Tử vi 15 ngày cuối tháng 7 âm lịch, Chia buồn cùng 3 con giáp ĐEN ĐỦ ĐƯỜNG, làm gì cũng phải cẩn thận kẻo RƯỚC HỌA VÀO THÂN

15 ngày cuối tháng 7 âm lịch là thời điểm có nhiều thăng trầm đối với tuổi Dần. Những việc khó khăn cứ thế ập đến khiến bản mệnh trở tay không kịp.

Về chuyện tình duyên, bản mệnh đang bị người ấy “chơi khăm” nên trước khi đưa ra một quyết định gì, nhớ là phải suy nghĩ thật rõ ràng và cẩn thận. Đừng để người khác lợi dụng lòng tin rồi mang họa vào mình.

Công việc không thuận lợi vì hợp đồng bị hủy, tiền bạc cũng không nhiều. Vì vậy, người cầm tinh con hổ đừng nên động đến những con số trong khoảng thời gian này; bởi tuổi Dần có thể sẽ bị nhầm lẫn mà “rước họa vào thân”.

Lời khuyên cho người tuổi Dần trong thời gian tới là đừng nên quá để ý đến những lời đàm tiếu xung quanh, chỉ cần làm tốt công việc của bản thân là được.

15 ngày cuối tháng 7 âm lịch là thời điểm có nhiều thăng trầm đối với tuổi Dần. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

15 ngày cuối tháng 7 âm lịch, người cầm tinh con rắn sẽ không gặp được nhiều may mắn, thuận lợi về công việc và tài chính. Cụ thể, trong công việc, tuổi Tỵ làm việc gì cũng gặp trở ngại, khiến đầu óc luôn căng thẳng, mệt mỏi. Vì vậy, trong tất cả mọi chuyện, bản mệnh phải “tự lực cánh sinh”, không nên trông chờ vào may rủi bởi dễ gặp vận xui.

Bên cạnh đó, khả năng thăng tiến trong sự nghiệp của con giáp này không cao, dễ vì chuyện riêng mà mâu thuẫn, cãi vã với cấp trên khiến quan hệ thiếu hài hòa, không được nâng đỡ. Do đó, nếu bản mệnh đầu tư vào đâu cũng dễ dẫn đến mất mát, hao hụt.

Ngoài ra, đây cũng là thời điểm không thích hợp để tuổi Tỵ mở rộng đầu tư kinh doanh. Con giáp này chỉ nên phát triển những gì đang có. Đồng thời, người cầm tinh con rắn nên đề phòng ảnh hưởng của Xung Thái Tuế, bởi bản mệnh có thể gây ra tai nạn xe cộ, phải đi đứng thận trọng, không được chơi các trò đỏ đen, cá cược.

Tuổi Mão

Người cầm tinh con mèo thường có sức mạnh lớn, ý chí vững chãi, nhanh nhẹn và có thói quen độc lập. Tuy nhiên, tính nóng nảy chính là trở ngại lớn nhất khiến con giáp này khó có thể đạt được thành công. Phải bước qua 15 ngày cuối tháng 7 âm lịch, người tuổi Mão mới có thể gặt hái được thành công trong sự nghiệp, đạt được đỉnh cao về tiền tài.

Bên cạnh đó, bản mệnh cần phải thật bình tĩnh để các mối quan hệ trong cuộc sống trở nên dễ thở hơn. Và, khi đã bắt tay vào dự án nào, tuổi Mão nên cân nhắc thật kỹ, đừng lơ là, làm gì cũng phải suy xét để bản thân có đường lui, đừng để mình phải rơi vào thế bị động.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.