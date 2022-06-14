Tử vi 2 ngày cuối tháng 6 (29 - 30/6) - Chính Tài và Thiên Tài vây quanh giúp 3 con giáp tài lộc nở rộ, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, tiền bạc dồi dào, đời sang trang mới, cuối năm ngập trong nhung lụa

Cuối tháng 6 tài lộc của Tuất càng khởi sắc, con giáp không cần lo lắng quá nhiều về tiền bạc. Thu nhập của bản mệnh đến từ nhiều nguồn và đây là lúc mà thu nhập tăng vọt nhất. Tuy nhiên, “tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ”, tuổi Tuất nếu nghĩ rằng có thể “há miệng chờ sung” thì không có đâu nhé, vẫn phải cố gắng, nỗ lực chăm chỉ làm việc thì mới có được thành quả đó. Với những bạn làm công ăn lương thì thời gian này có thể bạn sẽ đón tin vui tăng lương.

Đây là nhờ bạn đã kiên trì làm việc, không ngần ngại khó khăn, không dễ dàng bỏ cuộc đó. Cấp trên thấy cần phải động viên, khích lệ bạn nên chắc hẳn sẽ không gây khó dễ gì trong việc này đâu. Những con giáp tuổi Tuất có thể sẽ có khoản tài lộc bất ngờ, là khoản tiền mà bạn tưởng chừng đã mất nhưng nay lại quay về với khổ chủ đó, may mắn chưa nào!

Trời sinh những người tuổi Thìn siêng năng, chăm chỉ, không những thế rất tài giỏi, thông minh và biết cách nắm bắt cơ hội tốt để đổi đời. Con giáp này luôn biết tận dụng mọi cơ hội để nâng cuộc sống lên tầm cao mới, kiếm được nhiều tiền.

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Tử vi nói rằng cuối tháng 6 , đường tài lộc của tuổi Thìn sẽ hanh thông. Những khó khăn sẽ lùi dần về phía sau. Nhờ quý nhân trợ giúp, tuổi Thìn làm đâu thắng đó, bội thu tài lộc.

Tuổi Tỵ

Cuối tháng 6 là thời gian cực kì tốt đẹp đối với người tuổi Tỵ, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Bạn chăm chỉ và trách nhiệm với công việc được giao nên được lãnh đạo đánh giá rất cao. Thậm chí, bạn còn tìm ra hướng đi mới giúp tập thể thoát khỏi lối mòn trước đó.





Tiền bạc cũng có những dấu hiệu phát triển đáng kể, dù cho con giáp may mắn tuần này đang làm ở bất cứ phương diện nào. Có lẽ sự nhạy bén, năng động giúp bạn tiếp cận được với thời cơ sớm hơn nhiều đối thủ xung quanh.Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người độc thân được nhiều người săn đón. Hãy thử lắng nghe trái tim mình để có thể nhận ra trái tim đang rung động với ai. Nếu đối phương cũng dành tình cảm chân thành cho bạn, quan hệ giữa đôi bên sẽ ấm lên nhanh chóng.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm