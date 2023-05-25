Tử vi 14h chiều thứ Năm (25/5/2023) của 12 con giáp: Mão sự nghiệp có nhiều cản trở, Sửu khởi sắc mạnh mẽ, Tỵ tiền bạc rủng rỉnh

Theo tử vi tháng mới, Tương Hại cục xuất hiện khiến đường công danh sự nghiệp sẽ có nhiều cản trở. Con giáp này trở nên hoang mang vì những cơ hội bày ra trước mắt nhưng đi kèm với nó là sự mạo hiểm và thách thức. Bản mệnh cần phải bình tĩnh để biết được thế mạnh của mình ở đâu và phát huy thế mạnh như thế nào để đạt được mục tiêu.

Tình cảm duy trì ở mức hài hòa, người độc thân vượng nhân duyên khác giới nhờ Thiên Diêu và Mộc Dục dẫn đường chỉ lối, đặc biệt là nam mệnh. Tuy nhiên, để tình cảm thăng hoa, bản mệnh cần phải nỗ lực và chủ động hơn rất nhiều và lưu ý không nên có suy nghĩ đứng núi này trông núi nọ.

Trên phương diện tài lộc, con giáp này vẫn chỉ có thể dựa vào nguồn thu từ công việc chính. Bạn cũng nên cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền kẻo phát sinh tranh chấp, lừa lọc. Nhiều người có tham vọng nhưng tiếc rằng thời điểm này cơ hội vẫn chưa đến.

Về sức khỏe, bạn chỉ cần chú ý ăn uống khoa học, sinh hoạt điều độ thì không gặp vấn đề nào bất lợi. Khi gặp tình trạng stress do áp lực công việc thì nên tìm cách giải tỏa tinh thần thay vì để dồn nén quá lâu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có phúc tinh nhập mệnh nên có thể rũ bỏ những đen đủi, không may mắn trong giai đoạn trước đây.

Tử vi nói rằng, bước vào 25/5/2023, sự nghiệp của người tuổi Sửu khởi sắc mạnh mẽ. Con giáp này dễ dàng đạt được thành công trong công việc. Bản mệnh có cơ hội thăng chức, tăng lương. Những mục tiêu đã đặt ra có thể được hoàn thành trong giai đoạn này.

Ngoài ra, tuổi Sửu còn có quý nhân giúp đỡ. Người này đem lại những cơ hội kiếm tiền, tích lũy thêm kinh nghiệp cho bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 25/5/2023 hôm nay, tuổi Tỵ có một ngày tiền bạc dư dả. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ nên dễ nhận được một khoản thưởng. Nhờ đó, bản mệnh cảm thấy hăng hái và muốn cống hiến hơn.

Người làm kinh tế có thể nhận về một khoản lời lãi từ những mối đầu tư trước đó. Ngoài ra, bản mệnh cũng đoán được xu thế của thị trường nên có những bước phát triển đúng đắn. Khách hàng ngày một đông giúp con giáp này lúc nào cũng bận rộn nhưng dư dả.

Bên cạnh đó, quan hệ giữa tuổi Tỵ và người khác giới rất tốt đẹp. Người độc thân chẳng thiếu những đối tượng theo đuổi. Con giáp này nên nghiêm túc với chuyện tình cảm và lắng nghe trái tim mình để có thể phát triển được mối quan hệ bền vững.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!