Tử vi 12 con giáp thứ Tư ngày 27/9/2023: Dậu đón nhiều tin vui ở đường tài lộc, Hợi biết nhìn xa trông rộng, Thân vượng phát tài lộc

Tâm linh - Tử vi 26/09/2023 13:33

Theo bản đồ tử vi, 3 con giáp sau có vận trình thay đổi bất ngờ nhất trong 12 con giáp vào ngày mới (27/9).

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 27/9/2023, tuổi Dậu đón nhiều tin vui ở đường tài lộc. Việc kinh doanh đang tiến triển vô cùng thuận lợi nhờ tìm được hướng đi mới và lợi nhuận thu về vượt ngoài sự mong đợi, tiền bạc đổ về túi của bản mệnh ngày một nhiều hơn.

Trái ngược với tài chính, tình cảm lại tồn tại nhiều vấn đề khiến bản mệnh phiền muộn. Mối quan hệ không có được sự đồng lòng, hòa thuận nên dễ nảy sinh cãi vã khiến tình cảm trở nên phai nhạt, khoảng cách ngày một xa dần.

Trong ngày này, người mang thai nên hạn chế lui tới, tiếp xúc, di chuyển vị trí hoặc sửa chữa ở hướng chính Nam của phòng bếp và bếp. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Tử vi 12 con giáp thứ Tư ngày 27/9/2023: Dậu đón nhiều tin vui ở đường tài lộc, Hợi biết nhìn xa trông rộng, Thân vượng phát tài lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Người tuổi Hợi thông minh, học hỏi rất nhanh, trí nhớ tốt. Họ cũng là người giao tiếp tốt, có khả năng kết giao bạn bè ở khắp mọi nơi. Bản mệnh còn có trực giác nhạy bén, biết nhìn xa trông rộng và thường đưa ra những phán đoán, quyết định chính xác.

Tuổi Hợi giỏi giang, khiêm nhường, không thích phô trương bản thân. Hỏi giỏi quan sát và quyết đoán. Con giáp này không để bản thân chìm đắm vào những cảm xúc tiêu cực mà luôn cố gắng hướng về phía trước, hướng về tương lai.

Tử vi nói rằng đúng 27/9, tuổi Hợi có cát tinh chiếu cố, vận may tăng vọt. Bản mệnh còn được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp phát triển vượt bậc. Người làm ăn kinh doanh ký kết được nhiều đơn hàng, có thêm các dự án mới với tiềm năng phát triển lớn. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng có cơ hội tăng thu nhập nhờ công việc được thực hiện suôn sẻ, đạt hiệu quả cao.

Tử vi 12 con giáp thứ Tư ngày 27/9/2023: Dậu đón nhiều tin vui ở đường tài lộc, Hợi biết nhìn xa trông rộng, Thân vượng phát tài lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tam Hội giúp sức, người tuổi Thân duy trì được tinh thần tích cực, hăng hái và sẵn sàng bắt tay vào mọi việc. Bạn không cảm thấy sợ hãi trước khó khăn vì cho đó là yếu tố cần phải vượt qua để tiến bộ hơn.

Người làm ăn kinh doanh cũng có một ngày buôn may bán đắt. Bạn hiểu được tâm lý khách hàng lại có cách ăn nói khéo léo, buôn bán hàng có chất lượng nên khách mua của bạn một lần đều muốn quay lại lần sau.

Tử vi 12 con giáp thứ Tư ngày 27/9/2023: Dậu đón nhiều tin vui ở đường tài lộc, Hợi biết nhìn xa trông rộng, Thân vượng phát tài lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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