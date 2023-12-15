Tử vi 2 ngày cuối tuần (16/12-17/12), Thần Phật độ mạng, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 15/12/2023 12:45

3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ có những bước phát triển vượt bậc, tạo tiền đề  trong tương lai thêm phần rực rỡ. Đồng thời, nhiều cơ hội về công việc sẽ đến với bạn, đây cũng chính là lúc để bạn phát huy bản lĩnh, sự quyết đoán của mình một cách rõ nét nhất và gặt hái được những thành công rực rỡ.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bạn sẽ rất ngọt ngào và hạnh phúc. Các cặp đôi sẽ có nhiều thời gian để "hâm nóng" tình cảm sau những ngày xa cách vì công việc. Người còn độc thân sẽ được người khác giới để ý, cơ hội thoát ế rất cao. Do đó, bạn đừng ngại ngừng, hãy cố gắng thể hiện bản thân.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (16/12-17/12), Thần Phật độ mạng, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nhờ có sự che chở của sao tốt, quý nhân nhập mệnh, cuộc sống của người tuổi Mùi sẽ thay đổi rõ rệt, phất lên như diều gặp gió. Bên cạnh đó, ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc, bạn cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội kiếm tiền khác, có khi còn sẽ kiếm được gấp mấy lần thu nhập bình thường của mình.

Trong chuyện tình cảm, nếu nhìn theo một khía cạnh tích cực thì những khúc mắc lại là cơ hội để bạn và nửa kia hiểu nhau hơn, học được cách bao dung cho nhau. Người tuổi Mùi có những nét hấp dẫn riêng, lại giỏi ăn nói nên dễ thu hút người khác. Nếu còn độc thân, bạn sẽ nhận được ra ai là người chân thành với mình.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (16/12-17/12), Thần Phật độ mạng, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chuyện tiền bạc của người tuổi Ngọ trở nên rất suôn sẻ cuộc sống trở nên thăng hoa viên mãn. Bạn sẽ dần cảm nhận nguồn năng lượng tích cực, vận khí cát lành phất lên. Đồng thời, công việc càng ngày càng vượng, chuyện làm ăn kinh doanh cũng có nhiều tiến triển tốt.

Đặc biệt, những người tuổi Ngọ cũng sẽ có con đường nhân duyên tốt, đi đến đâu cũng sẽ hòa nhập rất nhanh với mọi người xung quanh, cũng có được sự giúp đỡ và ủng hộ rất nhiều từ quý nhân.

 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (16/12-17/12), Thần Phật độ mạng, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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