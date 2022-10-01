Tử vi 2 ngày (2 và 3/10): Chuyên gia phong thủy tiết lộ trong 2 ngày này có 3 con giáp đón nhận tài lộc nở rộ, có cơ hội đổi đời, nắm trong tay tiền tỷ xe sang

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 10:09

Chuyên gia phong thủy đã tiết lộ vào 2 ngày (2 và 3/10), 3 con giáp này sẽ có tình duyên khởi sắc, ngoài ra cũng sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống có nhiều cải thiện, thăng hoa viên mãn.

 

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, tư duy linh hoạt với kim tiền, luôn cố gắng tìm kiếm những cơ hội có thể kiếm được nhiều tiền nhất và cố gắng để có được cuộc sống tốt hơn. Trong 2 ngày (2 và 3/10) với đầu óc nhanh nhạy và khả năng tư duy nhạy bén, con giáp này có thể tìm kiếm được những cơ hội đầu tư, cầu tài mà ít người nhận biết được.

Tử vi 2 ngày (2 và 3/10): Chuyên gia phong thủy tiết lộ trong 2 ngày này có 3 con giáp đón nhận tài lộc nở rộ, có cơ hội đổi đời, nắm trong tay tiền tỷ xe sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ đó, thu nhập của con giáp này ngày một dồi dào, tiền bạc ngày một nhiều và sớm có thể mua nhà đẹp, tậu xe sang. Cụ thể, trong 2 ngày (2 và 3/10) những người tuổi Tý sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay. Đây là thời gian thuận lợi để tuổi Tý phát triển sự nghiệp, đầu tư và làm ăn

Tuổi Hợi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Hợi là những người có tính cách rất thú vị. Họ vừa có một tâm hồn ngây thơ, thuần khiết, thích giúp đỡ người khác làm nguồn vui, nhưng đồng thời lại cũng rất nhạy bén với việc kiếm tiền, trong cuộc sống luôn có thái độ thực tế, không mơ mộng. Chính vì thế, tuổi Hợi tích được nhiều phúc đức, cũng dễ làm giàu, nhà nào có tuổi Hợi trong nhà là giống như có một ông thần tài đem lại vận may, không phát đạt mới lạ. 

Tử vi 2 ngày (2 và 3/10): Chuyên gia phong thủy tiết lộ trong 2 ngày này có 3 con giáp đón nhận tài lộc nở rộ, có cơ hội đổi đời, nắm trong tay tiền tỷ xe sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày (2 và 3/10), tuổi Hợi là một trong số các con giáp có được nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp. Nếu biết kết hợp năng lượng tốt vốn có trong con người họ, nắm bắt tốt thời cơ thì tuổi Hợi có thể kiếm được rất nhiều tiền, có một cuộc sống sung túc, dư dả. 

Tuổi Mùi

Tử vi học có nói, 2 ngày (2 và 3/10) là thời điểm vô cùng may mắn của tuổi Hợi, họ nên biết tận dụng để có thể gặt hái được nhiều thành tựu. Người tuổi Mùi có một niềm tin bất diệt và kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng. Và như thế, chỉ cần các bạn tích cực hi sinh công sức thì chắc chắn sẽ có ngày được hồi báo hậu hĩnh. Con giáp này có tấm lòng lương thiện, đối xử tử tế với những người xung quanh nên các bạn luôn tìm thấy sự ủng hộ nhiệt tình từ người thân và bạn bè.

Tử vi 2 ngày (2 và 3/10): Chuyên gia phong thủy tiết lộ trong 2 ngày này có 3 con giáp đón nhận tài lộc nở rộ, có cơ hội đổi đời, nắm trong tay tiền tỷ xe sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, trong 2 ngày (2 và 3/10) người tuổi Mùi có quý nhân phù trợ, các hạng mục đều diễn ra đúng theo với kế hoạch, thậm chí một số việc còn tồn đọng trước đó cũng được giải quyết nhanh gọn. Dù vẫn có không ít thách thức nhưng bản mệnh vẫn có thể vượt qua nhờ khả năng ứng biến linh hoạt. Các mối quan hệ xã giao cũng phát triển hài hòa, góp phần giúp việc hợp tác làm ăn thêm thuận lợi. Bạn cũng mạnh dạn hơn trong việc mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm nhiều đối tác và khách hàng tiềm năng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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