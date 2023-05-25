Tử vi 13h30 chiều thứ Năm (25/5/2023) của 12 con giáp: Dần vận khí giảm sút, Mão gặp vận may lớn, Thìn sự nghiệp có bước tiến

Tâm linh - Tử vi 25/05/2023 12:19

Theo tử vi, những con giáp này được vận mệnh che chở, mọi chuyện khó khăn đều được giải quyết tốt đẹp.

Tuổi Dần

Tháng này công việc đầy rẫy khó khăn, việc mới việc cũ chất chồng, hệ thống công việc mà bạn vốn xây dựng cũng có được vận hành nhuần nhuyễn vì đủ loại nguyên do cả khách quan lẫn chủ quan. Đây không phải là thời điểm thích hợp để bản mệnh tiến hành những kế hoạch lớn của mình, bởi có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Bạn cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt không chỉ từ đối thủ mà còn ở ngay cả đồng nghiệp bên cạnh.

Tài lộc trong tháng không tốt, cũng bởi sự nghiệp sa sút ảnh hưởng nhất định tới thu nhập. Nguồn thu từ công việc chính có phần bấp bênh khiến bạn không yên tâm, nóng lòng muốn tìm cách cải thiện. Dù vậy cũng chớ nên vội vàng, làm ăn khuất tất mà tự hại mình. Kinh doanh buôn bán quan trọng nhất là “gặp thời”, vận khí giảm sút nên không có lợi cho làm ăn lớn, dễ gặp vấn đề về giấy tờ, pháp lý.

Bù lại tháng này có sao Thái Âm trợ đào hoa xuất hiện, nhờ thế mà đường tình duyên có phần hanh thông, thuận lợi hơn. Dù là người độc thân hay đã có đôi thì cũng đều có cơ hội để thể hiện tình cảm và có thêm nhiều khoảnh khắc ngọt ngào khi đón nhận tình cảm nồng nhiệt từ đối phương.

Về phương diện sức khỏe, tuy tình hình không có gì đáng lo ngại nhưng tuổi Dần cũng cần chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần hơn. Công việc bận rộn, lại thường xuyên gặp áp lực có thể khiến bạn gặp tình trạng căng thẳng. Bạn nên chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng cũng như giải tỏa tâm trạng.

Tử vi 13h30 chiều thứ Năm (25/5/2023) của 12 con giáp: Dần vận khí giảm sút, Mão gặp vận may lớn, Thìn sự nghiệp có bước tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão có tài ăn nói, khéo léo xử lý mọi vấn đề trong cuộc sống nên các mối quan hệ xung quanh đều rất tốt đẹp. Nhờ đó mà họ thường gặp vận may lớn, mọi chuyện khó khăn đều được giải quyết tốt đẹp. Chưa kể, con giáp này cũng rất biết cách đối nhân xử thế, không làm phật lòng ai bao giờ. Ngoài ra, tuổi Mão thường giúp đỡ người khác, bạn càng thân càng hết lòng, đôi khi chấp nhận phần thiệt về mình. Chính vì thế, tuổi Mão đi đâu cũng có bạn bè, quý nhân trợ giúp.

Dự báo từ giờ tới Tết, tuổi Mão nhận được tài lộc bất ngờ hay tin vui về công việc làm ăn, mở ra tương lai tươi sáng cho con giáp này. Kể từ nay, tuổi Mão không còn lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền nữa.

Tử vi 13h30 chiều thứ Năm (25/5/2023) của 12 con giáp: Dần vận khí giảm sút, Mão gặp vận may lớn, Thìn sự nghiệp có bước tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 25/5/2023 hôm nay, tuổi Thìn có những bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp. Con giáp này thường được cấp trên giao cho những công việc trọng đại, giúp khẳng định vị thế của mình.

Người làm lãnh đạo thường đưa ra những quyết định chính xác, khiến tập thể phát triển nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng luôn quan tâm đến tâm tư của nhân viên, khiến mọi người đều cảm thấy thân thiết, gần gũi, sẵn sàng cống hiến sức lực cho tập thể.

Về mặt sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu

Tử vi 13h30 chiều thứ Năm (25/5/2023) của 12 con giáp: Dần vận khí giảm sút, Mão gặp vận may lớn, Thìn sự nghiệp có bước tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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