Tử vi 12 con giáp trong tuần mới 25/04-1/05/2022: Tuổi Tuất cần tìm cách CHI TIÊU HỢP LÍ, tuổi Thân cần cẩn trọng vì khó tìm được cơ hội làm ăn SINH LỜI

Tử vi 12 con giáp cho hay, có thể coi đây là một tuần nhiều vất vả và khó nhọc với người tuổi Tý khi bị hung tinh đeo bám. Con giáp này có thể phải đảm nhận khối lượng công việc vượt quá nhiệm vụ thường ngày của mình.

Về tài lộc, ngay từ đầu tuần đã được Thực Thần độ mệnh, cơ hội kiếm tiền đến với Tý khá nhiều, song hung tinh Kiếp Tài theo ngay sát nên bạn cũng không được phép chủ quan.

Đã vậy, bản mệnh còn gần như không nhận được sự giúp đỡ từ bất cứ ai, mọi việc đều phải một thân một mình cáng đáng. Đáng buồn hơn, những kẻ tiểu nhân ganh ghét cũng thường tìm cơ hội đâm chọc, nói bóng nói gió để làm giảm sự hăng hái của bạn.

Chuyện tình cảm con giáp xui xẻo tuần này cũng không mấy êm ả. Mối quan hệ đôi lứa xuất hiện nhiều vấn đề rối ren nhưng chẳng ai chịu chủ động đứng ra giải quyết. Tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài liên miên khiến tinh thần đôi bên đều mỏi mệt, chán chường.

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của người tuổi Sửu có thăng và có trầm trong tuần này. Trước hết, thời điểm đầu tuần, do ảnh hưởng của Kiếp Tài và Tỷ Kiên, bạn thường không nhận được sự tán đồng của đồng nghiệp trong quá trình giải quyết nhiệm vụ. Tuy nhiên, càng về cuối tuần, sự quyết đoán của bạn dần chinh phục được niềm tin của đông đảo mọi người.

Tình hình tài chính của bản mệnh không mấy sáng sủa trong tuần này. Cơ hội làm ăn chủ yếu chỉ đến vào thời điểm đầu tuần, còn sau đó thì khá im ắng. Vì vậy, nhân thời điểm nhận được sự nâng đỡ của Thực Thần, bạn cần cố gắng lao động thì tiền bạc mới về đến tay.

Chuyện tình cảm của bản mệnh có nhiều quãng trầm lắng. Có thể vợ chồng bạn cảm thấy bất đồng quan điểm nên ít chịu trao đổi, tâm sự với nhau. Nhưng bạn có biết làm vậy thì quan hệ giữa cả hai sẽ càng trở nên xa cách hay không? Hãy suy nghĩ lại về những việc mình đang làm, nếu sai hãy sửa đổi ngay nhé.

Thái Âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân vẫn có điểm sáng, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn nên giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn, luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc bạn chứ không nên tiếp tục ngó lơ như vậy.

Tuổi Dần

Bước sang tuần mới, người tuổi Dần được cả hai tài tinh là Chính Tài và Thực Thần chiếu mệnh nên có thể tranh thủ đẩy nhanh tiến độ các dự án, kế hoạch đầu tư của mình để tận dụng may mắn đang có.

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, là con giáp quyết đoán, bạn càng xông xáo và nhanh nhẹn bao nhiêu thì cơ hội kiếm tiền về đầy túi càng nhiều bấy nhiêu.

Người làm kinh doanh có thể nhân lúc này mở rộng quy mô hay tìm kiếm thêm các mặt hàng hóa đa dạng, thu hút thêm các thị phần khách hàng tiềm năng.

Tuy nhiên, bạn cần nhắc nhở bản thân buôn bán gì cũng phải chú trọng giữ chữ tín, đừng chỉ mải chạy theo xu hướng mà bỏ qua chất lượng sản phẩm.

