Tử vi 2 ngày cuối tuần (13-14/8/2022), Top 3 con giáp được 'Ngọc Hoàng ban thêm sức mạnh' kiếm được bộn tiền, sự nghiệp sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 21:30

3 con giáp dưới đây được hưởng lộc trời ban, thần may mắn phù hộ, quý nhân dẫn đường.

Tuổi Mão

Tính cách tuổi Mão luôn biết thấu hiểu lòng người chỉ qua những ánh nhìn đầu tiên. Tuổi Mão biết cách đánh vào tâm lý người khác một cách thuần thục. Vì thế, những công việc đòi hỏi khả năng đàm phán sẽ rất hợp với con giáp này.

2 ngày cuối tuần (13-14/8/2022), nhờ có thần tài giúp đỡ mà sự nghiệp của những người tuổi Mão sẽ có thêm một hướng phát triển mới.

Trong 2 ngày cuối tuần (13-14/8/2022), tuổi Mão nên tận dụng tất cả các mối quan hệ của mình từ trước đến nay để kêu gọi họ hỗ trợ. Hãy chú tâm nhất có thể để công việc đạt được thành công nhất, đây sẽ là một bước tiến mới sau những ngày dài nỗ lực không ngừng nghỉ.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (13-14/8/2022), Top 3 con giáp được 'Ngọc Hoàng ban thêm sức mạnh' kiếm được bộn tiền, sự nghiệp sang trang mới - Ảnh 1
2 ngày cuối tuần (13-14/8/2022), nhờ có thần tài giúp đỡ mà sự nghiệp của những người tuổi Mão sẽ có thêm một hướng phát triển mới. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là người cẩn thận, luôn có cái nhìn sâu sắc, biết phát huy điểm mạnh, tránh điểm yếu bản thân. Trên đường đời, tuổi Thân thường có quý nhân chiếu cố, giúp đỡ tận tình.

Tử vi dự báo, 2 ngày cuối tuần (13-14/8/2022)i, tuổi Thân sẽ có niềm vui bất ngờ ập đến, từ sự nghiệp cho đến đời sống gia đình đều khởi sắc. Công việc làm ăn phát đạt khiến thu nhập trở nên dồi dào, tiền tiêu rủng rỉnh.

 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn đã có chủ kiến độc đáo, có tinh thần tích cực, có chí tiến thủ mạnh mẽ trong công việc. Họ là người dám nghĩ dám làm.

Bước vào 2 ngày cuối tuần (13-14/8/2022), khi được thần may mắn phù hộ, vận may ập đến, con giáp này có thể gặp hung hóa cát, biến nguy thành cơ. Mọi việc trở nên thuận buồm xuôi gió. Bên cạnh đó, vận đào hoa rực sáng cũng giúp cho người tuổi Thìn tạo dựng thêm được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, thuận lợi cho sự thăng tiến và phát triển của bản thân.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Bước qua Rằm Tháng 7 (12/8 dương lịch), 3 tuổi này rũ sạch vận đen, tiền tài chạm nóc, sự nghiệp như cá gặp nước, có quý nhân phù trợ, giàu sang vào nhà, không lo cơm ăn áo mặc

Bước qua Rằm Tháng 7 (12/8 dương lịch), 3 tuổi này rũ sạch vận đen, tiền tài chạm nóc, sự nghiệp như cá gặp nước, có quý nhân phù trợ, giàu sang vào nhà, không lo cơm ăn áo mặc

Sắp tới đây là thời khắc đặc biệt quan trọng với 3 con giáp này, bởi chỉ cần bước qua Rằm Tháng 7 (12/8 dương lịch) những tuổi này tiễn đi vận xui, nghênh tài đón lộc, tình tiền rộng mở.

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