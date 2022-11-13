Tử vi 12 ngày tới (14/11 - 25/11): 3 tuổi ăn lộc Tổ Tiên đi Đông gặp hố vàng, đi Tây gặp hố bạc, tăng lương tăng thưởng

Tâm linh - Tử vi 13/11/2022 12:42

Tử vi cho biết, trong 12 ngày tới, những con giáp này nổi danh thiên hạ, giàu có hơn người ai cũng phải ghen tỵ.

Tuổi Tỵ

Tử vi cho thấy, trong 12 ngày tới, vận may của tuổi Tỵ sẽ đạt đến đỉnh điểm. Tài vận vượng phát, công việc tiến triển vượt bậc, tài vận ấn tượng nên việc thăng chức, tăng lương sẽ không thành vấn đề, sẽ có cơ hội gặp gỡ người yêu thích và đối tác làm ăn một cách suôn sẻ.

Đặc biệt, do người tuổi Tỵ tính cách cương trực ngay thẳng, lại rất giàu lòng hào hiệp thường xuyên giúp đỡ người khi gặp khó khăn, nên trong thời gian tới bạn sẽ được quý nhân trợ giúp chỉ lối đưa đường, khiến cho bạn tìm thấy con đường làm ăn lớn. Từ đó, công việc của bạn trở nên hanh thông hơn, tài lộc cũng vì thế mà tăng lên chóng mặt.

Tử vi 12 ngày tới (14/11 - 25/11): 3 tuổi ăn lộc Tổ Tiên đi Đông gặp hố vàng, đi Tây gặp hố bạc, tăng lương tăng thưởng - Ảnh 1
Tử vi cho thấy, trong 12 ngày tới, vận may của tuổi Tỵ sẽ đạt đến đỉnh điểm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong thời gian trước đó, do tuổi Dậu gặp phải họa tam tai nên nhiều việc không được thuận lợi như mong đợi. Tuy nhiên, bước sang 12 ngày tới, tuổi Dậu sẽ có có một khoản hoạnh tài cũng tới, tuổi Dậu nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu. Con giáp này cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết.

Ngoài ra, những người tuổi Dậu còn có cuộc sống lứa đôi vô cùng êm đẹp viên mãn. Với người độc thân thì đây là cơ hội vàng mười giúp bạn tìm thấy một nửa của đời mình. Với người có đôi có cặp thì tình cảm càng thêm gắn bó, thân thiết hạnh phúc tròn đầy.

Tử vi 12 ngày tới (14/11 - 25/11): 3 tuổi ăn lộc Tổ Tiên đi Đông gặp hố vàng, đi Tây gặp hố bạc, tăng lương tăng thưởng - Ảnh 2
Bước sang 12 ngày tới, tuổi Dậu sẽ có có một khoản hoạnh tài cũng tới, tuổi Dậu nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu thường có nhiều đam mê trong cuộc sống và có cá tính rất mạnh nên thường có số làm lãnh đạo. Những người tuổi Sửu thường là người quảng giao nên họ dễ có cơ hội thăng quan tiến chức.

Theo tử vi 12 ngày tới, những người tuổi Sửu sẽ được sao tốt chiếu mệnh, có cơ hội kiếm được khá nhiều tiền, cuộc sống thăng quan tiến chức. Lời khuyên cho tuổi Sửu bạn nên không ngừng phấn đấu bạn để tạo dựng tương lai của mình thật tốt đẹp. Tuổi Sửu sẽ tạo dựng được tiền đề cho mình để tạo số dư tài khoản tạo dựng cho tương lai tốt đẹp.

Tử vi 12 ngày tới (14/11 - 25/11): 3 tuổi ăn lộc Tổ Tiên đi Đông gặp hố vàng, đi Tây gặp hố bạc, tăng lương tăng thưởng - Ảnh 3
Theo tử vi 12 ngày tới, những người tuổi Sửu sẽ được sao tốt chiếu mệnh, có cơ hội kiếm được khá nhiều tiền, cuộc sống thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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