Tử vi 15 ngày cuối tháng 5: Ba con giáp nên cẩn trọng tiền nong, công sức bao năm tích góp có nguy cơ đổ sông đổ biển

Tâm linh - Tử vi 14/05/2023 18:38

Tử vi nửa cuối tháng 5 nhiều biến động với người cầm tinh 3 con giáp này.

Tuổi Thân

Tử vi nửa cuối tháng 5 con giáp nhận định, tuổi Thân nên thận trọng hơn bởi bản mệnh đang có nguy cơ bị tiểu nhân dòm ngó, cản trở. Sự bất cẩn và thiếu cảnh giác chính là lý do khiến con giáp này trở thành mục tiêu của những kẻ xấu. Chỉ một phút lơ là cũng đủ khiến bao tiền bạc, công sức đổ sông đổ bể, do đó phải tỉnh táo.

Tử vi 15 ngày cuối tháng 5: Ba con giáp nên cẩn trọng tiền nong, công sức bao năm tích góp có nguy cơ đổ sông đổ biển - Ảnh 1
Tử vi nửa cuối tháng 5 con giáp nhận định, tuổi Thân nên thận trọng hơn bởi bản mệnh đang có nguy cơ bị tiểu nhân dòm ngó, cản trở - Ảnh minh họa: Internet

Vận tài của bản mệnh cũng không được tốt. Bản mệnh có thể đưa ra một vài quyết định không đúng đắn trong chuyện tiền bạc, hoàn toàn vô tư không mảy may nghi ngờ đến những rủi ro tiềm ẩn sau khi quyết định chi tiền, đến khi thất thoát mới nhận ra thì đã muộn.

Về mặt tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia tồn tại nhiều vấn đề khó giải quyết. Cả hai có khá nhiều điểm khác biệt, chẳng ai chịu nhún nhường để dung hòa. Lúc mới yêu thì đó có thể là thỏi nam châm trái dấu thu hút nhau, nhưng lâu dần lại trở thành rào cản khiến hai người khó đồng điệu.

Tử vi tuổi Sửu 

Theo 12 con giáp tử vi nửa cuối tháng 5, Tương Xung tác động nên công sức của tuổi này bỏ ra chưa thể nhận đền đáp xứng đáng. Thậm chí bạn sẽ có sự bất mãn khi những người làm ít hơn lại được hưởng nhiều hơn. 

Tử vi 15 ngày cuối tháng 5: Ba con giáp nên cẩn trọng tiền nong, công sức bao năm tích góp có nguy cơ đổ sông đổ biển - Ảnh 2
Phương diện tài lộc chưa có bước tiến nào đáng kể, thời điểm cuối năm bản mệnh phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ nên đồng tiền khó chảy về túi - Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc chưa có bước tiến nào đáng kể, thời điểm cuối năm bản mệnh phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ nên đồng tiền khó chảy về túi. 

Sức khỏe ngày này cần đặc biệt chú ý bởi sẽ có những tác động bên ngoài gây ảnh hưởng đến thể trạng, sức lực của bạn. 

Chịu tác động của Hợi Tỵ Tương Xung, tuổi Tỵ phải chịu nhiều nỗi buồn phiền khi chuyện tình cảm không được như ý muốn. Dù bạn và người ấy vẫn còn yêu thương nhau rất nhiều nhưng giữa hai người vẫn còn nhiều rào cản tồn tại, ở cạnh nhau nhưng lại không có sự đồng điệu. Do tâm trạng không tốt nên con giáp này cũng khó lòng tập trung hoàn thành công việc được. Bạn nên cố gắng gạt bỏ những vướng bận sang một bên, chuyên tâm với những gì đang làm để không tạo cơ hội cho những kẻ tiểu nhân gây chuyện thị phi, đồn đoán sai sự thật.

Tử vi 15 ngày cuối tháng 5: Ba con giáp nên cẩn trọng tiền nong, công sức bao năm tích góp có nguy cơ đổ sông đổ biển - Ảnh 3
Nếu đặt lòng tin nhầm chỗ, tin lầm người thì cái giá mà bạn phải trả chính là tiền bạc mất bao công sức tích cóp được sẽ tan thành mây khói - Ảnh minh họa: Internet

Ngày này bạn cũng nên tự nhắc nhở bản thân không được lơ là mất cảnh giác trước bất cứ vấn đề gì liên quan đến tài chính. Nếu đặt lòng tin nhầm chỗ, tin lầm người thì cái giá mà bạn phải trả chính là tiền bạc mất bao công sức tích cóp được sẽ tan thành mây khói.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tu vi tu vi 12 con giap tu vi thang 5

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng