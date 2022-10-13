Tử vi 2 ngày (14 và 15/10): 3 con giáp có vận đổi đời, giàu sang phú quý, cất cánh lên tiên

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 08:50

Được Thần Tài ban lộc, những con giáp này có cơ hội thể hiện khả năng, thu nhập tăng lên trông thấy.

 

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu sở hữu tính cách thẳng thắn, chính trực, biết cách thể hiện cảm xúc của mình với người khác. Trong công việc, người tuổi Dậu chăm chỉ, siêng năng, biết cách xây dựng và vun đắp các mối quan hệ, nhờ vậy mà họ dễ gặp được nhiều cơ hội đổi đời. Mặt khác, người tuổi Dậu cũng không ngại đối mặt với thử thách, khó khăn. Càng gian nan, khó khăn họ lại càng tỏa sáng và học được nhiều bài học hơn, làm tiền đề để phát triển vượt bậc về sau.

Tử vi 2 ngày (14 và 15/10): 3 con giáp có vận đổi đời, giàu sang phú quý, cất cánh lên tiên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào 2 ngày này, vận may của người tuổi Dậu bắt đầu ập đến, nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân đủ đầy sẽ phất lên nhanh chóng ở cuối năm. Lúc này tiền tài của cải đều tăng lên nhanh như diều gặp gió, cuối năm có thể mua được cả nhà lẫn xe.

Tuổi Thìn

 2 ngày này sẽ vô cùng may mắn đối với người tuổi Thìn. Mọi công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, khiến ai cũng phải nghiêng mình thán phục. Con giáp may mắn tuần này tìm ra hướng đi mới trong công việc giúp cải thiện hiệu suất, không những thế, bạn còn sẵn sàng chia sẻ bí quyết với mọi người xung quanh. Đây là thời điểm bạn thu hoạch trái ngọt.

Tử vi 2 ngày (14 và 15/10): 3 con giáp có vận đổi đời, giàu sang phú quý, cất cánh lên tiên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương dễ được tăng lương hoặc thưởng nóng. Người làm nghề tự do được trả cho những đồng lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra, trong khi người làm ăn có thể thu hoạch được những khoản kha khá nhờ đơn hàng tới tấp. Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người độc thân không thiếu người săn đón. Tuy nhiên, càng như vậy bạn lại càng cần cẩn trọng trong chuyện tình cảm, tinh tường để nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình.

Tuổi Sửu

Sửu vốn hiền lành, nhã nhặn. Với bạn bè Sửu luôn đối đáp rất tử tế. Sửu sống nguyên tắc và không bao giờ nói xấu người khác sau lưng. Nhờ đó mà con giáp này được nhiều người yêu mến. Là người biết quản lý tài chính lại có tài lộc rất vượng nên Sửu thường có phúc lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Con giáp này cũng vượng vận quý nhân nên khi gặp khó khăn thường được giúp đỡ. 

Tử vi 2 ngày (14 và 15/10): 3 con giáp có vận đổi đời, giàu sang phú quý, cất cánh lên tiên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày này, người tuổi Sửu có tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một khởi sắc. Vào thời điểm này, vận may của Sửu bất ngờ nở rộ khi công việc luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ. Con giáp này còn có tinh thần thoải mái khi vận trình tình cảm đang vô cùng thuận lợi, tin vui tới tấp. Tình yêu khiến cho bản mệnh như được thay da đổi thịt, tinh thần phơi phới, vui vẻ lạc quan, cuộc sống dường như có thêm rất nhiều điều thú vị.


*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (từ ngày 10 đến 16/10): Top 3 con giáp có vận số cực đỏ, đứng đầu bảng tài lộc, phú quý ập vào nhà

Tử vi tuần mới (từ ngày 10 đến 16/10): Top 3 con giáp có vận số cực đỏ, đứng đầu bảng tài lộc, phú quý ập vào nhà

Tử vi 12 con giáp chia sẻ, 3 con giáp sau sẽ gặt hái nhiều may mắn, giàu sang phú quý hơn người trong tuần mới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 25 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 25 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 25 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người