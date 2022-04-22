Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 22 tháng 4: Tuổi Ngọ có sự ghen ghét đố kị, những người sinh năm 90 đừng khoe khoang

Tài chính: Bình thường

Những người sinh năm 1936, có thể chi tiêu thoải mái nên tâm trạng rất tốt.

Những người sinh năm 1948, có mối quan hệ tốt với mọi người.

Những người sinh năm 1960, có vẻ như các công việc trong hôm nay có tiến triển tốt.

Những người sinh năm 1972, có nhiều lợi nhuận hơn tổn thất.

Những người sinh năm 1984, dự kiến sẽ có nhiều việc tốt diễn ra trông hôm nay.

Những người sinh năm 1996, nên chuẩn bị tài chính để đi hẹn hò.

Tuổi Sửu

Tài chính: Bình thường

Sức khỏe: Rất tốt

Tình cảm: Tốt

Hướng tốt: hướng Nam

Những người sinh năm 1937, hôm nay sẽ đảm nhiệm vai trò trao đổi giữa hai bên.

Những người sinh năm 1949, chuyện này cũng tốt mà chuyện kia cũng được.

Những người sinh năm 1961, dù có làm gì cũng thuận lợi.

Những người sinh năm 1973, một mũi tên trúng hai đích.

Những người sinh năm 1985, hòa hợp với cấp trên.

Những người sinh năm 1997, công việc thuận lợi.

Tuổi Dần

Tài chính: Có sự chi tiêu

Sức khỏe: Cần chú ý

Tình cảm: Có mâu thuẫn

Hướng tốt: hướng Đông

Những người sinh năm 1938, đừng nói rằng "Khi mà tôi bằng tuổi cô/cậu".

Những người sinh năm 1950, không màng thế sự.

Những người sinh năm 1962, hãy sống với tâm trí thoải mái.

Những người sinh năm 1974, thua chính là thắng.

Những người sinh năm 1986, thắng có thể trở thành kết quả ngược lại.

Những người sinh năm 1998, kiềm chế lời nói và hành động bộc phát.

Tuổi Mão

Tài chính: Bình thường

Sức khỏe: Bình thường

Tình cảm: Được nhận tình cảm

Hướng tốt: hướng Tây

Những người sinh năm 1939, không tốt cũng không xấu.

Những người sinh năm 1951, nếu ghét ai đó thì nên bỏ qua.

Những người sinh năm 1963, gặt hái được một nửa thành công.

Những người sinh năm 1975, nắm bắt được điểm cân bằng giữa hai bên.

Những người sinh năm 1987, có thể phát sinh việc cần cân nhắc kỹ lưỡng.

Những người sinh năm 1999, đừng đặt mục tiêu quá cao.

Tuổi Thìn

Tài chính: Vô lo

Sức khỏe: Rất tốt

Tình cảm: Tốt

Hướng tốt: hướng Đông

Những người sinh năm 1940, mọi việc đều tốt.

Những người sinh năm 1952, đừng vứt bỏ mà hãy gom lại.

Những người sinh năm 1964, nhận được kết quả tương ứng với những nỗ lực và công sức bỏ ra.

Những người sinh năm 1976, quyết định theo hướng có lợi lẫn nhau.

Những người sinh năm 1988, có thể xuất hiện nhưng thông báo hoặc đề nghị tốt.

Tuổi Tỵ

Tài chính: Tốt

Sức khỏe: Vững vàng

Tình cảm: Một lòng một dạ

Hướng tốt: hướng Nam

Những người sinh năm 1941, mọi thứ đều có vị trí của nó.

Những người sinh năm 1953, đúng người đúng việc.

Những người sinh năm 1965, gia hòa vạn sự thành, gia đình hòa thuận là nguồn gốc của mọi niềm hạnh phúc.

Những người sinh năm 1977, gia đình là trên hết.

Những người sinh năm 1989, có vẻ như có một chỗ đoàn kết và hòa hợp.

Tuổi Ngọ

Tài chính: Bình thường

Sức khỏe: Bình thường

Tình cảm: có sự ghen ghét, đó kị

Hướng tốt: hướng Bắc

Những người sinh năm 1942, đừng quá phô trương mọi thứ cho mọi người thấy.

Những người sinh năm 1954, đừng làm mọi việc theo ý của mình, nên tham khảo ý kiến của người khác.

Những người sinh năm 1966, nhìn ai cũng thấy tốt hơn mình.

Những người sinh năm 1978, đừng trò chuyện với người khác mà hãy quản lý biểu cảm của bạn.

Những người sinh năm 1990, Đừng kiêu ngạo cũng đừng khoe khoang.

Tuổi Mùi

Tài chính: Vô lo

Sức khỏe: Rất tốt

Tình cảm: Tốt

Hướng tốt: hướng Tây

Những người sinh năm 1943, tập thể dục và ăn uống điều độ.

Những người sinh năm 1955, phải thực hiện nhiều lần.

Những người sinh năm 1967, tạo cơ hội nói chuyện với con, cháu.

Những người sinh năm 1979, có thể tốt hơn cả mong đợi.

Những người sinh năm 1991, hãy can đảm và thử thách bản thân.

Tuổi Thân

Tài chính: có sự tiêu xài

Sức khỏe: chú ý

Tình cảm: Tốt

Hướng tốt: hướng Bắc

Những người sinh năm 1944, nghĩ về tuổi cũng như cơ thể của bạn.

Những người sinh năm 1956, đừng là đơn phương thực hiện, đừng tỏ vẻ uy quyền.

Những người sinh năm 1968, buông bỏ cổ hủ và định kiến

Những người sinh năm 1980, đừng nghĩ mọi việc theo chiều tích cực, nên suy xét đến kết quả.

Những người sinh năm 1992, chấp nhận phê bình.

Tuổi Dậu

Tài chính: Có sự tiêu xài

Sức khỏe: Chú ý

Tình cảm: Nhiệt thành

Hướng tốt: hướng Đông Bắc

Những người sinh năm 1933, để bắt đầu một việc mới nên vứt bỏ những chuyện đã qua.

Những người sinh năm 1945, đừng xen vào cũng đừng mở rộng công việc.

Những người sinh năm 1957, đừng nổi giận, hạn chế can thiệp.

Những người sinh năm 1969, dã tràng xe cát biển Đông.

Những người sinh năm 1981, không tốt cũng không xấu, mọi việc đều bình thường.

Những người sinh năm 1993, giảm sự nhiệt huyết lại.

Tuổi Tuất

Tài chính: Vô lo

Sức khỏe: Rất tốt

Tình cảm: Tốt

Hướng tốt: hướng Tây

Những người sinh năm 1934, hãy tạo ra những việc tiêu khiển và sở thích.

Những người sinh năm 1946, hãy sống lạc quan.

Những người sinh năm 1958, hôm nay là ngày bạn trẻ nhất.

Những người sinh năm 1970, làm hết mình trong công việc hiện tại.

Những người sinh năm 1982, hãy sống với lòng biết ơn.

Những người sinh năm 1994, một ngày phát triển và sôi động.

Tuổi Hợi

Tài chính: Vô lo

Sức khỏe: Rất tốt

Tình cảm: Có sự gặp gỡ

Hướng tốt: hướng Nam

Những người sinh năm 1935, hãy sống đúng với thời đại.

Những người sinh năm 1947, có thể nhận được tin tức từ người thân.

Những người sinh năm 1959, có thể nhận được một cái mới.

Những người sinh năm 1971, có thể gặp được ai đó hoặc nhận được thông tin có ích.

Những người sinh năm 1983, cuộc gặp gỡ có lợi đôi bên.

Những người sinh năm 1995, gặp gỡ bạn bè hoặc hẹn hò.

(Theo Joong Ang)