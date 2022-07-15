Tử vi 16 ngày cuối tháng 7 (16-31/7/2022): Phát hờn với 3 con giáp VẬN ĐỎ PHỪNG PHỪNG, giàu có đến chóng mặt, TIỀN ĐÈ CHẾT NGƯỜI, túi lúc nào cũng RỦNG RỈNH

Tâm linh - Tử vi 15/07/2022 21:25

3 con giáp này được Thần Tài phù hộ nên của cải đầy nhà, tiền chất như núi.

 

Tuổi Dậu

Trong 16 ngày cuối tháng 7, vận đỏ của người tuổi Dậu cũng vô cùng khả quan. Dù bị mất duyên trong chuyện tình cảm nhưng cả sự nghiệp lẫn cuộc sống của người tuổi Dậu cũng suôn sẻ hơn những con giáp khác.

16 ngày cuối tháng 7, người tuổi Dậu không những tài vận vượng phát, thu nhập tăng nhanh mà mọi dự định, kế hoạch muốn thự hiện đều sẽ thành công. Bản mệnh làm việc gì cũng phất lên như diều gặp gió, mọi thứ được an bài tốt đẹp. Đây là con giáp có khả năng kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Cũng trong thời gian này, người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn về tình yêu và công việc.

Tử vi 16 ngày cuối tháng 7 (16-31/7/2022): Phát hờn với 3 con giáp VẬN ĐỎ PHỪNG PHỪNG, giàu có đến chóng mặt, TIỀN ĐÈ CHẾT NGƯỜI, túi lúc nào cũng RỦNG RỈNH - Ảnh 1
Trong 16 ngày cuối tháng 7, vận đỏ của người tuổi Dậu cũng vô cùng khả quan.  Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Những tháng trước, tuổi Thìn phải chật vật với tình hình tài chính dù không quá tệ hại nhưng cũng đủ gây phiền não.

Nhưng may mắn là trong năm nay, tuổi Thìn được xem là 1 trong những con giáp gặp nhiều vận may, đặc biệt là trong 16 ngày cuối tháng 7, ví của bản mệnh sẽ từ từ dày lên. Điều này cũng đồng nghĩa với sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ thuận lơi, suôn sẻ, gặp được nhiều quý nhân giúp họ kiếm được khối tài sản kha khá.

Dự kiến vào cuối năm nay, tuổi Thìn sẽ gây dựng được cơ ngơi ổn định, vững chắc, làm bàn đạp để tiếp tục phát triển vào năm sau. Từ đó có cuộc sống thoải mái hơn, nhẹ nhàng ngoài sức tưởng tượng.

Tuổi Mùi

Những ai cầm tin con dê có thể mừng thầm, bởi từ 6 ngày cuối tháng 7 vận may ập xuống đầu tới tấp khiến họ làm đâu thắng đó, không muốn cũng phải làm đại gia.

Hơn cả, những kế hoạch, dự án kinh doanh của con giáp này đều mang về khối lợi nhuận khổng lồ, biến Mùi từ một người bình thường trở thành giới thượng lưu chỉ sau một đêm.

Đặc biệt, 16 ngày cuối tháng 7 sẽ có cơ hội thăng tiến vượt bậc, khẳng định được vị thế của mình trong sự nghiệp. Được thiên hạ nể phục, gia đình hãnh diện chính là những giá trị vô giá mà con giáp này có được trong năm nay.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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