Tử vi 14/10 đến 16/10, Trời thương Phật độ, 3 con giáp "cầu được ước thấy", vàng bạc theo chân về nhà, phú quý lót đường, bước chân vào giới sang giàu quyền quý

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 03:59

Tử vi 14/10 đến 16/10, Trời thương Phật độ, 3 con giáp "cầu được ước thấy", thăng quan tiến chức, tăng lương ầm ầm, vàng bạc theo chân về nhà, bước chân vào giới sang giàu quyền quý

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất đa phần đều hào phóng, bộc trực, được lòng mọi người. Con giáp này đa phần đều thật thà, chân chất, không thích thảo mai, xu nịnh. Họ quan tâm đến người khác và sống có trách nhiệm với gia đình. Tuất luôn cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu chứ không dễ dàng gì bỏ cuộc giữa chừng. Cùng với khả năng học hỏi cao, sự nghiệp của của người tuổi Thân sẽ ngày càng thăng tiến.

Từ ngày 14/10 - 16/10, con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân soi đường dẫn lối, tài lộc vượng phát, vận may tăng lên. Con giáp này được Thần Tài ưu ái, làm ăn kinh doanh cũng phát tài phát lộc, nhận nhiều tin vui. Người nào làm công ăn lương cũng vượng đường thăng tiến, công danh xuôi thuận. Sắp tới, con giáp này được dự báo sẽ bận rộn với với công việc, dự án nhiều hơn, thời gian làm thêm giờ cũng nhiều hơn để bắt kịp tiến độ. Nếu biết nắm bắt cơ hội, người tuổi này ắt sẽ thành công.

Tử vi 14/10 đến 16/10, Trời thương Phật độ, 3 con giáp 'cầu được ước thấy', vàng bạc theo chân về nhà, phú quý lót đường, bước chân vào giới sang giàu quyền quý - Ảnh 1
Từ ngày 14/10 - 16/10, con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân soi đường dẫn lối, tài lộc vượng phát, vận may tăng lên. Con giáp này được Thần Tài ưu ái, làm ăn kinh doanh cũng phát tài phát lộc, nhận nhiều tin vui. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Thìn vốn là con giáp cần cù, chăm chỉ, chính vì vậy mà tiền bạc cũng sẽ về với Thìn trong tuần này, là phần thưởng xứng đáng vì con giáp này đã cố gắng suốt thời gian qua. Tử vi 14/10-16/10 cho biết, tài vận của con giáp tuổi Thìn cũng sẽ tốt hơn. Nhìn chung con giáp này sẽ có cơ hội thành công lớn hơn trong bất cứ việc gì mình làm, nhanh chóng đuổi kịp đối thủ, đồng thời ngày càng nâng cao năng lực của bản thân.

Người tuổi Thìn có tài lộc đi lên, công thành danh toại. Con giáp này được quý nhân chỉ đường dẫn lối, vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại. Cuộc sống của con giáp tuổi Thìn được cải thiện đáng kể, tiền tiêu rủng rỉnh. Vận may đến không ngừng khiến con giáp này làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái, hạnh phúc tràn đầy. Có quý nhân phù trợ, bản mệnh gặp dữ hóa lành, biến họa thành phúc, công việc suôn sẻ, lợi nhuận mang về rất lớn. Thìn vốn dĩ thông minh, nay nhờ là việc chăm chỉ nên có thu hoạch lớn, của cải tích lũy được nhiều hơn trước.

Tử vi 14/10 đến 16/10, Trời thương Phật độ, 3 con giáp 'cầu được ước thấy', vàng bạc theo chân về nhà, phú quý lót đường, bước chân vào giới sang giàu quyền quý - Ảnh 2
Tử vi 14/10-16/10 cho biết, tài vận của con giáp tuổi Thìn cũng sẽ tốt hơn. Nhìn chung con giáp này sẽ có cơ hội thành công lớn hơn trong bất cứ việc gì mình làm, nhanh chóng đuổi kịp đối thủ, đồng thời ngày càng nâng cao năng lực của bản thân. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Ngọ bản thân đã toát lên sự thông minh và tài năng lãnh đạo. Trong cuộc sống, họ luôn giữ được tinh thần lạc quan, năng động. Từ 14/10-16/10, con giáp này đã có những dự định rõ ràng nên công việc cực kì hanh thông. Môt khi bắt tay vào làm việc gì thì Ngọ đã suy nghĩ rất kĩ, cố gắng hoàn thành thật tốt, tìm được người như ý để góp công góp sức. Tính cách này giúp tuổi Ngọ khẳng định bản thân và vươn tới tầm lãnh đạo.

Thời gian sắp tới chắc chắn bạn được thăng quan tiến chức, tăng lương ầm ầm. Người làm công ăn lương có thể tìm được công việc mới, cải thiện thu nhập. Công việc cực kì tốt giúp cho Ngọ có thêm động lực, tiền bạc cứ vào ào ào nếu làm kinh doanh. Có được đối tác tốt lại được tương trợ từ người thân, con giáp này rộng đường thăng tiến, chứng minh khả năng ngoại giao cũng như kinh doanh của mình. Cố gắng hơn nữa thì cơ hội sắm nhà, sắm xe đang rất gần đó.

Tử vi 14/10 đến 16/10, Trời thương Phật độ, 3 con giáp 'cầu được ước thấy', vàng bạc theo chân về nhà, phú quý lót đường, bước chân vào giới sang giàu quyền quý - Ảnh 3
Thời gian sắp tới chắc chắn bạn được thăng quan tiến chức, tăng lương ầm ầm. Người làm công ăn lương có thể tìm được công việc mới, cải thiện thu nhập. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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