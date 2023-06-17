Tử vi 2 ngày cuối tuần (17/6 và 18/6): Đường quan lộc của 3 con giáp hanh thông vô cùng, dễ dàng đạt được những điều bản mệnh mong muốn, phát tài chói lọi

Hiền lành, tình cảm và rất linh hoạt trong công việc lẫn đối nhân xử thế nên Mão gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Thế nên, dù không có quá nhiều tham vọng, càng không vì lợi ích của mình mà đạp đổ tất cả để vươn lên nhưng Mão vẫn dễ dàng gặt hái nhiều thành công chốn công sở, tự kiếm được rất nhiều tiền.

Đặc biệt, Mão còn có cơ may tự trở thành đại gia, giàu nứt đố đổ vách. Thậm chí, con giáp này có thể trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay.

Đúng như câu nói “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”, vô tư, lương thiện như Mão lại được trời thương, ưu ái vô vàn. Cả tuần dù mệt mỏi, chán chường đến mấy người tuổi Mão cũng đừng bỏ cuộc. Bởi lẽ, chỉ cần bước vào 2 ngày cuối tuần (17/6 và 18/6) đời bạn sẽ sang trang mới, vận đỏ như son.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ chắc chắn gặp được quý nhân, cuộc sống sung túc, sẽ có nhiều thay đổi khiến cuộc sống của bạn trở thành đại gia số má. Người tuổi Tỵ thông minh, lanh lẹ nên trong việc kinh doanh, họ dễ dàng tìm một đối tác tốt, hợp tuổi để tính chuyện làm ăn mở rộng cơ hội kiếm tiền cho tuổi Tỵ.

Trong 2 ngày cuối tuần (17/6 và 18/6) này, nhờ các mối quan hệ và sự khéo léo của mình, tuổi Tỵ chắc chắn gây được tiếng vang trở nên giàu có trở thành đại gia giàu có khiến người phải ngưỡng mộ. Tử vi chỉ rõ, tuổi Tỵ sẽ kiếm được số tiền lớn chính bạn cũng phải ngạc nhiên bạn có cơ hội có được nhà cao cửa rộng và có đủ mọi thứ trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhắc đến những con giáp may mắn trong 2 ngày cuối tuần (17/6 và 18/6), không thể không nhắc đến tên tuổi Thìn. Thần May Mắn đã che chở cho những chú Rồng đường công danh vô cùng hanh thông, suôn sẻ.

Con giáp này thể hiện được tài năng lãnh đạo và quản lý của mình, thông qua đó được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp ngưỡng mộ. Năng lực được đánh giá đúng tầm cũng giúp bạn sớm đạt được mục tiêu thăng tiến.

Không chỉ vậy, tài lộc cũng rất vượng. Người làm công việc cố định hoàn toàn có thể yên tâm với thu nhập hiện tại, nhất là khi sự nghiệp của bạn đang tiến triển ổn định.

Trong khi đó, những người tuổi Thìn theo nghiệp kinh doanh cũng có thể có cơ hội kiếm tiền, nhất là trong ngày 17/6 và 18/6 này, nhưng nếu không quyết đoán thì chẳng thu được gì cả.

Có thể nói ở thời điểm này, vận trình tươi sáng, vạn sự như ý. Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, đúng như ý con giáp này, hay nói cách khác là mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của tuổi Thìn.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.