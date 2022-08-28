Tử vi 12 con giáp đúng 12h ngày 5/9/2022, 3 con giáp gặp vận nước lên, rồng tài uốn lượn, hào khí tỏ khắp khuôn mặt, nhưng tránh sao hoạ sông nước

Tuổi Thìn có xu hướng theo đuổi quyền lực, thành công một cách kín tiếng. Hầu hết người tuổi Thìn yêu thích những công việc sáng tạo. Đúng 12h ngày 5/9/2022, vận nước tăng lên, người tuổi Thìn sẽ được Thiên Quan giúp đỡ mà hào khí đó tăng cao, tài vận hanh thông, tiền của chặn cửa. Hãy chờ đó mà xem.

Người tuổi Thìn vốn có tính cách tự tin, thông minh và mạnh mẽ. Nhờ sự quyết đoán, tỉnh táo trước những tình huống khó khăn, tuổi Thìn khiến những người xung quanh ngưỡng mộ. Tuy nhiên, nhiều khi quá dũng cảm, thích thể hiện cộng thêm tính gia trưởng, tuổi Thìn đặt cái tôi lên trên hết. Họ gạt bỏ hết lời khuyên cũng như ý kiến của những người xung quanh.

Người tuổi Thìn đam mê bất tận với công việc, sự nghiệp. Tuổi Thìn không thích ràng buộc mình vào cuộc sống hôn nhân. Hầu hết họ đều kết hôn muộn, dành hết tâm huyết cho công danh nhiều hơn gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu rất bình hoà, báo hiệu một năm khá ổn định, không có nhiều sóng gió, thăng trầm.

Công việc làm ăn khá suôn sẻ, có quý nhân phù trợ, không gặp trở lực nào quá lớn và bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời bùng nổ.

Tuy nhiên, có điềm báo về hao tán tiền bạc. Tiền kiếm được nhưng không giữ được, phải chi tiêu nhiều.

Gia đạo hài hòa, ít sóng to gió lớn, có xung đột cũng nhanh chóng được hóa giải, chuyện to hóa nhỏ, nhỏ thành không có. Tình cảm lứa đôi được củng cố, có nhân duyên cát lành.

Đúng 12h ngày 5/9/2022, vận nước lên, tài sản càng ngày tăng cao do đầu tư, tích trữ tài sản, nhưng vẫn cần chú ý vấn đề suy nhược cơ thể và họa sông nước xảy ra bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình năm 2022 của người tuổi Tuất có hung có cát. Tất thảy đều xuất phát từ những ảnh hưởng xấu bởi cục diện Tương Xung nhưng nhờ Tam Hợp cục thúc vượng vận quý nhân, lại thêm nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Tài lộc cũng khá tốt, tiền bạc hanh thông, làm ăn cát lợi, dù làm công hay làm chủ đều thuận lợi về thu nhập. Đường tình duyên chuyện to hoá nhỏ, tuy nhiên đào hoa mạng yêu đương chưa thể tiến vào giai đoạn hạnh phúc viên mãn. Sức khỏe cần chú ý, thăm khám thường xuyên, tránh bị tai nạn về xe cộ hoặc sông nước, dao kéo.

Vận trình năm 2022 của người tuổi Tuất có hung có cát. Ảnh minh họa:Internet

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