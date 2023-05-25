Tử vi 15h ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Tỵ có Lâm Quan giúp đỡ, Mùi được Thần Tài nhả vía, Thân chớ nên vội vàng

Tâm linh - Tử vi 25/05/2023 13:29

Theo tử vi, những con giáp này có vận trình thay đổi bất ngờ nhất trong 12 con giáp.

Tuổi Tỵ 

Tháng này, Nguyệt Lệnh rơi vào đất Lâm Quan giúp Tỵ có cơ hội thể hiện năng lực bản thân, động lực phát triển của bạn cũng trở nên rõ ràng hơn và đều là do bạn tự tạo ra. Nhân duyên tốt trong tháng cũng giúp bạn nhận được nhiều sự trợ giúp từ đồng nghiệp và trưởng bối, điều này sẽ giúp bạn bám sát mục tiêu. Hãy cứ làm việc chăm chỉ bởi bạn còn có thể tiến bộ hơn nữa.

Khả năng tăng trưởng về mặt tài chính cũng rất khả quan, song chủ yếu vẫn phải dựa vào nỗ lực và chăm chỉ của bản mệnh, chớ nên há miệng chờ sung bởi sẽ không có tiền từ trên trời rơi xuống đâu. Đầu tư cũng có khoản ra khoản vào, có dư để tiết kiệm và xoay vòng kinh doanh. Tuy nhiên, bạn vẫn có nguy cơ mất tiền như thường nếu không kiểm soát được thói quen mua sắm, tiêu xài hoang phí quá đà của mình.

Nhờ sao Bách Việt chủ về nhân duyên che chở, đời sống tình cảm của các cặp đôi lúc này cũng khá suôn sẻ, ngọn lửa tình yêu được thắp sáng trở lại. Con giáp này và người ấy có thể tiến gần hơn với những quyết định quan trọng. Nếu bản mệnh đang độc thân và đang thích một ai đó, cứ thẳng thắn đối diện với cảm xúc của mình đi thôi.

Sức khỏe của tuổi Tỵ trong tháng này về cơ bản là khá tốt, không phải lo nghĩ nhiều. Khả năng hồi phục bệnh tình cũng rất tốt nhờ sự quan tâm, chăm sóc của các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho việc rèn luyện thể chất để thể trạng luôn sung sức.

Tử vi 15h ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Tỵ có Lâm Quan giúp đỡ, Mùi được Thần Tài nhả vía, Thân chớ nên vội vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Là người khó tính và luôn yêu cầu sự tỉ mỉ cao kể cả với chính mình, người tuổi Mùi thường quý trọng thời gian và hiếm khi để quỹ thời gian của bản thân trôi qua vô ích. Trong công việc, họ luôn thể hiện được sự chăm chỉ, chuyên nghiệp và không ngại khó ngại khổ. Có lẽ vì vậy mà làm trong môi trường nào thì tuổi Mùi cũng được khách hàng tin yêu, cấp trên đánh giá cao và đồng nghiệp nể phục.

Từ tháng 5 đến tháng 9, người tuổi Mùi sẽ được Thần Tài “nhả vía” và nhận nhiều tin vui về tài chính. Với tuổi Mùi làm công ăn lương, ngoài tiền lương cố định, con giáp này còn nhận thêm một vài khoản tiền thưởng hậu hĩnh nhờ cố gắng trước đây. Còn với tuổi Mùi làm kinh doanh, nguồn thu của họ sẽ tăng vọt nhờ có thêm nhiều khách hàng mới chịu chi.

Tử vi 15h ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Tỵ có Lâm Quan giúp đỡ, Mùi được Thần Tài nhả vía, Thân chớ nên vội vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Năm ngày 25/5/2023 hôm nay, tuổi Thân với bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Thậm chí, khó khăn cũng chẳng thể cản được bước chân tiến về phía trước của bản mệnh.

Tuy nhiên, con giáp này chớ nên vội vàng thỏa mãn với những gì mình vừa gặt hái được. Hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao xa hơn cho mình, bởi năng lực của bản mệnh còn có thể đưa bản mệnh tiến xa hơn nữa.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày thích hợp để cầu tài, cầu phúc, tế tự. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, để gặp được nhiều may mắn, hoàn thành ước nguyện đã đặt ra.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Tử vi 15h ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Tỵ có Lâm Quan giúp đỡ, Mùi được Thần Tài nhả vía, Thân chớ nên vội vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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