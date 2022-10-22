Tử vi 2 ngày cuối tuần (22-23/10): 3 con giáp vượng phát công danh, sự nghiệp có triển vọng, số dư tài khoản nhân đôi, hưởng nhiều đặc lợi

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 04:15

Tử vi 2 ngày cuối tuần (22-23/10): 3 con giáp vượng phát công danh, sự nghiệp có triển vọng, số dư tài khoản nhân đôi, hưởng nhiều đặc lợi

Tuổi Dần

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần của 12 con giáp, Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần không sợ hãi khi phải đối diện với khó khăn. Thậm chí càng khó khăn, bạn lại càng cảm thấy hăng hái. Bạn biết đây là thời điểm phù hợp để khẳng định bản thân.

 

Ngoài ra, những mối quan hệ tốt đẹp gây dựng từ trước đó cũng giúp sự nghiệp của bạn phát triển thuận lợi hơn. Bạn được giới thiệu cho những công việc triển vọng, hãy nhanh chóng nắm bắt, rồi bạn sẽ vươn tới cái đích khiến nhiều người thèm muốn. Hãy đối xử thật lòng với mọi người, bạn mới được mọi người yêu quý và giới thiệu cho những cơ hội quý báu.

 

Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Dần có thể kiếm được một khoản kha khá trong ngày hôm nay, đặc biệt là với những người làm nghề tự do. Những mối quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi giúp ích bạn rất nhiều trong công cuộc làm giàu.

 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (22-23/10): 3 con giáp vượng phát công danh, sự nghiệp có triển vọng, số dư tài khoản nhân đôi, hưởng nhiều đặc lợi - Ảnh 1

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần của 12 con giáp, Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần không sợ hãi khi phải đối diện với khó khăn. Thậm chí càng khó khăn, bạn lại càng cảm thấy hăng hái. Bạn biết đây là thời điểm phù hợp để khẳng định bản thân. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Trong 2 ngày này là ngày Sửu Hợi tương hội nên có cơ hội để bản mệnh thể hiện tài năng của mình trong công việc, giành được thành công và tạo bước đà thăng tiến trong tương lai. Thành quả bạn nhận được xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Con giáp này thể hiện được tài năng trong nhiều lĩnh vực, thích nghi tốt với nhiều hoàn cảnh, cũng biết ứng biến linh hoạt trong nhiều tình huốnSự cống hiến hết mình vì công việc của bạn được mọi người công nhận và khẳng định, có nhiều khả năng sẽ được cấp trên giao phó thêm cho nhiều trọng trách nữa.

Bên cạnh đó con giáp này còn được cát tinh trợ mệnh nên đường tài lộc hanh thông vô cùng, chuyện làm ăn tấn tới, tiền bạc ào ào về tay chẳng thiếu thốn gì. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, thưởng xứng đáng với công sức.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (22-23/10): 3 con giáp vượng phát công danh, sự nghiệp có triển vọng, số dư tài khoản nhân đôi, hưởng nhiều đặc lợi - Ảnh 2

Trong 2 ngày này là ngày Sửu Hợi tương hội nên có cơ hội để bản mệnh thể hiện tài năng của mình trong công việc, giành được thành công và tạo bước đà thăng tiến trong tương lai. Thành quả bạn nhận được xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão trong ngày cuối tuần diễn ra trôi chảy. May nhờ có cát tinh nâng đỡ mà nhìn chung mọi kế hoạch, dự định của con giáp này đều được xúc tiến thuận lợi. Đường công danh hiện đang rộng mở tươi sáng, đầu óc kinh doanh linh hoạt mang lại cho người tuổi này khá nhiều cơ hội khẳng định năng lực của bản thân. 

Đặc biệt là những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán sẽ nhanh chóng tìm được nguồn hàng tốt, khách hàng tới lui nườm nượp. Những người làm công ăn lương được cân nhắc lên vị trí cao hơn nhờ tinh thần làm việc không biết mệt mỏi.

Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Người làm công ăn lương nếu đủ sức thì nên nhận thêm một vài công việc về nhà để gia tăng nguồn thu nhập hiện tại. Khả năng cân đối chi tiêu tốt giúp bản mệnh có được cuộc sống ổn thỏa.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (22-23/10): 3 con giáp vượng phát công danh, sự nghiệp có triển vọng, số dư tài khoản nhân đôi, hưởng nhiều đặc lợi - Ảnh 3
Công việc của tuổi Mão trong ngày cuối tuần diễn ra trôi chảy. May nhờ có cát tinh nâng đỡ mà nhìn chung mọi kế hoạch, dự định của con giáp này đều được xúc tiến thuận lợi. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

Tử vi 7 ngày tới (19/10 - 25/10): 3 con giáp số mệnh rực rỡ vô cùng, kinh doanh tiến triển phát đạt, gánh tiền về nhà còng lưng, giàu sang tột đỉnh

Tử vi 7 ngày tới (19/10 - 25/10): 3 con giáp số mệnh rực rỡ vô cùng, kinh doanh tiến triển phát đạt, gánh tiền về nhà còng lưng, giàu sang tột đỉnh

Tử vi 7 ngày tới (19/10 - 25/10), 3 con giáp số mệnh rực rỡ vô cùng, kinh doanh tiến triển phát đạt, gánh tiền về nhà còng lưng, giàu sang tột đỉnh

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