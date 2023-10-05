Tử vi 12 con giáp thứ Sáu ngày 6/10/2023: Thìn tài chính vững vàng, Thân sự nghiệp có dấu hiệu khởi sắc, Tuất tình duyên tương đối ổn định

Tâm linh - Tử vi 05/10/2023 14:54

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Sáu ngày 6/10/2023, 3 tuổi này may mắn tràn đầy, công danh thăng tiến, thu nhập cũng tăng lên đáng kể.

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày 6/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn đang tập trung vào công việc gia đình.    

Công việc: Người tuổi Thìn chú tâm vào công việc, bạn đang làm việc cùng công ty gia đình. 

Tình cảm: Tình cảm khó đoán, bạn và đối phương đôi lúc không thấu hiểu nhau.

Tài lộc: Vận tài lộc từ những phước lành bạn đã tạo ra. 

Sức khoẻ: Sức khỏe đang rất tốt, vận động nhẹ nhàng. 

Tử vi 12 con giáp thứ Sáu ngày 6/10/2023: Thìn tài chính vững vàng, Thân sự nghiệp có dấu hiệu khởi sắc, Tuất tình duyên tương đối ổn định - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

May mắn giúp cho người tuổi Thân được đảm bảo an toàn cả về khía cạnh sức khỏe, công việc cho tới tiền bạc.

Vậy nên khi đối mặt với những khó khăn, trở ngại, người tuổi Thân không cần phải sợ hãi. Đối với vận may này, người tuổi Thân sẽ được bảo vệ khỏi những vấn đề hoặc tình huống mà hầu hết mọi người không thể tránh khỏi. Có người tuổi Thân thậm chí còn may mắn thoát nạn, thoát chết trong gang tấc.

Nhưng ngay cả khi được đảm bảo an toàn thì người tuổi Thân cũng không được chủ quan. Bản mệnh nên cẩn thận hơn với tiền bạc và các hợp đồng sắp ký kết trong thời gian này.

Tử vi 12 con giáp thứ Sáu ngày 6/10/2023: Thìn tài chính vững vàng, Thân sự nghiệp có dấu hiệu khởi sắc, Tuất tình duyên tương đối ổn định - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Sáu ngày 6/10/2023, tuổi Tuất tài vận tốt. Người làm nghề tự do kiếm được một khoản kha khá. Dù hơi vất vả một chút, song bản mệnh sẽ được hưởng những gì xứng đáng. Đây cũng là động lực để tiếp tục tiến về phía trước.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Tuất đón nhận những dấu hiệu tốt lành cho các mối quan hệ. Người độc thân dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới nhờ lối cư xử duyên dáng, khéo léo cũng như ngoại hình của mình.

Người đã lập gia đình rất chung thủy với nửa kia của mình, vì thế dù có được các đối tượng khác giới chủ động tiếp cận, bản mệnh cũng giữ được khoảng cách đúng mực. Nửa kia chắc chắn cũng rất quý trọng bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Tử vi 12 con giáp thứ Sáu ngày 6/10/2023: Thìn tài chính vững vàng, Thân sự nghiệp có dấu hiệu khởi sắc, Tuất tình duyên tương đối ổn định - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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