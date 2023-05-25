Tử vi 15h30 chiều ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Thân cát tinh Hữu Bật nâng đỡ, Ngọ không thích tranh cãi, Dậu tìm được công việc ưng ý

Tâm linh - Tử vi 25/05/2023 14:24

Tử vi tháng 5 cho thấy, 3 con giáp này công việc sẽ trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều trong cuối ngày.

Tuổi Thân

Theo tử vi Tam Hợp cục hỗ trợ rất nhiều cho sự nghiệp của những chú Khỉ. Bản mệnh được tạo thêm nhiều điều kiện, nhìn ra được cơ hội thăng tiến sẽ đến nên tinh thần làm việc hăng say, đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích, tài năng và địa vị càng thêm được khẳng định. Thêm cát tinh Hữu Bật tượng trưng cho sự nâng đỡ, đó có thể là từ quý nhân, bạn thoải mái phát huy tài năng và thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình trước mắt.

Công việc tiến triển thuận lợi nên tài vận cũng theo đó mà khởi sắc. Các mối quan hệ trong tháng rất hài hòa, con giáp này cũng có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh, gặp đúng thời đúng người nên tiền tài nảy nở. Nếu có ý định mở rộng công việc thì nên tiến hành vì tỉ lệ thành công khá cao.

Phương diện tình cảm của Thân trong tháng 3 âm lịch này cũng có dấu hiệu khởi sắc. Bán Hợp cục thúc nhân duyên tìm tới, người độc thân tuy có thêm nhiều lựa chọn, nhưng cũng có thể khiến bạn càng thêm “đau đầu” vì lắm mối quá. Các cặp đôi đang yêu tình cảm mặn nồng, vợ chồng đón tin vui về con cái.

Phương diện sức khỏe sẽ là mối bận tâm không nhỏ với Thân trong tháng này. Cơ thể có nhiều triệu chứng suy nhược, mệt mỏi, có thể do thời gian qua bạn có phần chủ quan và bỏ bê không chăm sóc cơ thể cẩn thận. Đi lại cũng cần chú ý giữ an toàn kẻo va chạm xe cộ, tai nạn dẫn tới thương tật.

Tử vi 15h30 chiều ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Thân cát tinh Hữu Bật nâng đỡ, Ngọ không thích tranh cãi, Dậu tìm được công việc ưng ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Người tuổi Ngọ không thích tranh cãi với người khác. Bản mệnh cũng là người thông minh và tài giỏi, luôn hướng ngoại và quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi và phẩm giá của người khác. Người tuổi Ngọ cũng có ý thức cao và nghiêm túc kỷ luật tự giác trong giao tiếp với người khác, công danh phát đạt, sự nghiệp rực rỡ.

Người tuổi Ngọ sẽ không bao giờ làm người khác thất vọng. Đúng 7 ngày tới, người tuổi Ngọ bước vào con đường phát triển thần tốc, vậy may không ngừng tăng lên, thu nhập cũng được cải thiện. Dù trong công việc hay trong cuộc sống người tuổi Ngọ vẫn luôn duy trì những giá trị và đạo đức nhất quán.

Tử vi 15h30 chiều ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Thân cát tinh Hữu Bật nâng đỡ, Ngọ không thích tranh cãi, Dậu tìm được công việc ưng ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 25/5/2023 hôm nay, tuổi Dậu biết làm cách nào để gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh và đặc biệt là lãnh đạo. Chính vì vậy, con giáp này phát triển rất thuận lợi. Người đang ứng tuyển cũng sẽ tìm được công việc ưng ý.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Dậu và nửa kia đang sống trong những ngày tháng ngọt ngào. Con giáp này cứ thoải mái làm những điều mình muốn, người ấy sẽ chẳng ghét bỏ bản mệnh vì đã sống đúng con người thật của mình.

Đôi khi, tuổi Dậu sợ rằng mình không phải một nửa hoàn hảo với đối phương, nhưng rồi bản mệnh tự nhận ra nếu đôi bên muốn ở bên nhau lâu dài, hai người đều cần phải tìm cách dung hòa với nhau.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Tử vi 15h30 chiều ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Thân cát tinh Hữu Bật nâng đỡ, Ngọ không thích tranh cãi, Dậu tìm được công việc ưng ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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