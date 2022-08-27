Tử vi 2 ngày cuối tuần (27-28/8/2022), 3 con giáp may không để đâu cho hết, ung dung hưởng tài lộc, sự nghiệp rộng mở, tiền bạc dư dả

Hãy cùng xem bạn thuộc những con giáp này không nhé.

Tuổi Thân

Dường như chẳng bao giờ hài lòng, tuổi Thân luôn muốn thử những điều mới lạ nên vô cùng hợp với những công việc có tính thử thách và một chút liều lĩnh, và họ có khả năng thành công lớn với những ngành nghề này.

Theo các chuyên gia phong thủy, 2 ngày cuối tuần (27-28/8/2022) là một năm tương đối may mắn của những người tuổi Thân, và vận may tụ lại vào những tháng cuối năm.

Tử vi học có nói, 2 ngày cuối tuần (27-28/8/2022) là thời điểm tuổi Thân làm gì hầu như cũng thành công, thu được kết quả rực rỡ. Nếu biết nắm bắt cơ hội và chăm chỉ, kiên trì, tuổi Thân cũng sẽ trở thành một trong những con giáp sung túc nhất vào dịp cuối năm.

Tử vi học có nói, 2 ngày cuối tuần (27-28/8/2022) là thời điểm tuổi Thân làm gì hầu như cũng thành công. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần hầu hết là những người sinh ra đã có tố chất và phong thái của những người lãnh đạo. Nếu bị bắt phải làm một công việc nhàm chán mỗi ngày hoặc thứ mà họ không thích thì họ sẽ không cố gắng hết mình. Họ cần một công việc dùng đến các kỹ năng đặc biệt của họ.

Tử vi học có nói, tuổi Dần là 1 trong số những con giáp có nhiều lộc lá nhất và trở nên giàu có nhất vào 2 ngày cuối tuần (27-28/8/2022).

Tuổi Mùi

Luôn yêu thích việc giúp đỡ và chăm sóc người khác, tuổi Mùi sẽ thành công nhất ở những ngành nghề dịch vụ. Họ luôn tinh tế, làm việc với cả trái tim và chú ý đến từng chi tiết một cách tỉ mỉ.

Tử vi học có nói, 2 ngày cuối tuần (27-28/8/2022) là lúc tuổi Mùi có nhiều cơ hội làm giàu nhất, và từ sau đó trở đi, các cơ hội đổi đời đến với họ sẽ ít hơn. Do đó, với sự nỗ lực và chăm chỉ của mình, tuổi Mùi cần phải nắm bắt những thời cơ tốt này.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-2-ngay-cuoi-tuan-27-28-8-2022-3-con-giap-may-khong-de-dau-cho-het-ung-dung-huong-tai-loc-su-nghiep-rong-mo-tien-bac-du-da-496402.html