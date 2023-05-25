Tử vi 14h chiều thứ Năm (25/5/2023) của 12 con giáp: Mão sự nghiệp có nhiều cản trở, Sửu khởi sắc mạnh mẽ, Tỵ tiền bạc rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 25/05/2023 13:09

Tử vi con giáp 25/5 cho thấy, trong khi Tỵ có vận kim tiền, may mắn về tài lộc thì vận mệnh của người tuổi Mão-Sửu lại có nhiều cản trở.

Tuổi Mão 

Theo tử vi tháng mới, Tương Hại cục xuất hiện khiến đường công danh sự nghiệp sẽ có nhiều cản trở. Con giáp này trở nên hoang mang vì những cơ hội bày ra trước mắt nhưng đi kèm với nó là sự mạo hiểm và thách thức. Bản mệnh cần phải bình tĩnh để biết được thế mạnh của mình ở đâu và phát huy thế mạnh như thế nào để đạt được mục tiêu.

Trên phương diện tài lộc, con giáp này vẫn chỉ có thể dựa vào nguồn thu từ công việc chính. Bạn cũng nên cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền kẻo phát sinh tranh chấp, lừa lọc. Nhiều người có tham vọng nhưng tiếc rằng thời điểm này cơ hội vẫn chưa đến.

Tình cảm duy trì ở mức hài hòa, người độc thân vượng nhân duyên khác giới nhờ Thiên Diêu và Mộc Dục dẫn đường chỉ lối, đặc biệt là nam mệnh. Tuy nhiên, để tình cảm thăng hoa, bản mệnh cần phải nỗ lực và chủ động hơn rất nhiều và lưu ý không nên có suy nghĩ đứng núi này trông núi nọ.

Về sức khỏe, bạn chỉ cần chú ý ăn uống khoa học, sinh hoạt điều độ thì không gặp vấn đề nào bất lợi. Khi gặp tình trạng stress do áp lực công việc thì nên tìm cách giải tỏa tinh thần thay vì để dồn nén quá lâu.

Tử vi 14h chiều thứ Năm (25/5/2023) của 12 con giáp: Mão sự nghiệp có nhiều cản trở, Sửu khởi sắc mạnh mẽ, Tỵ tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu có phúc tinh nhập mệnh nên có thể rũ bỏ những đen đủi, không may mắn trong giai đoạn trước đây.

Tử vi nói rằng, bước vào 25/5/2023, sự nghiệp của người tuổi Sửu khởi sắc mạnh mẽ. Con giáp này dễ dàng đạt được thành công trong công việc. Bản mệnh có cơ hội thăng chức, tăng lương. Những mục tiêu đã đặt ra có thể được hoàn thành trong giai đoạn này.

Ngoài ra, tuổi Sửu còn có quý nhân giúp đỡ. Người này đem lại những cơ hội kiếm tiền, tích lũy thêm kinh nghiệp cho bản mệnh.

Tử vi 14h chiều thứ Năm (25/5/2023) của 12 con giáp: Mão sự nghiệp có nhiều cản trở, Sửu khởi sắc mạnh mẽ, Tỵ tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 25/5/2023 hôm nay, tuổi Tỵ có một ngày tiền bạc dư dả. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ nên dễ nhận được một khoản thưởng. Nhờ đó, bản mệnh cảm thấy hăng hái và muốn cống hiến hơn.

Người làm kinh tế có thể nhận về một khoản lời lãi từ những mối đầu tư trước đó. Ngoài ra, bản mệnh cũng đoán được xu thế của thị trường nên có những bước phát triển đúng đắn. Khách hàng ngày một đông giúp con giáp này lúc nào cũng bận rộn nhưng dư dả.

Bên cạnh đó, quan hệ giữa tuổi Tỵ và người khác giới rất tốt đẹp. Người độc thân chẳng thiếu những đối tượng theo đuổi. Con giáp này nên nghiêm túc với chuyện tình cảm và lắng nghe trái tim mình để có thể phát triển được mối quan hệ bền vững.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Tử vi 14h chiều thứ Năm (25/5/2023) của 12 con giáp: Mão sự nghiệp có nhiều cản trở, Sửu khởi sắc mạnh mẽ, Tỵ tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng của người vợ khi phát hiện hành động giấu kín của chồng bên nhà hàng xóm

Nỗi lòng của người vợ khi phát hiện hành động giấu kín của chồng bên nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 2 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả