Tử vi 16 ngày tới, 3 con giáp tạm biệt Hung tinh ám vận, một bước ‘lên tiên’, Thần Tài soi sáng, tiền đếm mỏi tay, tận hưởng ‘mùi tiền’

Tâm linh - Tử vi 02/04/2022 23:40

Tự vi dự đoán trong 16 ngày sắp tới, những con giáp này sẽ chính thức bước qua xui xẻo, vận trình cuộc đời thời gian tới gặp toàn điềm may, tiền đếm mỏi tay, tận hưởng mùi vị giàu sang.

Tuối Tý

Vận trình công việc của tuổi Tý trong 16 ngày tới diễn ra vô cùng dễ dàng, đem lại nhiều may mắn cho những chú Chuột trong công việc. Dù cho có gặp khó khăn hay ngáng trở thì bản mệnh cũng được quý nhân soi đường dẫn lối để vượt qua. Vận trình tài lộc có thần Tài soi sáng, chỉ điểm lại thêm thực Thần che chở mang lại cho người tuổi này một khoản dư dôi. Nhờ vào nguồn thu ổn định mà con giáp này có thể trút bỏ nỗi lo tài chính, áp lực cơm áo gạo tiền.

Tử vi 16 ngày tới, 3 con giáp tạm biệt Hung tinh ám vận, một bước ‘lên tiên’, Thần Tài soi sáng, tiền đếm mỏi tay, tận hưởng ‘mùi tiền’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chính Ấn soi chiếu, người tuổi Tuất có cơ hội thăng quan tiến chức trong thời gian tới. Sự chăm chỉ và cẩn thận của bạn chắc hẳn đã gây ấn tượng sâu sắc với lãnh đạo, nhờ thế mà bạn sẽ được trao cho nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Khi đứng trước những cơ hội như vậy, bạn hãy tự tin nắm bắt, đừng chần chừ, do dự, tự đánh giá thấp bản thân. Thời gian này, bạn sẽ được thần Tài bên cạnh ban phước nên đừng lo lắng và sợ hãi nhé.

Tử vi 16 ngày tới, 3 con giáp tạm biệt Hung tinh ám vận, một bước ‘lên tiên’, Thần Tài soi sáng, tiền đếm mỏi tay, tận hưởng ‘mùi tiền’ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp đưa ra những dự đoán 16 ngày tới, Tuổi Dần sẽ được quý nhân trợ giúp và nâng đỡ, vì thế mà đường tài lộc vô cùng vượng phát. Tiền vào túi đếm không xuể, con giáp này có được những đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài trong tương lai và đem lại nhiều lợi ích cả về tiền tài lẫn danh vọng, thúc đẩy tăng thêm thu nhập, có khi đổi đời trong một đêm. Họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng tìm được cơ hội đổi đời. 

Tử vi 16 ngày tới, 3 con giáp tạm biệt Hung tinh ám vận, một bước ‘lên tiên’, Thần Tài soi sáng, tiền đếm mỏi tay, tận hưởng ‘mùi tiền’ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 3 ngày nữa (3/4 - 5/4) 3 con giáp nắm trong tay 'vàng mười', gặp nhiều may mắn, tài vận hanh thông, ngồi mát ăn bát vàng

Đúng 3 ngày nữa (3/4 - 5/4) 3 con giáp nắm trong tay 'vàng mười', gặp nhiều may mắn, tài vận hanh thông, ngồi mát ăn bát vàng

Trong vòng 3 ngày nữa, những con giáp này sẽ có trong tay nhiều tài lộc, tiền tài, gặp nhiều may mắn, tài vận hanh thông, chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, tận hưởng cuộc sống.

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