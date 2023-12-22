Tử vi 2 ngày 23/12 và 24/12, 3 con giáp biến rủi thành may, tiền bạc tăng vọt, gia đình thịnh vượng, cuối năm đón Tết tưng bừng

Tài lộc: Hôm nay tài lộc dồi dào, làm đâu thắng đó.

Sức khoẻ: Biết kiểm tra định kì sức khoẻ bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong 12 con giáp, tuổi Sửu nổi tiếng với tính cách chăm chỉ, tỉ mỉ và không bao giờ ngại khó ngại khổ. Cũng nhờ ưu điểm này mà trong 2 ngày 23/12 và 24/12, con giáp này sẽ gặt hái được không ít thành công trong công việc, cuộc sống và tự tin bước vào năm mới. Với tuổi Sửu đang tìm việc, những khó khăn của thời gian trước sẽ nhanh chóng được giải quyết, họ có thể tìm kiếm được lĩnh vực phù hợp với mình.

Thời gian tới, những người tuổi Sửu cần học cách sắp xếp và quản lý thời gian phù hợp. Dù công việc bận rộn nhưng con giáp này cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình. Tại nơi làm việc, họ nên giữ tinh thần cởi mở, dám thử các phương pháp và dự án làm việc mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 2 ngày 23/12 và 24/12, vận trình tài lộc của tuổi Mão có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt. Những ai đã chăm chỉ làm thêm suốt thời gian qua nay được hưởng thành quả xứng đáng với công sức của mình.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân thích hưởng thụ không gian cá nhân tự do hơn là việc dành thời gian cho người khác và tìm kiếm một nửa cho mình. Vì thế, con giáp này thường tìm cách từ chối các buổi gặp mặt làm quen.

Trong khi đó, các cặp đôi sẽ phải đối diện với một vài vấn đề chưa từng nghĩ tới. Tuy nhiên, đừng vì thế mà quá hoang mang lo lắng, chỉ cần hai bên cùng đồng lòng thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Mão, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.