Tử vi 14 ngày tới (14/3 - 27/3): 3 con giáp bùng nổ sự nghiệp, được bề đạt thăng quan tiến chức, cơ hội đầu tư đến tới tấp, số tiền tích lũy tăng phi mã

Tâm linh - Tử vi 13/03/2023 16:58

Sau quãng thời gian cống hiến hết mình cho công việc thì trong 14 ngày tới, 3 con giáp sau đã thu được quả ngọt xứng đáng.

Tuổi Tý

Là con giáp đứng đầu trong số 12 con giáp, quả không sai khi nói rằng, sự lanh lẹ, thông minh của tuổi Tý cũng nằm trong top đầu. Hầu hết người tuổi Tý đều là những người sáng dạ, linh hoạt, dù cho vào môi trường nào cũng có thể bắt nhịp rất nhanh. Dường như chẳng có điều gì có thể làm khó được họ.

Theo các chuyên gia phong thủy, 14 ngày tới là thời điểm rất hứa hẹn với những người tuổi Tý. Vì không những có phúc tinh chiếu mệnh đem lại sự tự tin và nguồn năng lượng to lớn, mà còn có quý nhân giúp Tý phát huy được hết các điểm mạnh của mình và thu được nhiều thành tựu trong cuộc sống. Đây cũng là 1 trong những cơ hội tốt nhất đối với họ mà trong đó, họ làm gì cũng được Thần tài độ trì.

Tử vi 14 ngày tới (14/3 - 27/3): 3 con giáp bùng nổ sự nghiệp, được bề đạt thăng quan tiến chức, cơ hội đầu tư đến tới tấp, số tiền tích lũy tăng phi mã - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Do có Tam Hợp nâng đỡ nên tuổi Mão cũng nằm trong số 3 con giáp phát tài trong 14 ngày tới. Thời điểm này, Mão làm việc trong các lĩnh vực kinh doanh cực kỳ thành công, đạt được những bước tiến vượt bậc do cá tính mạnh mẽ độc lập lẫn tài lãnh đạo hơn người.

Với tính cách khéo léo, kiên định và nhẫn nại, người tuổi Mão sẽ nhận được rất nhiều cơ hội thăng tiến. Dù có làm trong lĩnh vực nào thì bạn sẽ thực sự trở nên giàu có vượt trội. Quý nhân giúp sức, giúp cho con đường công danh của tuổi Mão trở nên hanh thông, rộng mở, suôn sẻ từ đầu tới cuối.

Tử vi 14 ngày tới (14/3 - 27/3): 3 con giáp bùng nổ sự nghiệp, được bề đạt thăng quan tiến chức, cơ hội đầu tư đến tới tấp, số tiền tích lũy tăng phi mã - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Là con giáp phát tài trong 14 ngày tới nên vận trình tài lộc của người tuổi Thìn có nhiều điểm sáng đáng kể. Bản mệnh có thể kiếm được một khoản lớn nhờ vào sức lao động của chính mình, càng chăm chỉ bao nhiêu, đồng tiền lại càng chảy về túi nhiều bấy nhiêu. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên chắc chắn có thể nhận được thêm các khoản thưởng nóng.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn có những đánh giá chính xác về xu thế thị trường cũng như tiềm lực của bản thân nên nhanh chóng đưa ra những quyết định đúng đắn, đem về nguồn lợi lớn cho cá nhân và cả tập thể. Đây là thời điểm rất thích hợp để bản mệnh ký kết hợp đồng với đối tác, mở rộng quy mô làm ăn, quy mô sản xuất của mình.

Tử vi 14 ngày tới (14/3 - 27/3): 3 con giáp bùng nổ sự nghiệp, được bề đạt thăng quan tiến chức, cơ hội đầu tư đến tới tấp, số tiền tích lũy tăng phi mã - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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