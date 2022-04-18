Tử vi 15 ngày tới, 4 con giáp 'thời tới cản không nổi' ,may mắn liên miên, vận trình phát đạt, thành công đại lợi

Tâm linh - Tử vi 18/04/2022 16:51

Giai đoạn này, họ sẽ dần dần khẳng định vị thế của bản thân trong cả cuộc sống và công việc.

Tuổi Dần

Tử vi 15 ngày tới, 4 con giáp 'thời tới cản không nổi' ,may mắn liên miên, vận trình phát đạt, thành công đại lợi - Ảnh 1
Tử vi 15 ngày tới cho biết, người tuổi Dần không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi, suôn sẻ mà cũng có lúc chịu sóng gió bủa vây, tình trạng phát triển chia làm 2 thái cực rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 15 ngày tới cho biết, người tuổi Dần không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi, suôn sẻ mà cũng có lúc chịu sóng gió bủa vây, tình trạng phát triển chia làm 2 thái cực rõ rệt. Sở dĩ xuất hiện tình huống này là do bản mệnh chịu ảnh hưởng từ đồng thời cả Tương Hại Thái Tuế và Nguyệt Lệnh Đế Vượng. Do đó, nếu lơ là chủ quan, họ có thể đánh mất nhiều cơ may nhưng khi đã nỗ lực và chuẩn bị sẵn sàng, họ sẽ đạt được những bước đột phá trọng đại.

Khi Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng ở Dần là một tín hiệu tích cực lớn, những nỗ lực mà người tuổi Dần đã bỏ qua thời gian qua sẽ nhận được hồi báo xứng đáng, chẳng hạn như công việc thì được thăng chức tăng lương, nếu làm ăn kinh doanh thì bắt đầu có lợi nhuận tăng tiến…

Trong giai đoạn sắp tới, bản mệnh cần chú ý vì Tương Hại gây ra hung vận không nhỏ, cạnh tranh, khó khăn trước mắt vẫn còn nhiều. Họ nên hạn chế tính tình nóng nảy của mình để không vì thế mà bỏ lỡ một số cơ hội.

Người tuổi Dần càng trải qua thất bại thì lại càng giỏi trau dồi khả năng của mình, rèn luyện thêm ý chí và tích lũy những trải nghiệm. Nhờ vậy, họ hiểu sâu hơn về mọi thứ, vun đắp cho mình kinh nghiệm quý báu để phát triển sau này.

Vận khí của người tuổi Dần từ giữa tháng 4 trở đi sẽ khởi sắc hơn, kiếm tiền thuận lợi, được mọi người ghi nhận công sức và tôn trọng xứng đáng. Đây là một bước tiền đề quan trọng để họ có cơ hội “thoát nghèo”, thậm chí khởi sự giàu to.

Tuổi Mão

Tử vi 15 ngày tới, 4 con giáp 'thời tới cản không nổi' ,may mắn liên miên, vận trình phát đạt, thành công đại lợi - Ảnh 2
Tử vi 15 ngày tới cho biết, người tuổi Mão sẽ đón nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng, yên ổn vì kế hoạch trong thời gian tới sẽ tiến triển nhịp nhàng theo dự kiến của họ - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão thường tài năng, nhãn quan tinh tường, đồng thời hết mực tốt bụng, bao dung và nhân hậu. Bản mệnh thường có vận quý nhân vượng nên cuộc sống hay công việc cũng trở nên thuận lợi hơn phần nào.

Tử vi 15 ngày tới cho biết, người tuổi Mão sẽ đón nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng, yên ổn vì kế hoạch trong thời gian tới sẽ tiến triển nhịp nhàng theo dự kiến của họ. Sở dĩ họ đạt được trạng thái này không chỉ nhờ vận khí hanh thông đến từ Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh, mà còn cần có một quá trình dày công nỗ lực, chuẩn bị kỹ càng từ trước tới giờ.

Khi đã có cát tinh mở đường, người tuổi Mão có thể tích cực thực hiện những kế hoạch lớn đã ấp ủ, tự tin vào năng lực của bản thân, trí tuệ ưu việt và kinh nghiệm tích lũy.

