Tử vi 2 ngày cuối tuần (22-23/10): 3 con giáp vượng phát công danh, sự nghiệp có triển vọng, số dư tài khoản nhân đôi, hưởng nhiều đặc lợi

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần của 12 con giáp, Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần không sợ hãi khi phải đối diện với khó khăn. Thậm chí càng khó khăn, bạn lại càng cảm thấy hăng hái. Bạn biết đây là thời điểm phù hợp để khẳng định bản thân.

Ngoài ra, những mối quan hệ tốt đẹp gây dựng từ trước đó cũng giúp sự nghiệp của bạn phát triển thuận lợi hơn. Bạn được giới thiệu cho những công việc triển vọng, hãy nhanh chóng nắm bắt, rồi bạn sẽ vươn tới cái đích khiến nhiều người thèm muốn. Hãy đối xử thật lòng với mọi người, bạn mới được mọi người yêu quý và giới thiệu cho những cơ hội quý báu.

Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Dần có thể kiếm được một khoản kha khá trong ngày hôm nay, đặc biệt là với những người làm nghề tự do. Những mối quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi giúp ích bạn rất nhiều trong công cuộc làm giàu.

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần của 12 con giáp, Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần không sợ hãi khi phải đối diện với khó khăn. Thậm chí càng khó khăn, bạn lại càng cảm thấy hăng hái. Bạn biết đây là thời điểm phù hợp để khẳng định bản thân. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Trong 2 ngày này là ngày Sửu Hợi tương hội nên có cơ hội để bản mệnh thể hiện tài năng của mình trong công việc, giành được thành công và tạo bước đà thăng tiến trong tương lai. Thành quả bạn nhận được xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Con giáp này thể hiện được tài năng trong nhiều lĩnh vực, thích nghi tốt với nhiều hoàn cảnh, cũng biết ứng biến linh hoạt trong nhiều tình huốnSự cống hiến hết mình vì công việc của bạn được mọi người công nhận và khẳng định, có nhiều khả năng sẽ được cấp trên giao phó thêm cho nhiều trọng trách nữa.

Bên cạnh đó con giáp này còn được cát tinh trợ mệnh nên đường tài lộc hanh thông vô cùng, chuyện làm ăn tấn tới, tiền bạc ào ào về tay chẳng thiếu thốn gì. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, thưởng xứng đáng với công sức.

Trong 2 ngày này là ngày Sửu Hợi tương hội nên có cơ hội để bản mệnh thể hiện tài năng của mình trong công việc, giành được thành công và tạo bước đà thăng tiến trong tương lai. Thành quả bạn nhận được xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão trong ngày cuối tuần diễn ra trôi chảy. May nhờ có cát tinh nâng đỡ mà nhìn chung mọi kế hoạch, dự định của con giáp này đều được xúc tiến thuận lợi. Đường công danh hiện đang rộng mở tươi sáng, đầu óc kinh doanh linh hoạt mang lại cho người tuổi này khá nhiều cơ hội khẳng định năng lực của bản thân.

Đặc biệt là những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán sẽ nhanh chóng tìm được nguồn hàng tốt, khách hàng tới lui nườm nượp. Những người làm công ăn lương được cân nhắc lên vị trí cao hơn nhờ tinh thần làm việc không biết mệt mỏi.

Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Người làm công ăn lương nếu đủ sức thì nên nhận thêm một vài công việc về nhà để gia tăng nguồn thu nhập hiện tại. Khả năng cân đối chi tiêu tốt giúp bản mệnh có được cuộc sống ổn thỏa.

Công việc của tuổi Mão trong ngày cuối tuần diễn ra trôi chảy. May nhờ có cát tinh nâng đỡ mà nhìn chung mọi kế hoạch, dự định của con giáp này đều được xúc tiến thuận lợi. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm