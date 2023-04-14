Tử vi 12 con giáp ngày 15/4/2023: 3 con giáp này có dấu hiệu khởi sắc, vận trình tài lộc hồng phát, vận trình tình cảm như ý, vận trình công danh sự nghiệp thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 14/04/2023 16:35

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 15/4 của 3 con giáp sau con đường sự nghiệp tiến triển hanh thông, tài lộc vượng phát.

Tuổi Thân

Dự báo người tuổi Thân tháng 4 sẽ có năng lượng tinh thần đầy kiên nhẫn và bền bỉ, họ có thể xử lý những công việc khó khăn và phức tạp một cách chu toàn, khiến đồng nghiệp ngưỡng mộ.

 

Trong một số trường hợp nhất định, tuổi Thân có thể tự mình giải quyết ổn thỏa mà không cần dựa vào sức của người khác, bởi vì tháng này năng lực làm việc của bạn không chỉ tăng lên rất nhiều mà vận khí của bạn cũng rất vượng. Nếu bạn muốn thay đổi công việc hoặc ứng tuyển việc mới, tháng này cũng là thời điểm tốt. Nếu tìm được công việc ưng ý, hãy nắm chắc vận may của tháng này nhé.

Có điều, cần lưu ý khi ra ngoài tiệc tùng hoặc giải trí trong tháng này, chớ nên chiều chuộng bản thân và chè chén quá nhiều.

Về mặt tình duyên, người tuổi Thân cũng may mắn được thần tình ái chiếu cố. Không giống tuổi Thìn "tình cũ không rủ cũng tới", tháng này người tuổi Thân với khí chất rạng rỡ và tự tin ngút trời có thể làm mới tình yêu với nửa kia, có nhiều trải nghiệm thú vị. Với những người độc thân, đây cũng là thời điểm bạn có thể chủ động tiến tới với đối tượng phù hợp.

Tử vi 12 con giáp ngày 15/4/2023: 3 con giáp này có dấu hiệu khởi sắc, vận trình tài lộc hồng phát, vận trình tình cảm như ý, vận trình công danh sự nghiệp thuận buồm xuôi gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng hanh thông. Dự báo tuổi Sửu dễ tìm thấy được các cơ hội để chuyển mình mà không phải ai cũng tìm ra. Đường công danh sự nghiệp theo đó cũng rộng mở tới không ngờ, nhưng khuyên bản mệnh chớ vì chủ quan mà đánh mất cơ hội trong tầm tay.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Nếu chẳng may tình yêu không được như ý muốn, con giáp này sẽ lập tức trở nên bi luỵ và mù quáng. Nếu chuyện gì cũng dùng cảm xúc để giải quyết thì chỉ có bản thân người tuổi Mùi mới là người đau lòng nhất.

Tài vận: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Sự sáng dạ, nhanh trí đem tới cho con giáp này nhiều cơ hội để làm giàu hơn.

Tuổi Đinh Sửu: Chuyện tình cảm có thể gặp buồn phiền.

Tuổi Kỷ Sửu: Công việc có rắc rối vì sai sót.

Màu sắc vượng vận: Xanh biển

Quý nhân: Tuổi Dậu

Con số may mắn: 3, 19

Tử vi 12 con giáp ngày 15/4/2023: 3 con giáp này có dấu hiệu khởi sắc, vận trình tài lộc hồng phát, vận trình tình cảm như ý, vận trình công danh sự nghiệp thuận buồm xuôi gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet


Tuổi Hợi

Tử vi vui hôm nay ngày 15/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi từ bỏ những người không thuộc về bạn, đừng để người khác tiêu khiển. 

Công việc: Người tuổi Hợi công việc duy trì tốt, thường được cân nhắc đi công tác xa. 

Tình duyên: Tình cảm bị người khác lừa dối, hãy học cách buông bỏ những ai không xứng đáng. 

Tài lộc: Tiền tài ổn định, tiền lương dư dả chi chi tiêu, sinh hoạt của bản thân. 

Sức khỏe: Tiếp cận nhiều phương pháp tập luyện hay giúp cơ thể dẻo dai hơn. 

Tử vi 12 con giáp ngày 15/4/2023: 3 con giáp này có dấu hiệu khởi sắc, vận trình tài lộc hồng phát, vận trình tình cảm như ý, vận trình công danh sự nghiệp thuận buồm xuôi gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

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Tử vi tháng 4 của 12 con giáp cho thấy 3 con giáp này có cơ hội thách thức bản thân với những giới hạn mới, tài lộc sẽ đến. 

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