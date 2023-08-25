Tử vi 12 con giáp thứ Bảy (26/8/2023) chi tiết nhất: Mão công việc nhiều thách thức, Thìn cẩn thận tiểu nhân, Sửu có tin vui chuyện tình cảm

Tâm linh - Tử vi 25/08/2023 17:33

Tử vi ngày 26/8 cho biết 3 tuổi sau có nhiều biến chuyển nhất trong ngày mới.

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 26/8/2023, tuổi Mão cứng nhắc và chậm chạp nhưng công việc không đến nỗi tệ. Bản mệnh sẽ đòi lại được quyền lợi, sự công bằng. Không thích cạnh tranh sân si nhưng ít ra con giáp này phải có chí lớn thì mới mong công việc có chuyển biến.

Vận tài lộc có dấu hiệu khả quan hơn. Cái miệng nhanh nhẹn mang lại nguồn tiền bạc dồi dào, con giáp này cũng gặp nhiều may mắn nên dễ dàng kiếm được tiền của về tay, không lo thiếu thốn cho các khoản chi trong ngày.

Tuổi Mão cần bớt nóng tính, hạn chế cãi vã với bạn đời của mình. Đôi khi vì mải chạy theo sức hút của đồng tiền mà con giáp này vô tình bỏ quên người thân, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để thông cảm cho bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Tử vi 12 con giáp thứ Bảy (26/8/2023) chi tiết nhất: Mão công việc nhiều thách thức, Thìn cẩn thận tiểu nhân, Sửu có tin vui chuyện tình cảm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi hôm nay ngày 26/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay không thích bị làm phiền bởi những phe đối lập.

Công việc: Hôm nay, người tuổi Thìn cần quan tâm công việc, tiến độ công việc thay vì bận tâm những việc ngoài luồng. 

Tình cảm: Trong mối quan hệ, tạo mối quan hệ tốt đẹp, ẩn sâu trong tâm trí bạn là một người khá tiếng trong chuyện tình cảm.

Tài lộc: Tránh tốn tiền cho những việc không cần thiết, hạn chế tiêu dùng cho những việc không bổ ích.

Sức khỏe: Sức khỏe đang cần bổ sung thêm dinh dưỡng

Tử vi 12 con giáp thứ Bảy (26/8/2023) chi tiết nhất: Mão công việc nhiều thách thức, Thìn cẩn thận tiểu nhân, Sửu có tin vui chuyện tình cảm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Cát tinh giúp cho người tuổi Ngọ thêm tự tin và may mắn trong công việc. Bạn làm gì cũng có bóng dáng của quý nhân dẫn đường chỉ lối, vì vậy hãy cứ cần kiệm liêm chính, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ thì không ai có thể hạ bệ bạn được.

Trên phương diện tài lộc, con giáp này khá hài lòng khi bản thân có thể tự làm ra tiền, không để người thân phải khổ. May mắn còn tìm đến khi nhiều người còn được lộc ăn uống từ những người không mấy thân quen, thậm chí bạn còn gặp được những đối tác phù hợp ở trên bàn tiệc.

Đường tình duyên cũng có những dấu hiệu phát triển tích cực khi người độc thân có duyên lành tìm đến mà không hề hay biết.

Nụ cười của bạn giống như ánh nắng có thể khiến ai đó rung động trong thời điểm cuối tuần này, do đó nếu có ai chủ động tiếp xúc với bạn thì hãy cứ tự nhiên trò chuyện với đối phương nhé.

Tử vi 12 con giáp thứ Bảy (26/8/2023) chi tiết nhất: Mão công việc nhiều thách thức, Thìn cẩn thận tiểu nhân, Sửu có tin vui chuyện tình cảm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi ngày 26/8/2023 của 12 con giáp: Dậu tình duyên lận đận, Tuất có vận kim tiền, Tý tràn đầy cảm hứng

Tử vi ngày 26/8/2023 của 12 con giáp: Dậu tình duyên lận đận, Tuất có vận kim tiền, Tý tràn đầy cảm hứng

3 con giáp này gặp nhiều biến động vào cuối tuần, công việc trì trệ, khó hoàn thành đúng tiến độ đặt ra.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 1 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 2 giờ 16 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 3 giờ 46 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.