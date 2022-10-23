Tử vi 2 ngày (24 và 25/10): Về cuối tháng 10, lộc rải kín ngõ nhà 3 con giáp, may mắn đỏ rực, tấm thân phú quý gánh vàng bạc còng lưng

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 07:30

3 con giáp may mắn này sẽ oanh tạc kho bạc kho vàng của Thần Tài trong 2 ngày này, làm ăn ngày một nhuận phát khó ai bằng.

 

Tuổi Tý

Người tuổi Tý ngay thẳng, thật thà, nói được, làm được. Họ có suy nghĩ thấu đáo, nhạy cảm và có con mắt nhìn xa trông rộng. Có thể nói, khi người tuổi này bị tổn thương, họ thường giam mình trong không gian nhỏ hẹp và không dễ mở lòng với người khác. Chính vì vậy, họ trở nên nhạy cảm và hay có cảm giác bất an. Người tuổi Tý sống hướng nội, ít bạn bè. Họ cần một người ở bên quan tâm, chia sẻ với họ. Một khi họ tìm thấy tình yêu đích thực thì sự nghiệp, cuộc sống của họ sẽ dần khởi sắc.

Tử vi 2 ngày (24 và 25/10): Về cuối tháng 10, lộc rải kín ngõ nhà 3 con giáp, may mắn đỏ rực, tấm thân phú quý gánh vàng bạc còng lưng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày này, người tuổi Tý có tài lộc dồi dào, vận đào hoa phơi phới. Người tuổi này nếu còn độc thân sẽ sớm tìm được người nguyện ý với mình. Trong khi đó, những người đã có đôi có cặp thì tình cảm thêm thiết tha, mặn nồng. Chính tình yêu, tình cảm gia đình sẽ tạo động lực để người tuổi Tý đạt được thành công trong sự nghiệp. Người tuổi Tý làm công ăn lương có cơ hội chuyển việc hoặc thăng tiến trong cơ quan, tổ chức mình làm việc. 

Tuổi Thân

Tử vi học có nói rằng, trong 2 ngày này những chú Khỉ sẽ được Thần Tài chiếu cố nồng hậu. Tuy nhiên, họ lại gặp một chút khó khăn, nhưng tình trạng sẽ này cải thiện đáng kể vào những ngày cuối tháng. Trời sinh tuổi Thân là những người lanh lẹ và có đầu óc linh hoạt. Nhờ vậy, họ lại có bản lĩnh tự tạo ra vinh hoa, phú quý cho bản thân mình.

Tử vi 2 ngày (24 và 25/10): Về cuối tháng 10, lộc rải kín ngõ nhà 3 con giáp, may mắn đỏ rực, tấm thân phú quý gánh vàng bạc còng lưng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân biết tập trung làm ăn, và không ngừng nỗ lực cố gắng để xây dựng cuộc sống yên bình. So với những người khao khát làm giàu thì tuổi Thân không quá tham vọng trong chuyện đó, họ chỉ tập trung nỗ lực phấn đấu để có được cuộc sống sung túc, đủ đầy không thiếu thốn thế là đủ. Bước vào 2 ngày này tuổi Thân chỉ cần bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội tốt trong công việc, cuộc sống thì họ sẽ có khả năng đổi đời. Tuổi Thân sẽ tìm được đường đi mới trong sự nghiệp, gặp quý nhân phù trợ giúp họ có được cuộc sống thịnh vượng.

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ là những người có tính cách phóng khoáng, thông minh và có khả năng sáng tạo nghệ thuật. Người tuổi Ngọ thích tự do, không thích bị ràng buộc và biết tự mình vươn lên trong cuộc sống. So với những con giáp khác, người tuổi Ngọ có phong cách sống phóng khoáng, không quá tiết kiệm và rất chịu chi. Họ quan niệm rằng, đời này chỉ sống một lần, bản thân cần phải chăm chỉ làm việc và tận hưởng thành quả mà mình có được. 

Tử vi 2 ngày (24 và 25/10): Về cuối tháng 10, lộc rải kín ngõ nhà 3 con giáp, may mắn đỏ rực, tấm thân phú quý gánh vàng bạc còng lưng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, bước vào 2 ngày này, đa số những người tuổi Ngọ đều gặt hái được nhiều thành công. Họ càng sống thoải mái, biết tận hưởng thì lại càng gặp được nhiều may mắn, cơ hội xây dựng sự nghiệp luôn xuất hiện trước mắt. Đặc biệt, những người tuổi Ngọ sẽ được tận hưởng cuộc sống viên mãn mà nhiều người ao ước có được. Nếu như ai may mắn thì từ giai đoạn này có thể hưởng phước, nếu không thì cũng kiếm được nhiều tiền, cuộc sống tháng sau an nhàn tự tại.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Quý Mão 2023: Số trời định sẵn, top 3 con giáp càng lập nghiệp phương xa càng giàu có, công danh vinh hiển, gặt hái rất nhiều thành tựu

Quý Mão 2023: Số trời định sẵn, top 3 con giáp càng lập nghiệp phương xa càng giàu có, công danh vinh hiển, gặt hái rất nhiều thành tựu

Bản mệnh cần cù, cố gắng, chịu khó khai phá và làm chủ định mệnh, những con giáp rất thành công dù ở nơi đất khách.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 1 giờ 14 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới