Tử vi 2 ngày cuối tuần (23-24/7/2022): Điểm danh 3 con giáp được thần Tài TRÚT LỘC ĐẦY TÚI, làm gì cũng gặp may, túi rủng rỉnh tiền,két ngập đầy vàng, phát tài phát lộc

Tâm linh - Tử vi 21/07/2022 19:26

Trong 2 ngày cuối tuần này, 3 con giáp dưới đây sẽ may mắn toàn diện.

 

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu siêng năng, nỗ lực hết mình vì công việc và có tinh thần trách nhiệm cao. Những cố gắng cả họ sẽ được đền đáp xứng đáng vào năm 2022.

Trong 2 ngày cuối tuần này, vận thế của người tuổi Sửu sẽ khởi sắc bất ngờ. Họ có nhiều cơ hội lớn trong công việc, cơ hội thăng quan tiến chức ngay trước mắt.

Không chỉ vậy, tài vận của người tuổi Sửu nở rộ, thu nhập càng dồi dào. Con giáp này không phải lo chuyện tình cảm, hạnh phúc mỹ mãn.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (23-24/7/2022): Điểm danh 3 con giáp được thần Tài TRÚT LỘC ĐẦY TÚI, làm gì cũng gặp may, túi rủng rỉnh tiền,két ngập đầy vàng, phát tài phát lộc - Ảnh 1
Trong 2 ngày cuối tuần này, vận thế của người tuổi Sửu sẽ khởi sắc bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Cuối tuần này sẽ cho Mão vận may hiếm có khó tìm, giúp Mão thoát khỏi những khổ cực, mệt mỏi để vươn lên làm giàu, đổi đời ngoạn mục. Sự nghiệp của Mão sẽ suôn sẻ, tốt đẹp, đường tài lộc xán lạn không ngờ.

Mão chỉ cần nắm chắc vận may, tận dụng triệt để mọi cơ hội trời cho chắc chắn sẽ thăng quan tiến chức, bứt phá ngoạn mục. Nếu có ý định mở rộng kinh doanh, buôn bán thì đây chính là thời điểm thích hợp nhất để Mão đầu tư.

Tuổi Dậu

Vận tình cảm cũng tốt gần lên. Với những bản mệnh đã có gia đình thì gia đình hòa thuận, cha mẹ khỏe mạnh, con cái ngoan hiền. Còn với những bản mệnh vẫn độc thân thì cũng có khả năng tìm thấy tình yêu đích thực của mình.

Người tuổi Dậu có một ngày thứ bảy tiền bạc hanh thông, làm ăn thuận lợi, sự nghiệp trôi chảy. Bạn có cá tính, có niềm tin, phương hướng hành động rõ ràng nên tìm thấy thành công nhanh chóng, không cần nhiều sự trợ giúp từ bên ngoài.

Sức khỏe dồi dào, tuổi Dậu đang trong thời kì thịnh vượng, lúc nào cũng vui mừng hớn hở. Phúc khí đến nhà, trăm hoa đua nở, hãy mau mau xúc tiến việc tình cảm riêng tư để song hỷ lâm môn.

Ra đường nhìn trước ngó sau, về nhà tránh vật sắc nhọn và không lui tới nơi nguy hiểm để bảo toàn thân thể. Làm việc căng thẳng thì nghe nhạc thư giãn, tránh lao động quá độ.

Vận trình của người tuổi Dậu trong ngày chủ nhật diễn ra khá tốt, nhất là về phương diệ công việc. Bản mệnh sẽ có cơ hội được tăng lương hoặc thăng chức, mặc dù sẽ phải đảm nhận một vài công việc khá hóc búa nhưng đây cũng là cơ hội để người tuổi Dậu đặt bước đi mới cho sự nghiệp.

Chuyện tình cảm của người tuổi Dậu cũng vui vẻ không kém, những bản mệnh nam thay vì tỏ ra buồn chán vì người vợ quá ghen tuông và bảo thủ thì hãy cảm thấy may mắn vì vợ mình có nhiều tình cảm với mình và hết lòng chăm lo cho gia đình con cái.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

Từ sau 20h07 ngày 20/7/2022: 3 con giáp BẤT CHẤP VẬN HẠN cứ thế mà giàu, tài lộc vào nhà ào ào như bão cấp 12

Từ sau 20h07 ngày 20/7/2022: 3 con giáp BẤT CHẤP VẬN HẠN cứ thế mà giàu, tài lộc vào nhà ào ào như bão cấp 12

3 con giáp này có số giàu bất chấp, vận hạn thế nào cũng không ngăn cản được họ phát tài phát lộc.

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