Tử vi 12 con giáp ngày 23/9: Ngọ có công việc tốt, Mão vận may lội ngược dòng, Mùi tiền tài ổn định

Tử vi ngày 23/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ có công việc tốt, bạn không còn nhiều lo lắng về kinh tế.

Tình cảm: Hiểu bản thân muốn gì, nên bạn chọn cô đơn để có nhiều thời gian tập trung sự nghiệp.

Công việc: Thỉnh thoảng người tuổi Ngọ có ý chí cao trong công việc, vị trí hiện tại đã tốt, được cân nhắc thăng chức.

Tài lộc: Không còn lo lắng chuyện kinh tế, bạn đã biết bản thân đầu tư đúng lĩnh vực.

Sức khoẻ: Thức đêm nhiều, mắt cay, khó ngủ lại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là người hiền lành, tình cảm, sống chân thành. Con giáp này làm việc thường dựa vào năng lực của bản thân, không trông chờ vào sự ăn may. Khi gặp vấn đề, bản mệnh sẽ luôn cố gắng bình tĩnh để khắc phục.

Tử vi dự báo rằng, ngày mới (23/9), tuổi Mùi có cát tinh phù trợ, tài lộc dồi dào. Bản mệnh chỉ cần kiên trì ắt sẽ nắm bắt được cơ hội để phát tài, mang lại cuộc sống sung túc, ấm no cho mình và người thân.

Tuổi Mùi sống chân thành, có nghĩa khí nên luôn có nhân duyên tốt đẹp. Trong thời gian tới, bản mệnh có thể gặp được quý nhân giúp đỡ, cuộc sống thêm thuận lợi, suôn sẻ. Chuyện tình cảm của tuổi Mùi cũng vô cùng ngọt ngào.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 23/9/2023 hôm nay, tuổi Mão tiền đổ về tay, có thể thấy nỗ lực của bản mệnh đang được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, cũng nên để ý tới sức khỏe của mình nữa, đừng làm việc quá nhiều tới mức kiệt sức.

Để có được thu nhập mong muốn, con giáp này có thể chịu nhiều áp lực hơn, nhưng cũng vì thế, trong tương lai tuổi Mão cũng sẽ có xu hướng thay đổi môi trường sống hoặc nơi làm việc. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần thời gian để cân nhắc lại mọi thứ.

Về mặt tình cảm, tuổi Mão nhận ra ai đang thật lòng với mình và cho đối phương cơ hội. Những cặp đôi lúc này cũng có thêm thời gian để hâm nóng tình cảm sau khi cùng nhau trải qua sóng gió.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.