Tử vi 2 ngày cuối tháng 9 (29/9-30/9): HỒNG PHÚC CĂNG TRÀN, 3 con giáp phất lên thành đại gia nghìn tỷ, tài vận hanh thông, gia đạo giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 06:36

Tử vi 2 ngày cuối tháng 9 (29/9-30/9): 3 con giáp có hồng phúc căng tràn, phất lên thành đại gia nghìn tỷ trong chớp mắt

Tuổi Mùi

Mùi là những người liều lĩnh và không sợ thất bại trong cuộc sống. Với tính cách mạnh mẽ của mình, Mùi cảm thấy mọi khó khăn trong cuộc sống đều có thể dễ dàng vượt qua, chỉ cần có sự quyết tâm thực sự. Những người tuổi Mùi có thể vô tình gặp được quý nhân, được hướng dẫn thay đổi một chút tính cách của bản thân nên sẽ dần cải thiện các mối quan hệ giữa các cá nhân, để sự nghiệp và cuộc sống được cải thiện. 

Những ngày cuối tháng 9, nhờ có Thần Tài thương yêu, quý nhân phù trợ lại thêm sự khéo léo, thông minh Mùi sẽ có khoảng thời gian vô số niềm vui. Bước sang tháng mới công việc của con giáp này sẽ có chuyển biến đáng kể, giúp Mùi không chỉ có cơ hội khẳng định mình mà còn mở ra con đường thăng tiến xán lạn ngay trước mắt. Đặc biệt, con giáp may mắn sẽ có những bứt phá trong sự nghiệp. Áp lực trong công việc sẽ ngày càng giảm bớt, đồng thời có thể nhanh chóng đạt được kết quả tốt đẹp.

Tử vi 2 ngày cuối tháng 9 (29/9-30/9): HỒNG PHÚC CĂNG TRÀN, 3 con giáp phất lên thành đại gia nghìn tỷ, tài vận hanh thông, gia đạo giàu sụ - Ảnh 1
Những ngày cuối tháng 9, nhờ có Thần Tài thương yêu, quý nhân phù trợ lại thêm sự khéo léo, thông minh Mùi sẽ có khoảng thời gian vô số niềm vui. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn vốn mang số mệnh của Rồng, cả đời họ mưu cầu theo đuổi giàu có và quyền lực, nên dù gặp phải nhiều khó khăn trắc trở, họ cũng đều vượt qua được nhờ bản lĩnh phi thường. Đa số những người tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ, tuy nhiên do vận may chưa đến nên cuộc sống họ chưa có bước đột phá, sự nghiệp còn giậm chân tại chỗ. 

Tử vi học có nói, 2 ngày cuối tháng 9, tuổi Thìn sẽ cảm nhận được mình được đổi vận. Cụ thể, tuổi Thìn sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận bất ngờ thuận buồm xuôi gió, những kế hoạch dự định đều vận hành suôn sẻ, ngoài ra còn có quý nhân giúp đỡ, kéo theo tài vận ngày càng dồi dào. Tuổi Thìn vốn mạnh mẽ thông minh, một khi họ gặp được thời cơ tốt thì sẽ phát huy tiềm năng của mình và xây dựng mọi thứ vững chắc thịnh vượng. Dự kiến, cuối năm nay tuổi Thìn sẽ phát tài bất ngờ. 

Tử vi 2 ngày cuối tháng 9 (29/9-30/9): HỒNG PHÚC CĂNG TRÀN, 3 con giáp phất lên thành đại gia nghìn tỷ, tài vận hanh thông, gia đạo giàu sụ - Ảnh 2
Tử vi học có nói, 2 ngày cuối tháng 9, tuổi Thìn sẽ cảm nhận được mình được đổi vận. Cụ thể, tuổi Thìn sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Mão vốn là người thường gặp nhiều sóng gió trong công việc, khi khởi nghiệp họ cũng hay gặp trục trặc hơn người khác. Nhiều lúc những khó khăn khiến người tuổi Mão nản lòng. Nhưng trong 2 ngày cuối tháng 9 dương lịch tới, người tuổi Mão sẽ có cơ hội được sao tinh tú chiếu mệnh họ sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ tạo cho con giáp này những cơ hội để phát huy năng lực của mình.

Được Thần Tài chiếu mệnh nên vận trình của Mão một bước lên mây, tha hồ ngồi không hưởng lộc lớn ơn trên ban cho. Đây là cơ hội tốt để Mão xây dựng sự nghiệp, đầu tư làm ăn buôn bán. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc. Từ thời điểm này, Mão được quý nhân chiếu cố nồng hậu nên làm gì cũng sẽ đạt được thành tựu đáng nể nhất. 

Tử vi 2 ngày cuối tháng 9 (29/9-30/9): HỒNG PHÚC CĂNG TRÀN, 3 con giáp phất lên thành đại gia nghìn tỷ, tài vận hanh thông, gia đạo giàu sụ - Ảnh 3
Nhưng trong 2 ngày cuối tháng 9 dương lịch tới, người tuổi Mão sẽ có cơ hội được sao tinh tú chiếu mệnh họ sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ tạo cho con giáp này những cơ hội để phát huy năng lực của mình. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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