Tử vi 2 ngày (14 và 15/10): 3 con giáp 'trúng lớn' liên tiếp trong 2 ngày, tha hồ hốt vàng hốt bạc, phát tài giàu khủng

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 08:55

Đúng 2 ngày này, 3 con giáp chuẩn bị tinh thần để đón mưa tài lộc, họ có gan làm giàu, không sợ thất bại nên càng chí thú làm ăn thì càng vượng lộc vượng tài.

 

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân mang tính cách hài hước, hòa đồng và khá vui vẻ. Họ mang tinh thần lạc quan, yêu đời và luôn tin tưởng vào ngày mai tươi sáng. Người tuổi này có vận quý nhân rất vượng. Họ thường được quý nhân giúp đỡ, tạo điều kiện để phát triển khả năng và thăng tiến trong sự nghiệp.

Tử vi 2 ngày (14 và 15/10): 3 con giáp 'trúng lớn' liên tiếp trong 2 ngày, tha hồ hốt vàng hốt bạc, phát tài giàu khủng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày này, người tuổi Thân có nhiều chuyện vui, nhiều cơ hội mới trong công việc. Chỉ cần nắm bắt đúng cơ hội, con giáp này rộng đường thăng tiến, kiếm được nhiều tiền. Người tuổi này nếu đang có ý định chuyển việc thì sẽ nhận được nhiều lời mời trong công việc.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ hơn người khác ở chỗ họ biết khống chế được tâm thái, kiểm soát rất tốt tâm trạng của mình. Trong mọi hoàn cảnh họ đều có thể giữ được bình tĩnh, tiếp tục phấn đấu vì mục tiêu mình đã chọn. Lại một phẩm chất khác ở tuổi Tỵ mà người khác học mãi chẳng xong là họ không chấp nhận thất bại, có vấp ngã cũng sẽ từ đó mà đứng lên, cho dù đã già cũng không sợ mất mát.

Tử vi 2 ngày (14 và 15/10): 3 con giáp 'trúng lớn' liên tiếp trong 2 ngày, tha hồ hốt vàng hốt bạc, phát tài giàu khủng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày này, cung Quan Lộc của những người này khá vượng, từ đó mà phát triển được theo nhiều hướng khác. Nhờ thế mà giàu sang phú quý, con cháu được nhờ về sau phát triển càng cao, đường đi thuận lợi.

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão có tính cách hiền lành, thông minh, và đặc biệt là rất nhân hậu và thương người. Cuộc đời của tuổi Mão từ lúc sinh ra đến hậu vận, tuy có những lúc thăng trầm thử thách nhưng tất cả đều vượt qua được nhờ bản lĩnh tuyệt vời và phước lành vốn có. 

Tử vi 2 ngày (14 và 15/10): 3 con giáp 'trúng lớn' liên tiếp trong 2 ngày, tha hồ hốt vàng hốt bạc, phát tài giàu khủng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước vào một 2 ngày này, Mão sẽ được tận hưởng cuộc sống giàu có sung túc. Người tuổi Mão vốn không phải lúc nào cũng hy vọng chờ đợi, họ luôn cố gắng nỗ lực chăm chỉ ngày qua ngày, vì vậy khi tin vui ập đến thì luôn thoải mái đón nhận. Cụ thể, trong thời gian này, công việc tuổi Mão sẽ suôn sẻ bất ngờ, điều này kéo theo tài vận có chuyển biến tích cực, thời gian tới tuổi Mão sẽ tìm được cơ hội làm giàu. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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