Tài lộc của bản mệnh cũng theo đó đi lên. Một vài trắc trở xảy đến được họ bình tĩnh giải quyết, tiền bạc vẫn đủ đầy, thoát khỏi vận xui. Nguyệt Lệnh Trường Sinh lại thêm Thực Thần nâng đỡ nên các cơ hội làm giàu, kiếm tiền sẽ đến nhiều hơn. Những người có sự nhạy bén trong kinh doanh thì sẽ lập tức nắm bắt và bắt tay vào làm.

Tuổi Dậu

Tử vi 15 ngày tới, 4 con giáp 'thời tới cản không nổi' ,may mắn liên miên, vận trình phát đạt, thành công đại lợi - Ảnh 3
Tử vi 15 ngày tới cho biết, nửa sau tháng 4 chính là “thời cơ” mà người tuổi Dậu đã chờ đợi. Nhờ được Tam Hợp che chở, công việc và tài lộc sẽ có dấu hiệu khởi sắc, mưu sự dễ dàng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trong giai đoạn trước, người tuổi Dậu thường phải cảnh giác trước những rắc rối đến từ môi trường làm việc xung quanh, thị phi xung quanh đồng nghiệp hoặc cấp trên. Tuy khó khăn, vất vả nhưng nhờ vậy, họ cũng học được cách kiềm chế cảm xúc cá nhân, chỉ tập trung vào mấu chốt công việc và ẩn mình chờ thời.

Tử vi 15 ngày tới cho biết, nửa sau tháng 4 chính là “thời cơ” mà người tuổi Dậu đã chờ đợi. Nhờ được Tam Hợp che chở, công việc và tài lộc sẽ có dấu hiệu khởi sắc, mưu sự dễ dàng hơn.

Khi đã kiểm soát được tính nóng giận, hạn chế gây hấn với mọi người xung quanh, nhân duyên của họ sẽ dần chuyển biến tích cực hơn. Bản mệnh sẽ gặp được những người đồng đội tốt, mang đến cơ hội tốt để phát triển và tiến bước.

Tài lộc của người tuổi Dậu có sự gia tăng đáng kể. Nếu là người làm ăn kinh doanh hoặc đầu tư thì có khả năng thu về lợi nhuận không nhỏ. Người làm công ăn lương thì có dấu hiệu đạt được kết quả khả quan, nhận lương thưởng tương xứng.

Đây đều là kết quả của quá trình nỗ lực suốt thời gian trước khi, gồng gánh vượt qua khó khăn để thể hiện năng lực bản thân. Khi đã xây được nền móng vững chắc, được cấp trên ghi nhận nỗ lực, công việc về sau sẽ càng thuận lợi hơn, hứa hẹn nhiều tin vui.

Tuổi Thân

Tử vi 15 ngày tới, 4 con giáp 'thời tới cản không nổi' ,may mắn liên miên, vận trình phát đạt, thành công đại lợi - Ảnh 4

Tử vi 15 ngày tới cho biết, người tuổi Thân vị trí hiện tại có những biến chuyển tích cực, đem tới nhiều thu hoạch xứng đáng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân vốn là người thông minh nhanh nhạy lại có chí tiến thủ nên thường tập trung hết sức lực và tâm trí để đạt được mục tiêu đã đề ra. Mỗi một khó khăn đều được họ coi như bước đệm để tích lũy kinh nghiệm, xây dựng nền móng nên hầu như không quản ngại chi.

Tử vi 15 ngày tới cho biết, người tuổi Thân vị trí hiện tại có những biến chuyển tích cực, đem tới nhiều thu hoạch xứng đáng hơn.

Tuy nhiên, chính vì phát triển thuận lợi và nhanh chóng nên xung quanh người tuổi Thân cũng có thể xuất hiện tiểu nhân quấy phá. Họ cần cảnh giác để không bị ảnh hưởng bởi những kẻ ghen ăn tức ở mà sinh lòng đố kỵ, tìm cách hãm hại.

Quý nhân Nhị Hợp trên vận trình tài lộc sẽ giúp bản mệnh tiếp cận được những cơ hội mở rộng mối làm ăn, các quan hệ cá nhân tích cực. Nếu biết nắm bắt, họ có thể nhận đủ tương trợ để hiện thực hóa những tham vọng mà mình đã ấp ủ từ lâu. Quý nhân vận khởi vượng mang tới cho con giáp này sự hậu thuẫn mạnh mẽ, trăm sự đều thuận.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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