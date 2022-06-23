Tử vi 2 ngày cuối tuần (25-26/6), 3 con giáp được 'thần tài thiên vị' chuẩn bị hầu bao hốt bạc, tiền vào như nước, may mắn đủ đường

Tâm linh - Tử vi 23/06/2022 15:39

Đây là 3 con giáp cực kỳ may mắn vào cuối tuần này, đặc biệt là về tài lộc.

Tuổi Hợi

Con giáp may mắn cuối cùng trong 2 ngày cuối tuần 25-26/6 xin gọi tên tuổi Hợi. Đây là lúc mà tài vận của họ khởi sắc, việc làm ăn buôn bán hay bất kỳ công việc nào khác đều vô cùng thuận lợi.

Nếu là người làm công ăn lương, bạn hãy biết tận dụng sức mạnh của đội nhóm để giành thắng lợi. Còn nếu kinh doanh, đừng bỏ qua các cơ hội trước mắt. Bạn được quý nhân hỗ trợ, được khách hàng tin tưởng nên doanh thu ngày càng tăng lên.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (25-26/6), 3 con giáp được 'thần tài thiên vị' chuẩn bị hầu bao hốt bạc, tiền vào như nước, may mắn đủ đường - Ảnh 1
Đây là lúc mà tài vận của họ khởi sắc, việc làm ăn buôn bán hay bất kỳ công việc nào khác đều vô cùng thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những ngày cuối tuần các chú chuột cũng được cát tinh che chở, họ sẽ gặp rất nhiều may mắn. Đặc biệt, 2 ngày cuối tuần 25-26/6, công việc của tuổi Tý thăng tiến tích cực. Nếu kinh doanh buôn bán họ cũng chốt đơn ầm ầm, đón tài lộc về tay.

Trong những lúc tài lộc rủng rỉnh, tuổi Tý cần chi tiêu khôn ngoan để duy trì tài khí. Nếu tiêu pha lãng phí, đầu tư vô tội vạ thì sau này bạn sẽ phải hối hận.

Tuổi Sửu

Trong 2 ngày cuối tuần, tuổi Sửu có nhiều cơ hội làm ăn và phát triển. Dù làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán, họ đều có cơ hội nhận về nhiều tài lộc.

Ngoài công việc chính, đây chính là thời điểm tuổi Sửu có được cơ hội làm ăn thêm. Nếu biết nắm bắt thì tuổi Sửu sẽ ngồi trên đống tiền, không còn lo lắng chuyện tài chính trong thời gian tới.

Đặc biệt, tuổi Sửu được cát tinh chiếu mệnh nên bao khó khăn trắc trở trước đây đều vượt qua. Năng lực của họ dưới sự trợ giúp của bạn bè, đồng nghiệp được thể hiện và khẳng định.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Đúng 2 ngày tới (23/6 - 24/6), 3 con giáp trúng số đổi đời, "phát tài sau một đêm", vận may lội ngược dòng, tình tiền đầy viên mãn

Đúng 2 ngày tới (23/6 - 24/6), 3 con giáp trúng số đổi đời, "phát tài sau một đêm", vận may lội ngược dòng, tình tiền đầy viên mãn

Theo tử vi, có tận 3 con giáp đứng đầu trong số 12 con giáp may mắn, đúng 2 ngày tới (23/6 - 24/6) dễ trúng số đổi đời, kiếm tiền nhanh chóng.

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