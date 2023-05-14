Tử vi 15 ngày cuối tháng 5: Ba con giáp nên cẩn trọng tiền nong, công sức bao năm tích góp có nguy cơ đổ sông đổ biển

Tử vi nửa cuối tháng 5 con giáp nhận định, tuổi Thân nên thận trọng hơn bởi bản mệnh đang có nguy cơ bị tiểu nhân dòm ngó, cản trở. Sự bất cẩn và thiếu cảnh giác chính là lý do khiến con giáp này trở thành mục tiêu của những kẻ xấu. Chỉ một phút lơ là cũng đủ khiến bao tiền bạc, công sức đổ sông đổ bể, do đó phải tỉnh táo.

Về mặt tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia tồn tại nhiều vấn đề khó giải quyết. Cả hai có khá nhiều điểm khác biệt, chẳng ai chịu nhún nhường để dung hòa. Lúc mới yêu thì đó có thể là thỏi nam châm trái dấu thu hút nhau, nhưng lâu dần lại trở thành rào cản khiến hai người khó đồng điệu.

Vận tài của bản mệnh cũng không được tốt. Bản mệnh có thể đưa ra một vài quyết định không đúng đắn trong chuyện tiền bạc, hoàn toàn vô tư không mảy may nghi ngờ đến những rủi ro tiềm ẩn sau khi quyết định chi tiền, đến khi thất thoát mới nhận ra thì đã muộn.

Tử vi tuổi Sửu

Theo 12 con giáp tử vi nửa cuối tháng 5, Tương Xung tác động nên công sức của tuổi này bỏ ra chưa thể nhận đền đáp xứng đáng. Thậm chí bạn sẽ có sự bất mãn khi những người làm ít hơn lại được hưởng nhiều hơn.

Phương diện tài lộc chưa có bước tiến nào đáng kể, thời điểm cuối năm bản mệnh phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ nên đồng tiền khó chảy về túi - Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc chưa có bước tiến nào đáng kể, thời điểm cuối năm bản mệnh phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ nên đồng tiền khó chảy về túi.

Sức khỏe ngày này cần đặc biệt chú ý bởi sẽ có những tác động bên ngoài gây ảnh hưởng đến thể trạng, sức lực của bạn.

Tuổi Tỵ

Chịu tác động của Hợi Tỵ Tương Xung, tuổi Tỵ phải chịu nhiều nỗi buồn phiền khi chuyện tình cảm không được như ý muốn. Dù bạn và người ấy vẫn còn yêu thương nhau rất nhiều nhưng giữa hai người vẫn còn nhiều rào cản tồn tại, ở cạnh nhau nhưng lại không có sự đồng điệu. Do tâm trạng không tốt nên con giáp này cũng khó lòng tập trung hoàn thành công việc được. Bạn nên cố gắng gạt bỏ những vướng bận sang một bên, chuyên tâm với những gì đang làm để không tạo cơ hội cho những kẻ tiểu nhân gây chuyện thị phi, đồn đoán sai sự thật.

Nếu đặt lòng tin nhầm chỗ, tin lầm người thì cái giá mà bạn phải trả chính là tiền bạc mất bao công sức tích cóp được sẽ tan thành mây khói - Ảnh minh họa: Internet

Ngày này bạn cũng nên tự nhắc nhở bản thân không được lơ là mất cảnh giác trước bất cứ vấn đề gì liên quan đến tài chính. Nếu đặt lòng tin nhầm chỗ, tin lầm người thì cái giá mà bạn phải trả chính là tiền bạc mất bao công sức tích cóp được sẽ tan thành mây khói.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.