Với người làm công ăn lương, có thể bản mệnh phải chạy ngược chạy xuôi, tất tả lo công chuyện, nhưng công sức bạn bỏ ra sẽ tỉ lệ thuận với khoản tiền thưởng nóng.

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão chìm nổi bấp bênh. Dù đầu tuần, nhờ có Thiên Ấn và Chính Quan chiếu mệnh, bạn có thể khẳng định được thế mạnh của bản thân, nhưng sau đó, có thể vì quá kiêu ngạo nên mọi việc bạn làm đều phải nhận lấy sự dò xét của mọi người. Bản mệnh nên chú ý hơn trong cách cư xử nơi công sở.

Chuyện làm ăn khởi sắc vào thời điểm cuối tuần, vì thế mà bạn sẽ phải lao động khá vất vả đấy. Tuy nhiên, càng cố gắng bao nhiêu thì kết quả thu được càng rực rỡ bấy nhiêu, vì thế bạn chớ nên nản chí nhé. Thiên Tài và Thực Thần sẽ đem lại nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh cho bạn.

Xem tử vi cho hay, chuyện tình cảm của người tuổi Mão không được thuận lợi.

Bạn cần chú ý trò chuyện, trao đổi với nửa kia nhiều hơn, không nên cứng đầu cứng cổ chỉ khăng khăng với quan điểm của bản thân mình. Vợ chồng cần phải đồng lòng mới cùng nhau vượt qua được sóng gió.

Nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh, người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý. Chớ nên chần chừ do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai.

Tuổi Thìn

Tử vi của 12 con giáp, sẽ có không ít khó khăn và thử thách xuất hiện trong tuần này cần người tuổi Thìn phải vượt qua. Bạn nên có cái nhìn tích cực về vấn đề, coi đây là cơ hội để chứng minh bản lĩnh

Dù làm việc ở môi trong nào đi nữa, bạn cũng cần đề phòng kẻ tiểu nhân. Bản mệnh chớ nên tùy tiện tin người mà cuối cùng lại rước họa vào thân, càng những lời đường mật thì càng cần đặt nghi vấn đề tính xác thực.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú ý hơn đến những vấn đề liên quan đến tài chính kẻo họa phá tài có thể ập tới bất cứ lúc nào. Chuyện làm ăn trong tuần có thể vướng phải rủi ro khi đối thủ cạnh tranh tìm mọi cách để kèn cựa, thậm chí sẵn sàng chơi xấu để giành lợi thế.

Chuyện tình cảm đối mặt với nhiều nỗi buồn phiền, những nguy cơ rạn nứt ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Mối quan hệ của con giáp này và người ấy thiếu sự thấu hiểu lẫn nhau nên dễ gặp phải hiểu lầm, hoài nghi.

Tuổi Tỵ

Tình duyên: Người tuổi Tỵ làm gì cũng nên để ý một chút với gia đình vì thời gian này có vẻ như hơi không vui vẻ cho lắm.

Công việc: Hôm nay tuổi Tỵ rất có thể sẽ bị người khác "dắt mũi" trong công việc vậy nên hãy cố gắng bình thường hóa mọi thứ nhé.

Tài chính: Tình hình tài chính bấp bênh do bạn gặp phải tiểu hao. Cần cẩn trọng bản mệnh dễ khiến người khác bực bội khi bạn liên tục gặp lỗi sai.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi của 12 con giáp nói rằng, tuần này là thời điểm hung nhiều hơn cát, chính vì thế người tuổi Ngọ dù làm gì cũng nên thận trọng giữ mình.

Trên phương diện sự nghiệp, dù đã cố gắng tập trung để làm cho xong công việc của mình, song mọi kế hoạch đều rất dễ bị đổ bể vì những sự cố xen ngang. Bạn cần nhắc nhở mình bình tĩnh, chớ nóng nảy kẻo chuyện càng lúc càng khó giải quyết.

