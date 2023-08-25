Tử vi 12 con giáp thứ Bảy (26/8/2023) chi tiết nhất: Mão công việc nhiều thách thức, Thìn cẩn thận tiểu nhân, Sửu có tin vui chuyện tình cảm

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Bảy ngày 26/8/2023, tuổi Mão cứng nhắc và chậm chạp nhưng công việc không đến nỗi tệ. Bản mệnh sẽ đòi lại được quyền lợi, sự công bằng. Không thích cạnh tranh sân si nhưng ít ra con giáp này phải có chí lớn thì mới mong công việc có chuyển biến.

Tuổi Mão cần bớt nóng tính, hạn chế cãi vã với bạn đời của mình. Đôi khi vì mải chạy theo sức hút của đồng tiền mà con giáp này vô tình bỏ quên người thân, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để thông cảm cho bản mệnh.

Vận tài lộc có dấu hiệu khả quan hơn. Cái miệng nhanh nhẹn mang lại nguồn tiền bạc dồi dào, con giáp này cũng gặp nhiều may mắn nên dễ dàng kiếm được tiền của về tay, không lo thiếu thốn cho các khoản chi trong ngày.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay ngày 26/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay không thích bị làm phiền bởi những phe đối lập.

Công việc: Hôm nay, người tuổi Thìn cần quan tâm công việc, tiến độ công việc thay vì bận tâm những việc ngoài luồng.

Tình cảm: Trong mối quan hệ, tạo mối quan hệ tốt đẹp, ẩn sâu trong tâm trí bạn là một người khá tiếng trong chuyện tình cảm.

Tài lộc: Tránh tốn tiền cho những việc không cần thiết, hạn chế tiêu dùng cho những việc không bổ ích.

Sức khỏe: Sức khỏe đang cần bổ sung thêm dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cát tinh giúp cho người tuổi Ngọ thêm tự tin và may mắn trong công việc. Bạn làm gì cũng có bóng dáng của quý nhân dẫn đường chỉ lối, vì vậy hãy cứ cần kiệm liêm chính, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ thì không ai có thể hạ bệ bạn được.

Trên phương diện tài lộc, con giáp này khá hài lòng khi bản thân có thể tự làm ra tiền, không để người thân phải khổ. May mắn còn tìm đến khi nhiều người còn được lộc ăn uống từ những người không mấy thân quen, thậm chí bạn còn gặp được những đối tác phù hợp ở trên bàn tiệc.

Đường tình duyên cũng có những dấu hiệu phát triển tích cực khi người độc thân có duyên lành tìm đến mà không hề hay biết.



Nụ cười của bạn giống như ánh nắng có thể khiến ai đó rung động trong thời điểm cuối tuần này, do đó nếu có ai chủ động tiếp xúc với bạn thì hãy cứ tự nhiên trò chuyện với đối phương nhé.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!