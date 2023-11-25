Tử vi 2 ngày đầu tuần mới (27 và 28/11): 3 con giáp tài lộc rạng ngời, đường công danh rộng mở, sự nghiệp thành công rực rỡ, túi tiền lúc căng phồng dày cộm

Tâm linh - Tử vi 25/11/2023 13:55

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vận mệnh hanh thông, đi đâu cũng gặp quý nhân trong 2 ngày đầu tuần mới (27 và 28/11).

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ là những người không quá quan trọng tương lai, họ sống thực tế và luôn nắm bắt những thứ hiện hữu trước mắt. Tuổi Ngọ vốn là người thích tự do, không muốn bị ràng buộc, muốn thoải mái sáng tạo, làm điều mình yêu thích. Vì vậy, đôi khi vì quá cảm tính nên họ từng bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt.

Tử vi học có nói, dù khoảng thời gian trước đây không quá may mắn đối với tuổi Ngọ nhưng họ vẫn có cơ hội đổi đời trong 2 ngày đầu tuần mới (27 và 28/11). Đặc biệt, theo tử vi thì thời điểm này tuổi Ngọ sẽ tìm ra được hướng đi mới trong công việc, điều này sẽ kéo theo tài vận dồi dào. Hơn nữa, bên cạnh tuổi Ngọ luôn có nhiều quý nhân phù trợ, việc cần làm chính là tuổi Ngọ phải phát huy mọi thế mạnh và ưu điểm của mình, dồn sức vào thời giàn này thì mới mong đổi đời.

Đây là khoảng thời gian của tuổi Ngọ, họ không những gặp nhiều may mắn mà cơ hội làm giàu luôn xuất hiện trước mắt, chỉ cần với tay là nắm lấy được.

Tử vi 2 ngày đầu tuần mới (27 và 28/11): 3 con giáp tài lộc rạng ngời, đường công danh rộng mở, sự nghiệp thành công rực rỡ, túi tiền lúc căng phồng dày cộm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Khoảng thời gian dài vất vả của người tuổi Tý sắp kết thúc. Trong 2 ngày đầu tuần mới (27 và 28/11), một cánh cổng mới sẽ mở ra, vận may sẽ tìm đến. Tý sẽ cảm nhận được mọi thứ đều vận hạnh trơn tru, suôn sẻ.

Người tuổi Tý thông minh, đa năng, có trực giác nhạy bén, biết cách lập kế hoạch cho cuộc sống và có thói quen tiết kiệm rất tốt. Dù vận khí của Tý sẽ có sự đan xen giữa thuận lợi và khó khăn, tuy nhiên những sự kiện tích cực luôn chiếm ưu thế.

Bước vào thời điểm này, Người tuổi Tý sẽ được Thần Tài phù hộ, con đường công danh, sự nghiệp ổn định, chỉ cần chăm chỉ làm việc, phần thưởng sẽ xuất hiện, tài lộc tăng vùn vụt.

Từ giai đoạn này trở đi, bất kể Tý làm gì cũng có quý nhân phù trợ, cần nắm bắt tốt cơ hội để đổi đời, xây dựng cuộc sống viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi 2 ngày đầu tuần mới (27 và 28/11): 3 con giáp tài lộc rạng ngời, đường công danh rộng mở, sự nghiệp thành công rực rỡ, túi tiền lúc căng phồng dày cộm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Dần đều mạnh mẽ, khôn ngoan và biết cách hoạch định đời mình. Họ không than nghèo kể khổ, càng không lợi dụng lòng tin của người khác để tiến thân. Con giáp này không ngừng nỗ lực vươn lên, chiến thắng số phận để từ bần cùng trở thành đại gia có tiếng

Trong 2 ngày đầu tuần mới (27 và 28/11), nhờ được Thần Tài “chăm sóc đặc biệt” nên Dần đổi đời ngoạn mục, cơ hội kiếm tiền cứ ập vào nhà tới tấp. Dần hãy yên tâm, dù đang nghèo rớt mồng tơi thì chỉ sau một đêm bạn đã có tiền tỷ trong tay, tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu.

Tử vi 2 ngày đầu tuần mới (27 và 28/11): 3 con giáp tài lộc rạng ngời, đường công danh rộng mở, sự nghiệp thành công rực rỡ, túi tiền lúc căng phồng dày cộm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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