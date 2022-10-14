Tử vi 2 ngày (15 và 16/10): Được Thần Phật phù hộ, 3 con giáp may mắn quét sạch tai ương, may mắn gõ cửa nhà, tài lộc đợi trước cửa, vận trình phấn khởi

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 08:55

Trong 2 ngày này này, 3 con giáp dưới đây xua đuổi vận đen, may mắn tìm đến, bản mệnh chẳng còn xui rủi rắc rối, tình – tiền viên mãn, vận trình thăng hoa.

 

Tuổi Mùi

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho biết trong 2 ngày này, tam hợp trợ giúp tuổi Mùi rất nhiều cho việc ký kết, hợp tác làm ăn. Quý nhân có thể là người ngay bên cạnh hỗ trợ bản mệnh không nhỏ để vận trình ngày càng nhiều điều thuận lợi và suôn sẻ hơn. Hợp tác làm ăn có lợi, tài lộc thu về nhiều không kể xiết.

Tử vi 2 ngày (15 và 16/10): Được Thần Phật phù hộ, 3 con giáp may mắn quét sạch tai ương, may mắn gõ cửa nhà, tài lộc đợi trước cửa, vận trình phấn khởi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

May mắn cũng sẽ mỉm cười với tuổi Mùi trong những vấn đề liên quan đến các mối quan hệ cá nhân, đặc biệt là tình yêu đôi lứa. Hai bên tìm được tiếng nói chung và không còn giận dỗi với nhau nữa. Khúc mắc lúc trước chỉ càng khiến hai người thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Tam hợp trợ giúp tuổi Mùi rất nhiều cho việc ký kết, hợp tác làm ăn

Tuổi Sửu

Là con giáp phát tài trong 2 ngày này, nên tuổi Sửu sẽ có một tuần vô cùng thuận lợi trên con đường thăng quan tiến chức và tài lộc. Chính Ấn và Thiên Ấn xuất hiện cho thấy Sửu nhanh chóng tìm được cơ hội để bứt phá vươn lên, khiến nhiều người kính nể. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, việc được cấp trên thưởng nóng, thậm chí là tăng lương nằm ngay trong tầm tay.

Tử vi 2 ngày (15 và 16/10): Được Thần Phật phù hộ, 3 con giáp may mắn quét sạch tai ương, may mắn gõ cửa nhà, tài lộc đợi trước cửa, vận trình phấn khởi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bên ngoài khoản thu nhập ổn định do công việc mang lại, bạn còn dư dả nhờ các công việc tay trái hoặc các khoản đầu tư. Hãy tiếp tục tìm ra định hướng đầu tư phù hợp để tiền đẻ ra tiền. Sao Dịch Mã chiếu mệnh cho thấy một số người sẽ phải bôn ba khá vất vả nếu muốn kiếm được đồng tiền. Tuy nhiên, càng vất vả bao nhiêu, bạn sẽ càng thu nhận được nhiều điều hay bấy nhiêu. Hãy luôn giữ những suy nghĩ tích cực và cổ vũ mình vươn lên nhé.

Tuổi Thìn

Thìn vốn nhanh nhẹn, tính tình tốt bụng nên được nhiều người quý mến, giúp đỡ. Trong cuộc sống, tuổi Thìn thường được hưởng đầy đủ về vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, con giáp này vẫn không ngừng nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm cơ hội thăng tiến.

Tử vi 2 ngày (15 và 16/10): Được Thần Phật phù hộ, 3 con giáp may mắn quét sạch tai ương, may mắn gõ cửa nhà, tài lộc đợi trước cửa, vận trình phấn khởi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong 2 ngày này, công việc của tuổi Thìn sẽ có những bước chuyển biến bất ngờ tích cực. Những điều Thìn không nghĩ rằng sẽ thành công thì bất ngờ đạt được sự đền đáp xứng đáng, tài vận cũng đang trên đà cải thiện, những lợi nhuận đầu tư chạy về túi. Tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối, giúp tuổi Thìn nắm bắt được nhiều cơ hội để thăng tiến trong tương lai.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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