Tử vi 12 ngày tới (6/5 - 17/5), Tiểu Nhân vây quanh, tài vận đi xuống, 3 con giáp nên cảnh giác trong mọi quyết định, sự nghiệp bị kẻ xấu hãm hại, khả năng thất thoát tiền nông tương đối cao

Tâm linh - Tử vi 05/05/2022 19:20

Tử vi 12 ngày tới cho biết, những con giáp này cần khá cẩn trọng trong mọi việc tháng 5 này, nếu như không muốn bị vận đen bòn rút của cải.

Tuổi Thìn

Trong những ngày tới đây của tháng 5, người tuổi Thìn có hạn gặp phải tiểu nhân nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng. Thìn có thể sẽ đối mặt với cảnh bị đâm sau lưng tại công ty khi đồng nghiệp ghen ăn tức ở và dành công lao vốn thuộc về bạn. Tuy nhiên, với bản tính thánh thiện và được nhiều người tin tưởng nên sự việc cũng không đi ngoài tầm kiểm soát của tuổi Thìn. 

Ngoài ra, tuổi Thìn còn dễ vướng vào tình huống khó xử khi ai cũng mượn cớ "muốn tốt cho bạn" để ép buộc làm những việc mà bản thân con giáp không muốn, thậm chí còn dẫn đến các cuộc ồn ào, cãi vã. Vì vậy trong khoảng thời gian tới đây, Thìn nên hạn chế những quyết định quan trọng liên quan đến tiền bạc và tránh tự đẩy mình vào những tình thế khó xử. 

Tử vi 12 ngày tới (6/5 - 17/5), Tiểu Nhân vây quanh, tài vận đi xuống, 3 con giáp nên cảnh giác trong mọi quyết định, sự nghiệp bị kẻ xấu hãm hại, khả năng thất thoát tiền nông tương đối cao - Ảnh 1
Trong những ngày tới đây của tháng 5, người tuổi Thìn có hạn gặp phải tiểu nhân nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng. Thìn có thể sẽ đối mặt với cảnh bị đâm sau lưng tại công ty khi đồng nghiệp ghen ăn tức ở và dành công lao vốn thuộc về bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sống tương đối bốc đồng nên kẻ tiểu nhân có thể lợi dụng để dụ dỗ, từ đó, họ dễ mắc phải những sai lầm khó sửa chữa trong tháng 5 này. Cụ thể, người mà Tỵ tin tưởng bấy lâu nay rất có thể đang lợi dụng Tỵ, nên hãy khôn ngoan và biết người nào đang tốt thật lòng với mình và kẻ nào đang lợi dụng mình để tránh bản thân gặp những rắc rỗi không đáng có. 

Tử vi 12 ngày tới cho biết, người tuổi Tỵ cần thật tỉnh táo, nhận biết rõ ràng đúng sai, đừng quá ngây ngô đến mức biện minh cho kẻ hại mình trong tháng 5 này. 

Tử vi 12 ngày tới (6/5 - 17/5), Tiểu Nhân vây quanh, tài vận đi xuống, 3 con giáp nên cảnh giác trong mọi quyết định, sự nghiệp bị kẻ xấu hãm hại, khả năng thất thoát tiền nông tương đối cao - Ảnh 2
Tử vi 12 ngày tới cho biết, người tuổi Tỵ cần thật tỉnh táo, nhận biết rõ ràng đúng sai, đừng quá ngây ngô đến mức biện minh cho kẻ hại mình trong tháng 5 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 ngày tới cho biết, người tuổi Dậu cần phải hết sức cẩn thận, hạn chế tối đa việc tranh chấp với mọi người. Kẻ tiểu nhân luôn muốn rình rập để hãm hại, lợi dụng lúc tranh chấp để đâm sau lưng, nắm lấy điểm yếu của bạn.

Bản tính hiền lành, thích giúp đỡ người khác của Dậu luôn giúp họ được lòng trong mắt mọi người nhưng cũng dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Trong tháng 5, bạn cần duy trì cảm xúc lý trí, ổn định, nếu có thể thì nên tránh những giao tiếp xã hội không cần thiết. Đặc biệt nói không với những lời mời đầu tư làm ăn hoặc nếu muốn hãy tính toán thật kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. 

Tử vi 12 ngày tới (6/5 - 17/5), Tiểu Nhân vây quanh, tài vận đi xuống, 3 con giáp nên cảnh giác trong mọi quyết định, sự nghiệp bị kẻ xấu hãm hại, khả năng thất thoát tiền nông tương đối cao - Ảnh 3
Tử vi 12 ngày tới cho biết, người tuổi Dậu cần phải hết sức cẩn thận, hạn chế tối đa việc tranh chấp với mọi người - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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