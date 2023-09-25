Tử vi 2 ngày 29/9 và 30/9: 3 con giáp vận mệnh thăng hoa, cuối tháng ấm no, giàu sang phú quý, hứa hẹn viên mãn hạnh phúc

Tử vi 2 ngày 29/9 và 30/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn công danh tươi sáng, nhiều việc tốt bất ngờ đến với bạn.

Công việc: Người tuổi Thìn công việc mở rộng, nhiều điều tươi sáng diễn ra với bạn.

Tài lộc: Mức thu nhập cần vừa đủ, đừng làm quá sức của bản thân.

Sức khoẻ: Nên chăm sóc da và hình thể bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là con giáp thông minh luôn được người xung quanh nể trọng vì tài ứng biến quan sát của mình. Đặc biệt, những người tuổi Ngọ tài lộc vượng phát, tiền bạc dồi dào trong 2 ngày 29/9 và 30/9. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán trong thời gian này sẽ phất lên phát tài lợi nhuận và doanh thu tăng cao khiến người tuổi Ngọ trở thành con giáp giàu có khiến người xung quanh phải ngưỡng mộ. Riêng với những người làm ăn kinh doanh sẽ có được cát khí thịnh vượng, thuận lợi được thăng quan, tiến chức cuộc sốn sẽ ngày càng viên mãn.

Về phương diện tình cảm, tuổi Ngọ là con giáp có ý chí và luôn tin tưởng vào bản thân và chủ động theo đuổi khi gặp được đối tượng mình yêu thích chứ không để bỏ lỡ bất cứ cơ hội có được tình yêu của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, 2 ngày 29/9 và 30/9, tuổi Tỵ có cơ hội kiếm tiền, sớm cải thiện thu nhập. Thậm chí nếu cầu công danh cũng rất thuận lợi. Con giáp này có tính cách ôn hòa, cư xử khéo léo nên chiếm được cảm tình của nhiều người, cho nên khi gặp khó khăn sẽ có người sẵn lòng hỗ trợ.

Tuổi Tỵ còn có trí tuệ đáng ngưỡng mộ, sức sáng tạo tuyệt vời nên được lãnh đạo đánh giá rất cao về năng lực. Hãy tận dụng sự ủng hộ này để phát huy năng lực của mình hơn nữa. Điều đó rất tốt cho mục tiêu thăng tiến trong tương lai của bản mệnh.

Vận trình tình yêu thăng hoa càng khiến bản mệnh có thêm động lực để chăm chỉ trong công việc. Nửa kia luôn là chỗ dựa vững chắc cũng như an ủi và chia sẻ nỗi buồn cùng bản mệnh. Hãy luôn trân trọng hạnh phúc mà mình đang may mắn sở hữu.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!