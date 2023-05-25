Tử vi 14h30 chiều thứ Năm (25/5/2023) của 12 con giáp: Thìn có cơ hội thăng tiến, Thân chạm đỉnh vinh quang, Ngọ phát hiện tiềm năng bản thân

Tử vi 12 con giáp dự báo cục diện Tự Hình gây ra nhiều vận không cát lợi. Công danh sự nghiệp có phần bấp bênh do trạng thái tâm lý của bản mệnh không vững, tuy nhiên lại có Nguyệt Lệnh Quan Đới trợ đường quan lộc, sự nghiệp có nhiều biến chuyển hy vọng. Đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.

Chuyện tình cảm không quá tốt cũng chẳng quá xấu. Cách cư xử của bạn sẽ quyết định tính bền vững của mối quan hệ. Có chuyện gì cũng nên chia sẻ với nửa kia, đừng giấu hết trong lòng sẽ tạo thành khoảng cách và sự nghi ngờ lẫn nhau. Người độc thân chớ nên phụ thuộc cảm xúc vào một người nào đó bởi bạn có thể thất vọng vì những kỳ vọng của mình.

Tài lộc được dự báo có cơ hội thăng tiến nhờ tài tinh chiếu mệnh, bạn càng chăm chỉ cày cuốc thì thu về càng nhiều. Tuy nhiên vận khí chưa ổn định, có giữ được tiền trong tay hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Đôi khi bạn có thể vì chủ quan quá mức mà đưa ra những lựa chọn, quyết định sai lầm, khiến cho tiền bạc mất mát, hao tổn.

Phương diện sức khỏe cũng cần phải chú ý. Bởi có Thiên Nguyệt chủ ốm đau ảnh hưởng, sức khỏe liên tục xuất hiện tình trạng bất thường, bạn cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, bản lĩnh, có năng lực. Con giáp này có thể dựa vào đầu óc linh hoạt để làm giàu.

Tử vi dự báo rằng bước sang tháng 6 dương lịch, cát tinh Thiên Hỉ Quý Nhân nhập mệnh và Thần Tài phù hộ nên người tuổi Thân có nhiều cơ hội đổi vận, đổi đời.

Trong thời gian này, vận thế của người tuổi Thân vô cùng khả quan. Tiền tài tứ phương hội tụ kéo theo nhiều may mắn liên tiếp tìm đến bản mệnh.

Các cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp cũng không ngừng xuất hiện trước mắt người tuổi Thân. Việc làm ăn kinh doanh, đầu tư của con giáp này phát triển thuận lợi. Có thể nới, trong tháng 6, người tuổi Thân có thể "cá chép hóa rồng", chạm đỉnh vinh quang.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Năm ngày 25/5/2023 hôm nay, tuổi Ngọ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Dù có là nhân viên mới, bản mệnh cũng có thể nhanh chóng bắt kịp với tiến độ của tập thể, đồng thời nhận được sự giúp đỡ của mọi người.

Con giáp này chớ nên quá lo lắng khi phải thực hiện những công việc mới mẻ. Hãy tin tưởng vào bản thân, có thể bản mệnh còn phát hiện ra được tiềm năng của chính mình, mở ra hướng phát triển mới cho tương lai.

Ngày này, người độc thân chẳng cần phải tìm kiếm tình yêu ở đâu xa bởi vốn dĩ đối phương luôn ở bên, quan tâm chăm sóc bản mệnh, chỉ là bản mệnh không nhận ra mà thôi. Nay là thời điểm thích hợp để hai người tỏ lòng với nhau.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!