Tử vi 2 ngày (14 và 15/10): 3 con giáp có vận đổi đời, giàu sang phú quý, cất cánh lên tiên

Tuổi Dậu sở hữu tính cách thẳng thắn, chính trực, biết cách thể hiện cảm xúc của mình với người khác. Trong công việc, người tuổi Dậu chăm chỉ, siêng năng, biết cách xây dựng và vun đắp các mối quan hệ, nhờ vậy mà họ dễ gặp được nhiều cơ hội đổi đời. Mặt khác, người tuổi Dậu cũng không ngại đối mặt với thử thách, khó khăn. Càng gian nan, khó khăn họ lại càng tỏa sáng và học được nhiều bài học hơn, làm tiền đề để phát triển vượt bậc về sau.

2 ngày này sẽ vô cùng may mắn đối với người tuổi Thìn. Mọi công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, khiến ai cũng phải nghiêng mình thán phục. Con giáp may mắn tuần này tìm ra hướng đi mới trong công việc giúp cải thiện hiệu suất, không những thế, bạn còn sẵn sàng chia sẻ bí quyết với mọi người xung quanh. Đây là thời điểm bạn thu hoạch trái ngọt.

Vào 2 ngày này, vận may của người tuổi Dậu bắt đầu ập đến, nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân đủ đầy sẽ phất lên nhanh chóng ở cuối năm. Lúc này tiền tài của cải đều tăng lên nhanh như diều gặp gió, cuối năm có thể mua được cả nhà lẫn xe.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương dễ được tăng lương hoặc thưởng nóng. Người làm nghề tự do được trả cho những đồng lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra, trong khi người làm ăn có thể thu hoạch được những khoản kha khá nhờ đơn hàng tới tấp. Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người độc thân không thiếu người săn đón. Tuy nhiên, càng như vậy bạn lại càng cần cẩn trọng trong chuyện tình cảm, tinh tường để nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình.

Tuổi Sửu

Sửu vốn hiền lành, nhã nhặn. Với bạn bè Sửu luôn đối đáp rất tử tế. Sửu sống nguyên tắc và không bao giờ nói xấu người khác sau lưng. Nhờ đó mà con giáp này được nhiều người yêu mến. Là người biết quản lý tài chính lại có tài lộc rất vượng nên Sửu thường có phúc lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Con giáp này cũng vượng vận quý nhân nên khi gặp khó khăn thường được giúp đỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày này, người tuổi Sửu có tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một khởi sắc. Vào thời điểm này, vận may của Sửu bất ngờ nở rộ khi công việc luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ. Con giáp này còn có tinh thần thoải mái khi vận trình tình cảm đang vô cùng thuận lợi, tin vui tới tấp. Tình yêu khiến cho bản mệnh như được thay da đổi thịt, tinh thần phơi phới, vui vẻ lạc quan, cuộc sống dường như có thêm rất nhiều điều thú vị.



*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.