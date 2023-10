Tử vi 2 ngày (24 và 25/10): Về cuối tháng 10, lộc rải kín ngõ nhà 3 con giáp, may mắn đỏ rực, tấm thân phú quý gánh vàng bạc còng lưng

Người tuổi Tý ngay thẳng, thật thà, nói được, làm được. Họ có suy nghĩ thấu đáo, nhạy cảm và có con mắt nhìn xa trông rộng. Có thể nói, khi người tuổi này bị tổn thương, họ thường giam mình trong không gian nhỏ hẹp và không dễ mở lòng với người khác. Chính vì vậy, họ trở nên nhạy cảm và hay có cảm giác bất an. Người tuổi Tý sống hướng nội, ít bạn bè. Họ cần một người ở bên quan tâm, chia sẻ với họ. Một khi họ tìm thấy tình yêu đích thực thì sự nghiệp, cuộc sống của họ sẽ dần khởi sắc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân biết tập trung làm ăn, và không ngừng nỗ lực cố gắng để xây dựng cuộc sống yên bình. So với những người khao khát làm giàu thì tuổi Thân không quá tham vọng trong chuyện đó, họ chỉ tập trung nỗ lực phấn đấu để có được cuộc sống sung túc, đủ đầy không thiếu thốn thế là đủ. Bước vào 2 ngày này tuổi Thân chỉ cần bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội tốt trong công việc, cuộc sống thì họ sẽ có khả năng đổi đời. Tuổi Thân sẽ tìm được đường đi mới trong sự nghiệp, gặp quý nhân phù trợ giúp họ có được cuộc sống thịnh vượng.

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ là những người có tính cách phóng khoáng, thông minh và có khả năng sáng tạo nghệ thuật. Người tuổi Ngọ thích tự do, không thích bị ràng buộc và biết tự mình vươn lên trong cuộc sống. So với những con giáp khác, người tuổi Ngọ có phong cách sống phóng khoáng, không quá tiết kiệm và rất chịu chi. Họ quan niệm rằng, đời này chỉ sống một lần, bản thân cần phải chăm chỉ làm việc và tận hưởng thành quả mà mình có được.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, bước vào 2 ngày này, đa số những người tuổi Ngọ đều gặt hái được nhiều thành công. Họ càng sống thoải mái, biết tận hưởng thì lại càng gặp được nhiều may mắn, cơ hội xây dựng sự nghiệp luôn xuất hiện trước mắt. Đặc biệt, những người tuổi Ngọ sẽ được tận hưởng cuộc sống viên mãn mà nhiều người ao ước có được. Nếu như ai may mắn thì từ giai đoạn này có thể hưởng phước, nếu không thì cũng kiếm được nhiều tiền, cuộc sống tháng sau an nhàn tự tại.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.