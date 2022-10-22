Tử vi 2 ngày (23 và 24/10): 3 con giáp đón vía Thần Tài, ôm trọn tiền tỷ, xây dựng cơ nghiệp, tài lộc thăng tiến, viên mãn tình duyên

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 06:30

Tử vi hai ngày này cho biết, 3 con giáp may mắn dưới đây giàu lên nhanh chóng, phất lên một cách bất ngờ, tiền tài vây quanh.

 Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi trong 2 ngày này diễn ra vô cùng trôi chảy, vận khí may mắn, có thể thuận lợi phát huy tài năng và bản lĩnh của mình. Đường công danh hứa hẹn sẽ đạt được bước tiến mới, chỉ chờ con giáp này nhanh chân bắt lấy thời cơ. Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Đây là cơ hội thuận lợi để con giáp này tính tới việc đầu tư tài chính phù hợp.

Tử vi 2 ngày (23 và 24/10): 3 con giáp đón vía Thần Tài, ôm trọn tiền tỷ, xây dựng cơ nghiệp, tài lộc thăng tiến, viên mãn tình duyên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm tiến triển tốt đẹp. Nếu người tuổi Hợi đã yêu một khoảng thời gian dài thì có thể tính tới chuyện kết hôn được rồi, hoặc nhân dịp này thì cầu hôn nửa kia của mình đi. Vợ chồng kết hôn nhiều năm rồi thì nên tổ chức một bữa tiệc kỷ niệm, nhờ vậy mà tình cảm ngày càng gắn bó khăng khít hơn.

Tuổi Thìn

Hai ngày này sẽ vô cùng may mắn đối với người tuổi Thìn, là thời điểm bạn thu hoạch trái ngọt. Mọi công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, khiến ai cũng phải nghiêng mình thán phục. Người làm công ăn lương tìm ra hướng đi mới trong công việc giúp cải thiện hiệu suất công việc, không những thế, bạn còn sẵn sàng chia sẻ bí quyết với mọi người xung quanh.

Tử vi 2 ngày (23 và 24/10): 3 con giáp đón vía Thần Tài, ôm trọn tiền tỷ, xây dựng cơ nghiệp, tài lộc thăng tiến, viên mãn tình duyên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm nghề tự do được trả cho những đồng lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra, trong khi người làm ăn có thể thu hoạch được những khoản kha khá nhờ đơn hàng tới tấp. Đây chính là động lực để con giáp Thìn tiếp tục vươn lên nhanh chóng hơn nữa trong tương lai.

Tuổi Tuất

Tuất luôn là người ngay thẳng và chân thật. Con giáp này rất ít nói và thường che giấu suy nghĩ của mình. Tuất rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân. Trong công việc, người tuổi Tuất sáng tạo và có tài lãnh đạo.

Tử vi 2 ngày (23 và 24/10): 3 con giáp đón vía Thần Tài, ôm trọn tiền tỷ, xây dựng cơ nghiệp, tài lộc thăng tiến, viên mãn tình duyên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết trong 2 ngày này, Tuất sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tha hồ tận hưởng cuộc sống ngập trong vinh hoa phú quý. Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc bất ngờ suôn sẻ kéo theo tài vận dồi dào. Trong thời gian này, Tuất cũng sẽ gặp được quý nhân, con đường xây dựng cuộc sống viên mãn trong tương lai đang đến gần. Tuất và người ấy có thể tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ tình cảm. Những dấu hiệu ấy cho thấy một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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