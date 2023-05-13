Tử vi 12 con giáp tuần mới (15/5 đến 21/5): Con giáp 'TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC', tiền tài dư giả mua nhà sắm xe, cuộc sống hưng thịnh, phát đạt đủ đường

Tâm linh - Tử vi 13/05/2023 14:07

Tuần mới nhiều biến động với 3 con giáp này.

Tử vi tuổi Mão 

Tử vi tuần mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão dễ dàng. Người tuổi này làm việc gì cũng tốt đẹp nhờ có Quý Nhân che chở. Mặc dù vậy, bản mệnh cũng cần tránh ôm đồm nhiều việc để không làm giảm hiệu quả trong công việc. 

Tử vi 12 con giáp tuần mới (15/5 đến 21/5): Con giáp 'TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC', tiền tài dư giả mua nhà sắm xe, cuộc sống hưng thịnh, phát đạt đủ đường - Ảnh 1
Vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc. Con giáp này liên tục gặp nhiều tin vui liên quan đến chuyện tiền bạc nên chuyện “cơm áo gạo tiền" dường như không còn là vấn đề đáng lo. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hòa. Cuộc sống hôn nhân của bạn và người ấy khiến nhiều người ghen tỵ, còn người độc thân sớm tìm được người yêu cho mình thông qua sự mai mối.  

Tử vi tuổi Thân

Tử vi tuần mới sự nghiệp lâm Kiếp Tài cảnh cáo tuổi Thân cẩn thận với cấp dưới, đồng nghiệp, anh em làm ăn chung. Dễ có kẻ xấu tính cướp mối làm ăn hoặc ăn cắp ý tưởng của bạn. Hiền quá nên đôi khi Thân bị qua mặt mà không biết. 

Tử vi 12 con giáp tuần mới (15/5 đến 21/5): Con giáp 'TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC', tiền tài dư giả mua nhà sắm xe, cuộc sống hưng thịnh, phát đạt đủ đường - Ảnh 2
Nay bạn có thể thử chơi xổ số, mua một món quà nhỏ cho bản thân vì tài chính rất ổn - Ảnh minh họa: Internet

Bù lại mặt tình cảm khởi sắc nhờ cục diện Thổ sinh Kim. Gia đình hoặc họ hàng của bạn sắp đón thêm thành viên mới, có đám cưới hoặc đón người ở xa về thăm. Tình yêu đôi lứa thuận lợi, nên sắp xếp thời gian đưa nửa kia về ra mắt gia đình. 

Nay bạn có thể thử chơi xổ số, mua một món quà nhỏ cho bản thân vì tài chính rất ổn. May mắn hơn thì có những người được người quen rủ đầu tư, đem lại mối làm ăn ngon lành.

Tuổi Mùi 

Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi mặn nồng tình cảm với người yêu mới.

Công việc: Người tuổi Mùi công danh sự nghiệp bình ổn, không có nhiều thay đổi lớn.

Tử vi 12 con giáp tuần mới (15/5 đến 21/5): Con giáp 'TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC', tiền tài dư giả mua nhà sắm xe, cuộc sống hưng thịnh, phát đạt đủ đường - Ảnh 3
Người tuổi Mùi công danh sự nghiệp bình ổn, không có nhiều thay đổi lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên: Bạn đang hạnh phúc với người hiện tại, mặn nồng tình cảm.    

Tài lộc: Tài chính có thất thoát nhẹ, nên giữ tài sản cá nhân cẩn thận.   

Sức khỏe: Sức khoẻ tinh thần rất quan trọng, hãy dành thời gian cho bản thân thư giãn, nghỉ ngơi.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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