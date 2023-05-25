Tử vi 14h30 chiều ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Mùi tài lộc thăng trầm, Mão mở rộng tầm nhìn, Thân gặp nhiều may mắn

Tử vi hàng tháng 12 con giáp dự báo cục diện Tương Hình cho thấy, sự nghiệp của những chú Dê khá trì trệ, tinh thần làm việc cũng không đủ nhiệt tình, làm mọi thứ một cách hời hợt và mang tâm lý bị ép phải làm.

Sự nghiệp biến động kéo theo tài lộc thăng trầm bất định. Tiền lúc có lúc không, lúc được thì được khá nhiều nhưng mất thì cũng dễ trắng tay, khó tích lũy được. Các nguồn thu phụ trong tháng cũng bị sụt giảm, dù bạn có ôm đồm nhiều việc thì hiệu quả cũng không cao, lại khiến áp lực tinh thần ngày càng nặng nề.

Thái độ xao nhãng có thể khiến phạm phải không ít sai lầm, công việc không đâu vào đâu. Thêm nữa sức cạnh tranh trong công việc ở thời điểm này cũng rất lớn, cá tính của bạn lại khiến cho quan hệ đồng nghiệp trở nên căng thẳng, có thể vướng tai tiếng, thị phi.

Tâm tính nhiều ức chế kéo theo tâm trạng bất ổn, nóng lạnh vui buồn thất thường nên chuyện tình cảm của con giáp này cũng phát sinh trục trặc. Gia đạo lục đục, vợ chồng hay mâu thuẫn, tần suất chia sẻ, nói chuyện giảm đi trông thấy. Người độc thân có xu hướng ngại xã giao, chỉ muốn tập trung cho công việc nên tình cảm chưa có tiến triển gì mới.

Do thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng, suy nghĩ nhiều nên tuổi Mùi dễ bị stress, ảnh hưởng tới chế độ sinh hoạt thường ngày, thể trạng sa sút đáng kể. Tháng này bạn nên đề phòng bệnh cũ tái phát, chú trọng dưỡng sinh theo mùa để sức khỏe luôn duy trì ở trạng thái tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là con giáp nhanh nhảu, có lối suy nghĩ độc đáo và cảm hứng đổi mới, thường có thể nhìn thấy những cơ hội kinh doanh mà người khác không thể nhìn thấy. Với sự phát triển và thay đổi không ngừng của kinh tế, trong 7 ngày tới người tuổi Mão có thể mong đợi một khoản thu nhập bất ngờ đến với mình. Tài khoản của Mão sẽ tăng lên gấp 2, thậm chí là gấp 10 lần.

Người tuổi Mão nên cởi mở và linh hoạt hơn, nhạy bén với cái mới để kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh. Bên cạnh đó, Mão cũng cần tiếp tục khám phá tiềm năng và khả năng của mình, nắm bắt những lĩnh vực mà mình giỏi và không ngừng mở rộng tầm nhìn và khả năng của mình.

Không chỉ vậy, người tuổi Mão cũng nên học cách cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống. Bản mệnh có thể tham khảo các hoạt động có thể giúp mình thư giãn và giảm bớt căng thẳng như đi du lịch, đọc sách hoặc học một số kỹ năng mới. Nhờ điều này, người tuổi Mão sẽ duy trì tốt hơn tâm lý cân bằng và ổn định, kiểm soát tốt hơn nguồn tài sản của bản thân và đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Năm ngày 25/5/2023 hôm nay, tuổi Thân với bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Thậm chí, khó khăn cũng chẳng thể cản được bước chân tiến về phía trước của bản mệnh.

Tuy nhiên, con giáp này chớ nên vội vàng thỏa mãn với những gì mình vừa gặt hái được. Hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao xa hơn cho mình, bởi năng lực của bản mệnh còn có thể đưa bản mệnh tiến xa hơn nữa.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày thích hợp để cầu tài, cầu phúc, tế tự. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, để gặp được nhiều may mắn, hoàn thành ước nguyện đã đặt ra.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!