Tử vi 14h30 chiều thứ Năm (25/5/2023) của 12 con giáp: Thìn có cơ hội thăng tiến, Thân chạm đỉnh vinh quang, Ngọ phát hiện tiềm năng bản thân

Tâm linh - Tử vi 25/05/2023 13:18

Theo tử vi chiều nay, đường quan lộc, sự nghiệp của 3 con giáp sau có nhiều biến chuyển hy vọng, đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.

Tuổi Thìn 

Tử vi 12 con giáp dự báo cục diện Tự Hình gây ra nhiều vận không cát lợi. Công danh sự nghiệp có phần bấp bênh do trạng thái tâm lý của bản mệnh không vững, tuy nhiên lại có Nguyệt Lệnh Quan Đới trợ đường quan lộc, sự nghiệp có nhiều biến chuyển hy vọng. Đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.

Tài lộc được dự báo có cơ hội thăng tiến nhờ tài tinh chiếu mệnh, bạn càng chăm chỉ cày cuốc thì thu về càng nhiều. Tuy nhiên vận khí chưa ổn định, có giữ được tiền trong tay hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Đôi khi bạn có thể vì chủ quan quá mức mà đưa ra những lựa chọn, quyết định sai lầm, khiến cho tiền bạc mất mát, hao tổn.

Chuyện tình cảm không quá tốt cũng chẳng quá xấu. Cách cư xử của bạn sẽ quyết định tính bền vững của mối quan hệ. Có chuyện gì cũng nên chia sẻ với nửa kia, đừng giấu hết trong lòng sẽ tạo thành khoảng cách và sự nghi ngờ lẫn nhau. Người độc thân chớ nên phụ thuộc cảm xúc vào một người nào đó bởi bạn có thể thất vọng vì những kỳ vọng của mình.

Phương diện sức khỏe cũng cần phải chú ý. Bởi có Thiên Nguyệt chủ ốm đau ảnh hưởng, sức khỏe liên tục xuất hiện tình trạng bất thường, bạn cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị.

Tử vi 14h30 chiều thứ Năm (25/5/2023) của 12 con giáp: Thìn có cơ hội thăng tiến, Thân chạm đỉnh vinh quang, Ngọ phát hiện tiềm năng bản thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Người tuổi Thân thông minh, bản lĩnh, có năng lực. Con giáp này có thể dựa vào đầu óc linh hoạt để làm giàu.

Tử vi dự báo rằng bước sang tháng 6 dương lịch, cát tinh Thiên Hỉ Quý Nhân nhập mệnh và Thần Tài phù hộ nên người tuổi Thân có nhiều cơ hội đổi vận, đổi đời.

Trong thời gian này, vận thế của người tuổi Thân vô cùng khả quan. Tiền tài tứ phương hội tụ kéo theo nhiều may mắn liên tiếp tìm đến bản mệnh.

Các cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp cũng không ngừng xuất hiện trước mắt người tuổi Thân. Việc làm ăn kinh doanh, đầu tư của con giáp này phát triển thuận lợi. Có thể nới, trong tháng 6, người tuổi Thân có thể "cá chép hóa rồng", chạm đỉnh vinh quang. 

Tử vi 14h30 chiều thứ Năm (25/5/2023) của 12 con giáp: Thìn có cơ hội thăng tiến, Thân chạm đỉnh vinh quang, Ngọ phát hiện tiềm năng bản thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Năm ngày 25/5/2023 hôm nay, tuổi Ngọ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Dù có là nhân viên mới, bản mệnh cũng có thể nhanh chóng bắt kịp với tiến độ của tập thể, đồng thời nhận được sự giúp đỡ của mọi người.

Con giáp này chớ nên quá lo lắng khi phải thực hiện những công việc mới mẻ. Hãy tin tưởng vào bản thân, có thể bản mệnh còn phát hiện ra được tiềm năng của chính mình, mở ra hướng phát triển mới cho tương lai.

Ngày này, người độc thân chẳng cần phải tìm kiếm tình yêu ở đâu xa bởi vốn dĩ đối phương luôn ở bên, quan tâm chăm sóc bản mệnh, chỉ là bản mệnh không nhận ra mà thôi. Nay là thời điểm thích hợp để hai người tỏ lòng với nhau.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Tử vi 14h30 chiều thứ Năm (25/5/2023) của 12 con giáp: Thìn có cơ hội thăng tiến, Thân chạm đỉnh vinh quang, Ngọ phát hiện tiềm năng bản thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Vận hạn 25/5/2023 của 12 con giáp: 3 con giáp tiền bạc ảm đạm, tình cảm biến động, rắc rối công việc

Vận hạn 25/5/2023 của 12 con giáp: 3 con giáp tiền bạc ảm đạm, tình cảm biến động, rắc rối công việc

Theo tử vi ngày mới, đây là 3 tuổi có vận hạn biến động nhất trong 12 con giáp.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng của người vợ khi phát hiện hành động giấu kín của chồng bên nhà hàng xóm

Nỗi lòng của người vợ khi phát hiện hành động giấu kín của chồng bên nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 2 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả