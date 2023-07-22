Tử vi 2 ngày cuối tuần (22-23/7): 3 con giáp được Trời ban lộc lớn, đổi vận lên hương, biến hung thành cát, giàu sang ít ai sánh bằng

Tử vi 2 ngày cuối tuần (22-23/7) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân thành thật với tất cả mọi chuyện.

Tình cảm: Trong tình cảm, những cuộc trò chuyện chân thành và sâu sắc sẽ gắn kết tình cảm một cách mạnh mẽ hơn.

Công việc: Người tuổi Thân hôm nay đừng ngần ngại chia sẻ ý tưởng của mình và đưa ra quyết định quan trọng.

Tài lộc: Về mặt tài chính, tuần này có thể đem đến một số thay đổi tích cực, đừng quá tin vào người lạ.

Sức khoẻ: Để duy trì sức khỏe tốt, hãy dành thời gian để thư giãn và giải tỏa căng thẳng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có thể sẽ gặp nhiều điều thuận lợi ở hầu hết các phương diện từ công việc, tình duyên, tài lộc tới sức khỏe trong tháng mới.

Trong công việc, con giáp này khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được thành công. Dù vậy, bạn càng tỏa sáng càng dễ bị kẻ tiểu nhân ghen ghét. Do đó, bạn cũng nên chú ý thái độ và cách hành xử nhé.

Những mối đầu tư mang tính thách thức sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể cho bạn. Nếu biết đánh giá tình hình chính xác, bạn có thể tránh được những tổn thất không đáng có.

Chuyện tình cảm của người tuổi Dậu khá êm đềm trong khoảng thời gian tháng 7 này. Các cặp đôi khá tâm đầu ý hợp trong mọi việc. Nhân lúc này, người độc thân hãy tích cực mở lòng, bạn sẽ có nhiều cơ hội làm quen, tiếp xúc với đối tượng phù hợp.

Về sức khỏe, thể trạng của tuổi Dậu trong tháng này khá tốt, nhưng bạn vẫn nên chú ý dưỡng sinh cơ thể, để tránh các triệu chứng khó chịu, uể oải làm cản trở cuộc sống và công việc của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý được biết đến với tính cách hiền lành, tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh mà chẳng toan tính thiệt hơn. Con giáp tuổi này có tham vọng trong công việc, không chịu an phận thủ thường.

Đàn ông tuổi Tý thường mang ý chí mạnh mẽ, dám làm dám chịu. Trong khi phụ nữ tuổi này lại thông minh, khéo léo, có nhiều người theo đuổi.

Người tuổi Tý luôn bình tĩnh đối mặt với khó khăn. Khi gặp nghịch cảnh, con giáp này không hề nao núng và luôn biết cách tự động viên bản thân và những người xung quanh mình. Đến trung tuổi, hầu hết họ có công việc ổn định.

Người làm kinh doanh dễ đạt được thành công. Không chỉ gây dựng được sự nghiệp thành công riêng mình, con giáp này còn giúp đỡ được những người xung quanh mình, phúc khí ngày càng dồi dào.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.