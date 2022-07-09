Đối với tuổi Dần thì khoảng thời gian sắp tới sẽ là những chuỗi ngày ổn định và bình yên. Dự đoạn tiền bạc và tài vận sắp tới khá suôn sẻ và thuận lợi. Trời sinh tuổi Dần mới mạnh mẽ và kiên cường, nên họ sẵn sàng đón nhận những thử thách trong cuộc sống. Tuổi Dần luôn chấp nhận được những rủi ro nhưng họ không bao giờ bị quật ngã trước nó.

Tử vi 2 ngày cuối tuần 09-10/07, tuổi Dần có khả năng gặp được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, bên cạnh đó thu nhập sắp tới cũng có chuyển biến rõ rệt, làm tiền đề để họ có những bước tiến về sau nữa. Nhìn chung, năm nay là năm may mắn của tuổi Dần, vì vậy đừng bỏ qua bất kì cơ hội đặc biệt nào và hãy tận hưởng chúng một cách trọn vẹn.

Tuổi Ngọ

Thực chất, bản tính của người cầm tinh con ngựa rất đơn giản, lương thiện và thật thà. Con giáp này thường không đam mê những trò chơi may rủi như xổ số, cờ bạc. Nhưng một khi đã thích thì sẽ thành nghiện, khó mà dứt ra được.

Tuy nhiên, tuổi Ngọ lại luôn may mắn hơn những con giáp khác. Chẳng hạn như đi buôn bán sẽ có người dẫn đường chỉ lối, đầu tư làm ăn có người tư vấn. Tử vi 2 ngày cuối tuần 09-10/07, công việc của bản mệnh sẽ gặp được rất nhiều thuận lợi, thu nhập tài chính ổn định hơn năm 2022.

Bên cạnh đó, do có quý nhân phù trợ nên trong thời gian tới người tuổi Ngọ có thể bất ngờ trúng số độc đắc, tiền tài “đếm không xuể”.

Tuổi Tý

Thời gian gần đây, cuộc sống đời thường của người cầm tinh con chuột có nhiều bề bộn. Đôi khi con giáp này cứ bị công việc cuốn lấy không dứt ra được. Thế nhưng, bù lại những vất vả ấy là trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, thu nhập của bản mệnh sẽ vô cùng “rủng rỉnh”, tài chính không cần phải lo nghĩ.

Hơn nữa, người tuổi Tý còn được quý nhân phù trợ. Do đó, nếu chơi xổ số hay chơi các trò trúng thưởng thì cơ hội thắng lớn là rất cao. Không chỉ may mắn về tiền tài mà đường tình duyên của con giáp này cũng phơi phới, không ai sánh bằng.

Công danh, sự nghiệp của tuổi Tý tuy không quá xán lạn nhưng cũng “thuận buồm xuôi gió” và gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.