năng trong tương lai, người tuổi Dậu sẽ có bước chuyển mình trong công việc, bắt đầu gặp được những may mắn bất ngờ.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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