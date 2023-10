Tử vi 2 ngày (30 và 31/10): “Hờn ghen đỏ mắt” với 3 con giáp được Thần Tài dúi tiền vào tay, rũ sạch vận xui, vơ vét hết tài lộc của thiên hạ

Tử vi dự báo, trong những ngày tới, tuổi Hợi là một trong những con giáp thăng hoa vượt trội. Từ tiền tài đến sự nghiệp đều cải thiện một cách rõ rệt. Cùng với may mắn đến, họ sẽ tìm ra lối đi riêng, gặt hái thành công. Nói chung Hợi sẽ có một tương lai tươi sáng và tài lộc rất dồi dào.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong những ngày này tuổi Sửu cũng đã gặt hái được nhiều thành công, tuy nhiên do vận may chưa đến nên họ không giữ vững được cơ ngơi, khi hạn đến có khi phải đánh đổi hy sinh để bảo vệ mình. Vận may của tuổi Sửu sẽ lội ngược dòng, họ không những được thần tài chiếu cố hết mực mà quý nhân còn xuất hiện đúng lúc để phù trợ.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất được biết đến với tính cách thật thà, chân thành. Trong công việc, họ khá nhạy bén, có cái nhìn sâu sắc và có khả năng thực hành tốt. Con giáp này rất tự tin và luôn kiên trì với con đường mà mình đã chọn. Trong cuộc sống, ngay cả khi gặp khó khăn, va vấp, người tuổi Tuất vẫn giữ được sự bình tĩnh để dần dần tháo gỡ mọi vấn đề.

Ảnh minh họa: Internet

Vào những ngày này, người tuổi Tuất không còn bị vận xui đeo bám, tài vận vượng trở lại, sự nghiệp của họ có nhiều bước tiến. Nếu làm công ăn lương, con giáp này sẽ được cấp trên trọng dụng, giao cho nhiều công việc, dự án. Người làm kinh doanh ký được nhiều hợp đồng, thu về nguồn lợi kha khá.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.