Tử vi 2 ngày (22 và 23/10): Thầy tử vi phán 3 con giáp được Thần Tài "cưng như trứng mỏng", phúc vận vô biên, tài vận hanh thông

Người tuổi Sửu cần cù, rất chịu khó tìm tòi và luôn cố gắng hoàn thành mọi việc một cách tốt nhất, thậm chí luôn yêu cầu mọi việc phải thật hoàn hảo.

Người tuổi Mùi trong 2 ngày này vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Con giáp hoàn thành tốt công việc được giao và nhận được sự công nhận của mọi người. Bản mệnh có thể sẽ được cấp trên xem xét cất nhắc lên vị trí thích hợp hơn trong thời gian tới nên đừng lơ là mà hãy tiếp tục cố gắng nhé. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp tiến hành các kế hoạch hợp tác, ký kết hợp đồng làm ăn.

Thời gian hai ngày này, con giáp Sửu sẽ có những cơ hội tốt trong sự nghiệp, ngoài ra còn có quý nhân dẫn đường chỉ lối nên làm một mà thu mười, nên sẽ có nguồn thu nhập dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh. Đồng thời Sửu cũng được thần phật phù trợ, lộc phát đầy nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Hai ngày này, Mùi liên tục được thần tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ. Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì tuổi Mùi vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Chuyện tình duyên hợp ý, chẳng cần mất quá nhiều thời gian để con giáp này nhận ra đâu mới là người mình cần phải trân trọng suốt cuộc đời này.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón chờ thời vận cực kì may mắn. Phương diện sự nghiệp của bản mệnh có những tiến triển tích cực. Thái độ chăm chỉ, cầu tiến của bạn gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh, lãnh đạo sẵn sàng giao cho bạn những trọng trách để tạo bước đà thăng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc có nhiều tin vui vào khoảng 2 ngày này. Tuất sẽ là người đi tiên phong nên luôn nắm bắt cơ hội sớm, thu được khoản lãi lời thuận lợi hơn nhiều so với người khác. Hãy tiếp tục tích cực rèn luyện và phấn đấu, bạn sẽ còn tiến xa hơn được nữa trong tương lai. Tuy nhiên cho dù túi tiền của Tuất có đang rủng rỉnh đi chăng nữa cũng hạn chế mua bán chạy theo số đông, vì như vậy rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.