Vận trình tài lộc cũng cần được lưu tâm do cơ hội kiếm tiền không nhiều và nguy cơ mất tiền rất cao. Con giáp này thường dễ dàng tin tưởng vào những người không đáng tin, đầu tư tiền bạc vào tay những hạng mục không lại lợi ích gì cho mình, rước họa không đáng vào thân.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân vốn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người khác phái, nhưng vì chưa hoàn toàn bước ra khỏi những tổn thương trong quá khứ nên bạn vẫn chưa thể mở lòng với bất kì ai. Dù đối phương có theo đuổi nhiệt tình ra sao, bạn vẫn khá lạnh nhạt.

Hung tinh còn đặc biệt ảnh hưởng tới sức khỏe của con giáp xui xẻo tuần này. Bạn không những cần phải chú ý tăng cường rèn luyện nâng cao thể chất mà còn cần chú ý tới vấn đề giữ an toàn cho bản thân, nhất là khi tham gia giao thông, làm việc chân tay.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi có thăng và cũng có trầm trong tuần này, vì thế bạn phải hết sức chú ý đến thái độ của bản thân khi đối diện với vấn đề. Thái độ tốt có thể giúp bạn dễ dàng vượt qua khó khăn, trong khi thái độ không tốt thì sẽ gây phản cảm cho người khác, thậm chí tạo cơ hội cho kẻ xấu hãm hại mình.

Sao Thiên Đức phù trợ là dấu hiệu chứng tỏ chỉ cần bạn cố gắng hết sức thì khó khăn thậm chí sẽ trở thành cơ hội để bạn khẳng định bản thân. Cấp trên ắt hẳn rất quý trọng những nhân viên vượt khó như bạn và cho bạn thêm cơ hội trong tương lai.

Chuyện làm ăn không mấy sáng sủa trong tuần này, cơ hội có đến thì cũng chỉ xuất hiện vào đầu tuần, sau đó thì gần như là không có nữa.

Chuyện làm ăn không mấy sáng sủa trong tuần này, cơ hội có đến thì cũng chỉ xuất hiện vào đầu tuần, sau đó thì gần như là không có nữa. Vì vậy, để chắc chắn thì bạn nên giữ vững số tiền hiện có, chớ vội đầu tư mà hãy tìm một cơ hội khác thích hợp hơn vào sau này.

Trong chuyện tình cảm, những ai còn độc thân khó có thể tìm được đối tượng thực sự ưng ý trong tuần này. Có thể bạn vẫn còn vương vấn bóng hình quá khứ nên không còn để mắt được tới mọi người xung quanh nữa. Khuyên bản mệnh hãy để quá khứ ngủ yên và hướng tới tương lai bằng thái độ tích cực.

Tuổi Thân

Trong lĩnh vực sự nghiệp, người tuổi Thân phải trải qua vất vả thì mới được hưởng trái ngọt. Đầu tuần, dưới tác động của Thương Quan và Tỷ Kiên, bạn sẽ phải đấu tranh với đồng nghiệp và cấp trên để bảo vệ quan điểm của mình. Đến cuối tuần, Thiên Ấn và Chính Ấn sẽ trợ lực, giúp bạn khẳng định được những quyết định của mình là đúng đắn.

Song đáng tiếc là người làm ăn kinh doanh lại không gặp được nhiều may mắn đến như vậy. Tuần này, bạn khó tìm được cơ hội đầu tư có lời, thậm chí phải dùng tiền để bù cho những sai sót đã qua. Bạn chớ nên nản chí mà hãy tiếp tục cố gắng, đặt hy vọng vào tương lai.

Tình cảm của người tuổi Thân phát triển tốt, nhất là với những ai đã lập gia đình. Bạn và người ấy có nhiều cơ hội để hâm nóng tình cảm. Đặc biệt, cả hai đã quan tâm và tâm sự với nhau nhiều hơn, nhờ vậy mà mọi hiểu lầm trước đó đều dần được tháo gỡ.

Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông, đồng thời có những biện pháp thích hợp để nâng cao sức đề kháng của cơ thể.

Tuổi Dậu

Cuộc sống của người tuổi Dậu khá ổn định, không có quá nhiều bất ngờ xảy ra trong tuần này. Công việc tiến triển thuận lợi, không có quá nhiều thách thức. Bạn có thể nhân cơ hội này chủ động tìm kiếm thêm những điều thú vị để điểm tô thêm cho cuộc sống của mình.

Về tài lộc, đầu tuần mọi thứ không có quá nhiều thay đổi nhưng đến cuối tuần, tài chính sẽ có dấu hiệu khởi sắc khá rõ. Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện, con giáp này có thể kiếm tiền từ nhiều lĩnh vực, thu nhập tăng tiến nhanh chóng.

Chuyện tình cảm ở thời điểm này vô cùng thăng hoa. Giữa hai bạn có được sự thấu hiểu và đồng cảm, hơn nữa, bạn cũng luôn có được sự ủng hộ vô điều kiện của người ấy trong mọi quyết định của cuộc đời.

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất tốt xấu đan xen, vì thế nên dù có đang gặp thuận lợi, bạn cũng chớ nên chủ quan. Thời điểm đầu tuần, bạn dễ rơi vào cảnh bị đồng nghiệp cô lập, nhưng nếu bạn là người ngay thẳng thì chẳng việc gì phải sợ hãi những lời đàm tiếu cả. Hãy tích cực thể hiện điểm mạnh của bản thân, mạnh dạn nắm bắt cơ hội xuất hiện trước mắt, bạn sẽ nhanh chóng để lại ấn tượng tốt đẹp đối với lãnh đạo.

Chuyện kiếm tiền của bản mệnh không có nhiều biến động trong tuần này. Người làm ăn kinh doanh dù khó tìm được cơ hội phát đạt nhưng cũng không rơi vào tình trạng bù lỗ nặng nề. Thời điểm này, bạn nên cẩn thận hơn trước khi đưa ra những quyết định đầu tư.

Trên phương diện chi tiêu, Đại Hao lại cho thấy bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý, không nên thích gì mua nấy, tiêu xài quá mức phung phí mà không quan tâm đến đồng lương của mình. Bạn không nên vung tiền để bằng được người này người khác, mà nên tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho tương lai.

Trong chuyện tình cảm, người đã có đôi có cặp có khả năng sẽ phải đối diện với nhiều tin buồn tình cảm. Có thể bạn phải nhận lại sự phản bội từ người ấy mà không hề biết mình đã làm gì sai. Bạn chớ nên tự đổ lỗi cho bản thân nếu như đối phương mới là người thiếu chung thủy.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có một khởi đầu tuần với nhiều thuận lợi do được Chính Quan nâng đỡ, nhưng từ giữa tuần trở đi, nhiều khó khăn sẽ thi nhau ập tới. Thương Quan và Tỷ Kiên cho thấy bạn khó có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả cấp trên và đồng nghiệp.

Ngược lại, chuyện làm ăn có dấu hiệu tiến triển tích cực vào thời điểm đầu tuần và giữa tuần, đến cuối tuần thì có vẻ yên ắng hơn. Bạn nên nắm bắt cơ hội ở trước mắt, chớ chần chừ do dự kẻo sẽ bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Tiểu Hao cho thấy bạn sẽ phải chi tiêu khá nhiều cho những khoản lặt vặt hằng ngày. Vì thế, bản mệnh làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện tiền nong, nếu không, dù có dư dả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi ích thu lại thì không được bao nhiêu.

Chuyện tình cảm của người tuổi Hợi chủ yếu gặp rắc rối vào những ngày giữa tuần, nhưng đến cuối tuần thì có dấu hiệu ổn định hơn. Bạn không còn đặt ra những yêu cầu quá cao cho người ấy nữa mà bắt đầu suy nghĩ đến cảm nhận của đối phương nhiều hơn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!